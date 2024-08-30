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Испания не будет отправлять своих инструкторов в Украину, - глава Минобороны Роблес

Іспанія не відправлятиме своїх інструкторів до України, - глава Міноборони Роблес

Испания не намерена отправлять своих инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих. Но Испания продолжит обучать воинов ВСУ на своей территории.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Роблес также отметила, что Испания выступает за расширение тренировочной миссии EUMAM для ВСУ.

"Испания не разделяет этого варианта (отправку своих инструкторов в Украину, - ред.). У меня уже была возможность сказать, что мы намерены расширить наше участие, что мы твердо верим в миссию EUMAM, которую я посетила на этой неделе, и она приносит очень положительные результаты. Но Испания намерена продолжать выполнять эту миссию в Испании, на испанской территории, и не собирается направлять инструкторов в Украину", - сказала глава оборонного ведомства Испании.

Также читайте: В ЕС обсудят увеличение военной тренировочной миссии для Украины, - Боррель

Она рассказала, что сейчас рассматривается возможность увеличения миссии EUMAM Ukraine, чтобы боевую подготовку прошли 75 тыс. украинцев в разных странах ЕС.

"Мы готовы увеличить необходимое количество, потому что понимаем, что эта миссия имеет фундаментальное значение сейчас", - добавила министр.

Напомним, что на этой неделе Роблес встретилась с группой украинских военных, которые проходят обучение в городе Толедо. Испанский министр рассказала, что с осени 2022 года уже более 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании в рамках миссии ЕС.

Читайте также: С осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных, – глава Минобороны Роблес

Автор: 

Испания (860) военные учения (3457) ВСУ (6568) Роблес Маргарита (13)


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Топ комментарии
+2
Вище вже все написали - чому вони можуть нас навчити ?
Якщо в арміях НАТО є розум - вони навпаки - будуть відправляти , в Україну , своїх військових , аби вчитися тут в бойових умовах !
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30.08.2024 17:43
+2
Нах вони потрібні? Чого можуть навчити люди які не воювали, й ніфіга не розуміють у ******** війні абсолютно нового формату, який до того ж постійно видозмінюється.
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30.08.2024 17:56
+1
Щоб не ганьбитися.
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30.08.2024 17:31
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Іншими словами - не можемо навчити чогось на практиці.
теорію викладати - це не участь в боя
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30.08.2024 17:29 Ответить
Щоб не ганьбитися.
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30.08.2024 17:31 Ответить
Бо ще не бачать Світу без росіі...
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30.08.2024 17:41 Ответить
Вище вже все написали - чому вони можуть нас навчити ?
Якщо в арміях НАТО є розум - вони навпаки - будуть відправляти , в Україну , своїх військових , аби вчитися тут в бойових умовах !
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30.08.2024 17:43 Ответить
Ну і що? Не хочуть відправляти своих інструкторів на нашу територію, добре що навчають на своїй.
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30.08.2024 17:53 Ответить
Нах вони потрібні? Чого можуть навчити люди які не воювали, й ніфіга не розуміють у ******** війні абсолютно нового формату, який до того ж постійно видозмінюється.
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30.08.2024 17:56 Ответить
Та ладно, нехай хлопці хоч трохи відпочинуть.
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30.08.2024 18:26 Ответить
В Іспанії , зараз , спекотно ... а якщо враховувати , що наші там отримували БЗВП , то окрім фізухи і південної спеки - нічого там більше нема
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30.08.2024 18:34 Ответить
Тобто гірше, ніж на фронті? В багнюці, під сонцем та обстрілами?
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30.08.2024 19:51 Ответить
Іспанія, де ті нащадки воїнів "блакитної дивізії" які добровільно йшли битися з більшовизмом?
Разом з Франко помер і войовничий дух Іспанії де країною правлять бюрократи які не відриваються від своїх бухгалтерських книжок. Такий хід справ, до речі, у всій західній Європі - зводять дебет з кредітом і більш нічого не бачать.
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30.08.2024 21:33 Ответить
 
 