Испания не будет отправлять своих инструкторов в Украину, - глава Минобороны Роблес

Испания не намерена отправлять своих инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих. Но Испания продолжит обучать воинов ВСУ на своей территории.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Роблес также отметила, что Испания выступает за расширение тренировочной миссии EUMAM для ВСУ.

"Испания не разделяет этого варианта (отправку своих инструкторов в Украину, - ред.). У меня уже была возможность сказать, что мы намерены расширить наше участие, что мы твердо верим в миссию EUMAM, которую я посетила на этой неделе, и она приносит очень положительные результаты. Но Испания намерена продолжать выполнять эту миссию в Испании, на испанской территории, и не собирается направлять инструкторов в Украину", - сказала глава оборонного ведомства Испании.

Также читайте: В ЕС обсудят увеличение военной тренировочной миссии для Украины, - Боррель

Она рассказала, что сейчас рассматривается возможность увеличения миссии EUMAM Ukraine, чтобы боевую подготовку прошли 75 тыс. украинцев в разных странах ЕС.

"Мы готовы увеличить необходимое количество, потому что понимаем, что эта миссия имеет фундаментальное значение сейчас", - добавила министр.

Напомним, что на этой неделе Роблес встретилась с группой украинских военных, которые проходят обучение в городе Толедо. Испанский министр рассказала, что с осени 2022 года уже более 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании в рамках миссии ЕС.

Читайте также: С осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных, – глава Минобороны Роблес