Испания не будет отправлять своих инструкторов в Украину, - глава Минобороны Роблес
Испания не намерена отправлять своих инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих. Но Испания продолжит обучать воинов ВСУ на своей территории.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Роблес также отметила, что Испания выступает за расширение тренировочной миссии EUMAM для ВСУ.
"Испания не разделяет этого варианта (отправку своих инструкторов в Украину, - ред.). У меня уже была возможность сказать, что мы намерены расширить наше участие, что мы твердо верим в миссию EUMAM, которую я посетила на этой неделе, и она приносит очень положительные результаты. Но Испания намерена продолжать выполнять эту миссию в Испании, на испанской территории, и не собирается направлять инструкторов в Украину", - сказала глава оборонного ведомства Испании.
Она рассказала, что сейчас рассматривается возможность увеличения миссии EUMAM Ukraine, чтобы боевую подготовку прошли 75 тыс. украинцев в разных странах ЕС.
"Мы готовы увеличить необходимое количество, потому что понимаем, что эта миссия имеет фундаментальное значение сейчас", - добавила министр.
Напомним, что на этой неделе Роблес встретилась с группой украинских военных, которые проходят обучение в городе Толедо. Испанский министр рассказала, что с осени 2022 года уже более 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании в рамках миссии ЕС.
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теорію викладати - це не участь в боя
Якщо в арміях НАТО є розум - вони навпаки - будуть відправляти , в Україну , своїх військових , аби вчитися тут в бойових умовах !
Разом з Франко помер і войовничий дух Іспанії де країною правлять бюрократи які не відриваються від своїх бухгалтерських книжок. Такий хід справ, до речі, у всій західній Європі - зводять дебет з кредітом і більш нічого не бачать.