Іспанія не відправлятиме своїх інструкторів до України, - глава Міноборони Роблес

Іспанія не має наміру відправляти своїх інструкторів в Україну для навчання українських військовослужбовців. Однак країна продовжить навчати воїнів ЗСУ на своїй території.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Роблес також наголосила, що Іспанія виступає за розширення тренувальної місії EUMAM для ЗСУ.

"Іспанія не поділяє цього варіанта (відправку своїх інструкторів до України, - ред.). У мене вже була можливість сказати, що ми маємо намір розширити нашу участь, що ми твердо віримо в місію EUMAM, яку я відвідала цього тижня, і вона приносить дуже позитивні результати. Але Іспанія має намір продовжувати виконувати цю місію в Іспанії, на іспанській території, і не збирається направляти інструкторів в Україну", - сказала очільниця оборонного відомства Іспанії.

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Вона розповіла, що наразі розглядається можливість збільшення місії EUMAM Ukraine, щоб бойову підготовку пройшли 75 тис. українців у різних країнах ЄС.

"Ми готові збільшити необхідну кількість, бо розуміємо, що ця місія має фундаментальне значення нині", - додала міністерка.

Нагадаємо, що цього тижня Роблес зустрілася з групою українських військових, які проходять навчання у місті Толедо. Іспанська міністерка розповіла, що від осені 2022 року уже понад 5 тисяч українських військових пройшли навчання в Іспанії у межах місії ЄС.

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