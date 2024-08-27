С осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных, – глава Минобороны Роблес
Во вторник, 27 августа, министр обороны Испании Маргарита Роблес встретилась с группой украинских военных, которые проходят обучение в городе Толедо.
Об этом говорится на сайте Минобороны Испании, сообщает Цензор.НЕТ.
Роблес подчеркнула, что "солидарность, поддержка и преданность Испании Украине остаются неизменными с начала российского вторжения".
Кроме этого, министр напомнила о жестокости войны, в частности "в эти дни, когда украинские гражданские становятся жертвами атак, которые являются недопустимыми с любой точки зрения, которые нарушают все нормы права войны и гуманитарного права".
"Испания предоставляет Украине все, что мы можем прислать в пределах своих возможностей, и с точки зрения подготовки испанские военные играют чрезвычайно важную роль. Я горжусь их работой и очень благодарна за их вклад", - заявила Роблес, обращаясь к украинским военным и их инструкторам.
Она также отметила, что с осени 2022 года уже более 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании в рамках миссии ЕС.
Украинских воинов обучали около 2500 испанских инструкторов.
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