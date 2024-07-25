Іспанія передасть Україні систему ППО Hawk у вересні

У вересні 2024 року Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Hawk, щоб підвищити потужність ППО нашої країни.

Про це повідомило Міноборони Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.

У середу, 24 липня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела робочу розмову в режимі відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Зокрема, Умєров розповів про ситуацію на фронті та про нагальні потреби ЗСУ.

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Зазначається, що Роблес розповіла про майбутні постачання військової допомоги Україні та прогрес у підготовці українських військових - вже підготовлено 5 000 солдатів.

За її словами, Іспанія планує забезпечити у вересні повністю готову зенітну батарею Hawk в Україні. Це підвищить потужність протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, Роблес також наголосила на важливості гуманітарної підтримки України. Її країна забезпечить полегшений трансфер з Польщі для дітей-сиріт та родичів українських воїнів, щоб вони могли провести кілька днів в Іспанії.

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