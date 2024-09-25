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Новости Помощь Украине
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Украина предложила североевропейским государствам вооружить и подготовить по батальону ВСУ, - Минобороны

скандинавія

Украина предложила скандинавским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада", в рамках которого предусматривается проведение подготовки личного состава ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону. Это предложение обсудили во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины Александра Балануцы в Норвегию", - говорится в сообщении.

Заместитель министра призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.

"Оборонные компании и страны Северной Европы, присоединившись к проекту "Северная бригада", получат возможность продемонстрировать эффективность изделий североевропейской оборонной промышленности на реальном поле боя. Объединим усилия для общей победы", - отметили в Минобороны.

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Автор: 

Минобороны (9354) военные учения (3458)


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Топ комментарии
+9
Цікав пропозиція...А ще біль цікаво,що "Україна" за 32 міс війни чомусь не запропонувала Пінчуку.Рінатіку,Суркісу,Ярославскому,Карагодскому,Фірташу,Бєні,Кучмі.Чєчоткіну тощо озброїти та підготувати по 1 батальйону ЗСУ....
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25.09.2024 19:41
+7
Нахапали батальйони мобиків, а тепер кричать "навчить їх!!!!!!", "озбройте їх!!!"?
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25.09.2024 19:07
+5
Ну, тоді хай буде загін "Старі пердуни". Сподіваюся, така назва буде вам до вподоби.

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25.09.2024 19:38
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Нахапали батальйони мобиків, а тепер кричать "навчить їх!!!!!!", "озбройте їх!!!"?
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25.09.2024 19:07 Ответить
Все лучше чем в Украине, хотя бы не прилетит НЛХ в процессе.
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25.09.2024 19:11 Ответить
Бригаду назвати "Вікінг". )))

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25.09.2024 19:12 Ответить
І як це допоможе сцикунів по натурі перетворити в хоробрих запоріжських козаків?
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25.09.2024 19:22 Ответить
Ну, тоді хай буде загін "Старі пердуни". Сподіваюся, така назва буде вам до вподоби.

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25.09.2024 19:38 Ответить
я так зрозумів що ти вже долучився до батальону Хельсінки?
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25.09.2024 20:11 Ответить
Нє, - я в "Старих пердунах". Хоча на дівчат іще поглядаю.
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25.09.2024 20:30 Ответить
Дурних нема всі поженились
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25.09.2024 19:13 Ответить
Цікава пропозиція.
А у чому інтерес цих країн?

Я пропоную жителям, наприклад, Житомирщини скинутися мені на машину. 😁
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25.09.2024 19:15 Ответить
Докерувалися зелені керувники.
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25.09.2024 19:19 Ответить
Переклад, - "Ви хочете жити? У його тіні?"

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25.09.2024 19:22 Ответить
Тут из 14 вооружили 4 по словам боневтика а им все мало🤣
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25.09.2024 19:41 Ответить
Цікав пропозиція...А ще біль цікаво,що "Україна" за 32 міс війни чомусь не запропонувала Пінчуку.Рінатіку,Суркісу,Ярославскому,Карагодскому,Фірташу,Бєні,Кучмі.Чєчоткіну тощо озброїти та підготувати по 1 батальйону ЗСУ....
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25.09.2024 19:41 Ответить
А південноєвропєйські країни сачкувати будуть?!
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25.09.2024 19:53 Ответить
Ай-да вовчік! Ай-да маладєц!
Всьому світу ділянки нарізав! Тільки свої посадові обов'язки чомусь ігнорує, ну справжній ignorant!
До речі, зброя, техніка та амуніція скандинавського виробництва давно вже в ЗСУ використовуються. Їх випробовувати не треба, вони себе чудово зарекомендували.
Шкода тільки, що заму Умєрова про це ніхто не казав.
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25.09.2024 20:05 Ответить
 
 