Украина предложила североевропейским государствам вооружить и подготовить по батальону ВСУ, - Минобороны
Украина предложила скандинавским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада", в рамках которого предусматривается проведение подготовки личного состава ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону. Это предложение обсудили во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины Александра Балануцы в Норвегию", - говорится в сообщении.
Заместитель министра призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.
"Оборонные компании и страны Северной Европы, присоединившись к проекту "Северная бригада", получат возможность продемонстрировать эффективность изделий североевропейской оборонной промышленности на реальном поле боя. Объединим усилия для общей победы", - отметили в Минобороны.
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А у чому інтерес цих країн?
Я пропоную жителям, наприклад, Житомирщини скинутися мені на машину. 😁
Всьому світу ділянки нарізав! Тільки свої посадові обов'язки чомусь ігнорує, ну справжній ignorant!
До речі, зброя, техніка та амуніція скандинавського виробництва давно вже в ЗСУ використовуються. Їх випробовувати не треба, вони себе чудово зарекомендували.
Шкода тільки, що заму Умєрова про це ніхто не казав.