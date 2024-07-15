Испания передала Украине 10 танков Leopard 2А4

Испания отправила новую партию военной помощи Украине, включая десять обновленных танков Leopard 2A4 и противотанковые ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании .

Пакет помощи включает 10 танков Leopard 2A4, различные экскаваторы и противотанковые ракеты.

"Началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, которые прошли процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, откуда организуют дальнейшую перевозку в Украину.

"Вооруженные силы Украины будут нести ответственность за последний этап перемещения по территории Украины до предоставления его в распоряжение оперативных подразделений украинской армии", - отметили в Минобороны Испании.

Отмечается, что с этой партией общее количество танков, которые Испания передала Украине, достигло 20. Страна планирует подготовить или передать еще один новый пакет помощи во второй половине 2024 года.

