Испания передала Украине 10 танков Leopard 2А4

Испания отправила новую партию военной помощи Украине, включая десять обновленных танков Leopard 2A4 и противотанковые ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.

Пакет помощи включает 10 танков Leopard 2A4, различные экскаваторы и противотанковые ракеты.

"Началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, которые прошли процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, откуда организуют дальнейшую перевозку в Украину.

"Вооруженные силы Украины будут нести ответственность за последний этап перемещения по территории Украины до предоставления его в распоряжение оперативных подразделений украинской армии", - отметили в Минобороны Испании.

Отмечается, что с этой партией общее количество танков, которые Испания передала Украине, достигло 20. Страна планирует подготовить или передать еще один новый пакет помощи во второй половине 2024 года.

 

Топ комментарии
Муча граціас, сеньори!
15.07.2024 16:04 Ответить
Оце діло! - снаряди теж?
15.07.2024 16:05 Ответить
Капля в морі
15.07.2024 16:13 Ответить
а які результати показали попередні леопарди і абрамси? наскільки я зрозуміла, ніякого прориву не сталося, танки старі, важкі, ламалися, підбивалися... звісно, дареному танку в гармати не дивляться, але але...
15.07.2024 16:10 Ответить
v spame kukarekai katjuša...tut tebe ne balota
15.07.2024 16:29 Ответить
коли бан стає єдиним аргументом, то чого вам так радіти від того?))
15.07.2024 16:32 Ответить
tut dela ņe v argumentah - delo čistote sredi obitaņija....v spam kacapa
15.07.2024 16:45 Ответить
ну так ти і є кацап - істота, котра із великої кацапії розійшлася по світу, особливо багато в Україні їх осіло - основна ознака = життєва необхідність з кимось битися, чинити страждання, самому страждати... бо "жизнь копейка, скучно без убийств, невыносимо скучно..."
15.07.2024 16:56 Ответить
razskazivaite , razskazivaite , ja vže saņitarov viklikav



15.07.2024 16:57 Ответить
а ти нікчема щось розумієш на танках?
15.07.2024 16:42 Ответить
а ти чема, щось розумієш в житті чужих слів у власних думках? чи ти навіть не зрозуміло, що я написала? про те, що танки старі тільки лінивий не прочитав, а вони не тільки старі, а й поламані ще, ну і само собою не мають ніякого захисту від атаки дронами згори (тоді ще не було такого) - новітня зброя... щось мені здається, що вона взагалі не передається, щоб великокацапи не взнали технологій...
15.07.2024 17:01 Ответить
Куди бити?
15.07.2024 17:02 Ответить
Це уже 40 разом з німецьким постачанням.
15.07.2024 16:18 Ответить
Здавалося, що танки на полі бою підтримуються вертольотами і самохідними ППО. Вітчизняними ППО, Коралом, Дніпром, навіть не пахне. Навіть модернізованою Осою не пахне. Когнітивний дисонанс. Сінагога сказала всіх в піхоту.
15.07.2024 17:16 Ответить
Могли бы ещё и Пэтриоты подбросить для "салюта" по врагу в честь победы в EM-2024!
15.07.2024 19:19 Ответить
Дякуємо Королівству!
15.07.2024 19:39 Ответить
Словесна діарея. Сходи до лікаря.
