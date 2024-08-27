З осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових, - глава Міноборони Роблес

У вівторок, 27 серпня, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес зустрілася з групою українських військових, які проходять навчання у місті Толедо.

Про це йдеться на сайті Міноборони Іспанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роблес наголосила, що "солідарність, підтримка та відданість Іспанії Україні залишаються незмінними з початку російського вторгнення".

Крім цього, міністерка нагадала про жорстокість війни, зокрема "в ці дні, коли українські цивільні стають жертвами атак, які є неприпустимими з будь-якої точки зору, які порушують всі норми права війни та гуманітарного права".

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"Іспанія надає Україні все, що ми можемо надіслати у межах своїх можливостей, і з погляду підготовки іспанські військові відіграють надзвичайно важливу роль. Я пишаюся їхньою роботою і дуже вдячна за їхній внесок", - заявила Роблес, звертаючись до українських військових та їхніх інструкторів.

Вона також зазначила, що від осені 2022 року уже понад 5 тисяч українських військових пройшли навчання в Іспанії у межах місії ЄС.

Українських воїнів навчали близько 2500 іспанських інструкторів.

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