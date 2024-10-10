Подготовка бригады ВСУ "Anne de Kyiv" во Франции: ПВО, БПЛА и Caesar. ВИДЕО

По состоянию на сентябрь Франция подготовила 15 тысяч воинов ВСУ.

Так, сегодня Эмманюэль Макрон, а также глава Минобороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Франции Себастьен Лекорню встретятся с бригадой "Anne de Kyiv" (Анна Киевская) Вооруженных сил Украины, которую тренируют и полностью оснащают французские вооруженные силы.

Франция является первой страной, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории. Подготовка будет включать также использование французского оборудования, которое впоследствии будет задействовано в боевых условиях.

Обучение охватывает: штабные процессы на уровне батальона и бригады, подготовка руководящих кадров, пехотный бой, бронетанковый бой с использованием AMX10 RC, инженерный бой с привлечением саперов, противовоздушная оборона с использованием ракет Mistral, техническое обслуживание и логистическое обеспечение, противотанковый бой с использованием ракет Milan, использование беспилотных аппаратов, снайперов, артиллерийских систем CAESAR.

Групповые учения проводятся на оборудовании, которое затем передается украинским вооруженным силам, что гарантирует непрерывность подготовки вплоть до боевого применения.

Также страна тренирует пилотов истребителей Mirage 2000-5.

С марта 2024 года французские ВВС готовят украинских пилотов для полетов на самолетах Alphajet, что является предпосылкой для перехода на истребители F16 или M2000-5. В частности подготовка пилотов является частью текущей передачи вооружений класса "воздух-земля" AASM и SCALP.

