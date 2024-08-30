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Іспанія не відправлятиме своїх інструкторів до України, - глава Міноборони Роблес

Іспанія не відправлятиме своїх інструкторів до України, - глава Міноборони Роблес

Іспанія не має наміру відправляти своїх інструкторів в Україну для навчання українських військовослужбовців. Однак країна продовжить навчати воїнів ЗСУ на своїй території.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Роблес також наголосила, що Іспанія виступає за розширення тренувальної місії EUMAM для ЗСУ.

"Іспанія не поділяє цього варіанта (відправку своїх інструкторів до України, - ред.). У мене вже була можливість сказати, що ми маємо намір розширити нашу участь, що ми твердо віримо в місію EUMAM, яку я відвідала цього тижня, і вона приносить дуже позитивні результати. Але Іспанія має намір продовжувати виконувати цю місію в Іспанії, на іспанській території, і не збирається направляти інструкторів в Україну", - сказала очільниця оборонного відомства Іспанії.

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Вона розповіла, що наразі розглядається можливість збільшення місії EUMAM Ukraine, щоб бойову підготовку пройшли 75 тис. українців у різних країнах ЄС.

"Ми готові збільшити необхідну кількість, бо розуміємо, що ця місія має фундаментальне значення нині", - додала міністерка.

Нагадаємо, що цього тижня Роблес зустрілася з групою українських військових, які проходять навчання у місті Толедо. Іспанська міністерка розповіла, що від осені 2022 року уже понад 5 тисяч українських військових пройшли навчання в Іспанії у межах місії ЄС.

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Автор: 

Іспанія (900) військові навчання (2775) ЗСУ (7519) Роблес Маргарита (17)


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Топ коментарі
+2
Вище вже все написали - чому вони можуть нас навчити ?
Якщо в арміях НАТО є розум - вони навпаки - будуть відправляти , в Україну , своїх військових , аби вчитися тут в бойових умовах !
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30.08.2024 17:43
+2
Нах вони потрібні? Чого можуть навчити люди які не воювали, й ніфіга не розуміють у ******** війні абсолютно нового формату, який до того ж постійно видозмінюється.
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30.08.2024 17:56
+1
Щоб не ганьбитися.
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30.08.2024 17:31
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Іншими словами - не можемо навчити чогось на практиці.
теорію викладати - це не участь в боя
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30.08.2024 17:29 Відповісти
Щоб не ганьбитися.
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30.08.2024 17:31 Відповісти
Бо ще не бачать Світу без росіі...
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30.08.2024 17:41 Відповісти
Вище вже все написали - чому вони можуть нас навчити ?
Якщо в арміях НАТО є розум - вони навпаки - будуть відправляти , в Україну , своїх військових , аби вчитися тут в бойових умовах !
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30.08.2024 17:43 Відповісти
Ну і що? Не хочуть відправляти своих інструкторів на нашу територію, добре що навчають на своїй.
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30.08.2024 17:53 Відповісти
Нах вони потрібні? Чого можуть навчити люди які не воювали, й ніфіга не розуміють у ******** війні абсолютно нового формату, який до того ж постійно видозмінюється.
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30.08.2024 17:56 Відповісти
Та ладно, нехай хлопці хоч трохи відпочинуть.
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30.08.2024 18:26 Відповісти
В Іспанії , зараз , спекотно ... а якщо враховувати , що наші там отримували БЗВП , то окрім фізухи і південної спеки - нічого там більше нема
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30.08.2024 18:34 Відповісти
Тобто гірше, ніж на фронті? В багнюці, під сонцем та обстрілами?
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30.08.2024 19:51 Відповісти
Іспанія, де ті нащадки воїнів "блакитної дивізії" які добровільно йшли битися з більшовизмом?
Разом з Франко помер і войовничий дух Іспанії де країною правлять бюрократи які не відриваються від своїх бухгалтерських книжок. Такий хід справ, до речі, у всій західній Європі - зводять дебет з кредітом і більш нічого не бачать.
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30.08.2024 21:33 Відповісти
 
 