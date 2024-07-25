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Іспанія передасть Україні систему ППО Hawk у вересні

Іспанія поставить Україні ЗРК Hawk

У вересні 2024 року Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Hawk, щоб підвищити потужність ППО нашої країни.

Про це повідомило Міноборони Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.

У середу, 24 липня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела робочу розмову в режимі відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Зокрема, Умєров розповів про ситуацію на фронті та про нагальні потреби ЗСУ.

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Зазначається, що Роблес розповіла про майбутні постачання військової допомоги Україні та прогрес у підготовці українських військових - вже підготовлено 5 000 солдатів.

За її словами, Іспанія планує забезпечити у вересні повністю готову зенітну батарею Hawk в Україні. Це підвищить потужність протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, Роблес також наголосила на важливості гуманітарної підтримки України. Її країна забезпечить полегшений трансфер з Польщі для дітей-сиріт та родичів українських воїнів, щоб вони могли провести кілька днів в Іспанії.

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Автор: 

Іспанія (900) ППО (3154)


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А чому не Штати??? Вони їх виробляли, у них величезні запаси, у них є все для обслуговування. Чому як і з петріотами вони шлангують???
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25.07.2024 09:03 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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25.07.2024 09:14 Відповісти
Вже декілька разів питав те саме. Де Hawk?
Тим більше. Роздивляючись Hawk завжди питаю - чому ці пускові не поставити на тіж М113 або на той же БТР 60 зарізавши задню частину. РЛС та блоки керування на автівки типу Татар.
Дуже потрібний ЗРК Hawk вийшов би ще й мобільним. Фаза 3 - це ЗРК середньої дальності до 40- 50 км по аеродинамічним цілям в тому числі надзвуковим. Якщо об'єднати керування та розподіл цілей з Петріот та Іріс Т вийшло доволі щільна зона ППО та ПРО.
За два роки можна було б зробити цього Франкенштейна.
Тим більше ,здається, чи проекти чи навіть зразки вже були десь зроблені.
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25.07.2024 12:41 Відповісти
 
 