Подготовка бригады ВСУ "Anne de Kyiv" во Франции: ПВО, БПЛА и Caesar. ВИДЕО

По состоянию на сентябрь Франция подготовила 15 тысяч воинов ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, сегодня Эмманюэль Макрон, а также глава Минобороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Франции Себастьен Лекорню встретятся с бригадой "Anne de Kyiv" (Анна Киевская) Вооруженных сил Украины, которую тренируют и полностью оснащают французские вооруженные силы.

Франция является первой страной, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории. Подготовка будет включать также использование французского оборудования, которое впоследствии будет задействовано в боевых условиях.

Обучение охватывает: штабные процессы на уровне батальона и бригады, подготовка руководящих кадров, пехотный бой, бронетанковый бой с использованием AMX10 RC, инженерный бой с привлечением саперов, противовоздушная оборона с использованием ракет Mistral, техническое обслуживание и логистическое обеспечение, противотанковый бой с использованием ракет Milan, использование беспилотных аппаратов, снайперов, артиллерийских систем CAESAR.

Также читайте: Зеленский планирует в ближайшие сутки провести переговоры с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии

Групповые учения проводятся на оборудовании, которое затем передается украинским вооруженным силам, что гарантирует непрерывность подготовки вплоть до боевого применения.

По состоянию на 15 сентября 2024 года Франция подготовила 15 тыс. украинских военных.

Также страна тренирует пилотов истребителей Mirage 2000-5.

С марта 2024 года французские ВВС готовят украинских пилотов для полетов на самолетах Alphajet, что является предпосылкой для перехода на истребители F16 или M2000-5. В частности подготовка пилотов является частью текущей передачи вооружений класса "воздух-земля" AASM и SCALP.

Читайте: Умеров и Лекорню обсудили детали по передаче Mirage 2000, в частности, модификации истребителей и подготовку пилотов

+14
Щира вдячність французським друзям за непохитну підтримку України...
10.10.2024 11:36 Ответить
+7
10.10.2024 11:44 Ответить
+7
Не могу сказать ничего о комбриге но контрнаступление было провалено еще не начавшись. О нем столько трубили за полгода из каждого утюга, было понятно время и место его проведения - потому при наличии тех сил и средств, а так же невозможности противодействовать авиации - его вообще не нужно было начинать. Но ОП требовал. Положили людей, положили мораль. А вот если бы тогда теми силами провели наступление на гипотетический Курск - то я думаю там совсем была бы другая ситуация.
10.10.2024 12:04 Ответить
Щира вдячність французським друзям за непохитну підтримку України...
10.10.2024 11:36 Ответить
10.10.2024 11:44 Ответить
Це був провал всієї операції, а не окремого комбрига.
Навпаки його досвід, навіть негативний це корисно. І вибачте його два рази відібрали для участі в навчаннях в Європі. Я сумніваюсь, що західні військові, працювали би з ним, якби він не підходив на цю роль. Причому два рази, в різних країнах.
10.10.2024 12:01 Ответить
Не могу сказать ничего о комбриге но контрнаступление было провалено еще не начавшись. О нем столько трубили за полгода из каждого утюга, было понятно время и место его проведения - потому при наличии тех сил и средств, а так же невозможности противодействовать авиации - его вообще не нужно было начинать. Но ОП требовал. Положили людей, положили мораль. А вот если бы тогда теми силами провели наступление на гипотетический Курск - то я думаю там совсем была бы другая ситуация.
10.10.2024 12:04 Ответить
Та не кожного комбрига був провал, насправді. Навіть в тих умовах... А висновки , схоже, не робляться.
10.10.2024 12:36 Ответить
є логіка у ваших судженнях! завжди утримуюсь в оцінках конкретних військових (та й х хто я, щоб їх розбирати), але перша частина першого речення -- повністю збігається з моєю особистою думкою і хто ж був ініціатором сам "верховний"
10.10.2024 16:57 Ответить
Можливо як каже прислiвья: " За одного битого, двух не битих дать.."
10.10.2024 14:55 Ответить
Vive la France!
10.10.2024 11:43 Ответить
Колись Х**ло розповідало Макрону про княгиню Анну тіпа, як московську. Окурок гнойний.
10.10.2024 12:09 Ответить
ну хоть Мистрали фашисту не отдали....
10.10.2024 12:28 Ответить
Если кто не в курсе, то в Силах Обороны Украины это уже 205 бригада по счету...
До масштабов СССР мы еще не дотянули, там 300 дивизий было... но пытаемся
10.10.2024 12:53 Ответить
всеж такі дали кацапам пи___ди у 1812 саме французи
10.10.2024 13:15 Ответить
Slava Ukraincam ot armyan Francii
10.10.2024 20:36 Ответить
може було би краще забрати наші війська з довбаної курщини та укріпити хоча би південь? все одно на тій курщині наразі повна опа і москалі таки витісняють наших!
11.10.2024 00:21 Ответить
Нехай тільки приїдуть в Україну, сирний агент їх відразу розформує і порозпихає приданим, якщо покажуть позитивний для України результат.
12.10.2024 12:26 Ответить
 
 