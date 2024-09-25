Украина предложила североевропейским государствам вооружить и подготовить по батальону ВСУ, - Минобороны

Украина предложила скандинавским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада", в рамках которого предусматривается проведение подготовки личного состава ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону. Это предложение обсудили во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины Александра Балануцы в Норвегию", - говорится в сообщении.

Заместитель министра призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.

"Оборонные компании и страны Северной Европы, присоединившись к проекту "Северная бригада", получат возможность продемонстрировать эффективность изделий североевропейской оборонной промышленности на реальном поле боя. Объединим усилия для общей победы", - отметили в Минобороны.

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