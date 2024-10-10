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Підготовка бригади ЗСУ "Anne de Kyiv" у Франції: ППО, БПЛА та Caesar. ВIДЕО

Станом на вересень Франція підготувала 15 тисяч воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні Емманюель Макрон, а також глава Міноборони України Рустем Умєров та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню зустрінуться з бригадою "Anne de Kyiv" (Анна Київська) Збройних сил України, яку тренують і повністю оснащують французькі збройні сили.

Франція є першою країною, що готує повноцінну українську бригаду на своїй території. Підготовка включатиме також використання французького обладнання, яке згодом буде задіяне у бойових умовах.

Навчання охоплює: штабні процеси на рівні батальйону і бригади, підготовка керівних кадрів, піхотний бій, бронетанковий бій з використанням AMX10 RC, інженерний бій із залученням саперів, протиповітряна оборона з використанням ракет Mistral, технічне обслуговування і логістичне забезпечення, протитанковий бій з використанням ракет Milan, використання безпілотних апаратів, снайперів, артилерійських систем CAESAR.

Також читайте: Зеленський планує найближчої доби провести переговори з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини

Групові навчання проводяться на обладнанні, яке потім передається українським збройним силам, що гарантує безперервність підготовки аж до бойового застосування.

Станом на 15 вересня 2024 року Франція підготувала 15 тис. українських військових. 

Також країна тренує пілотів винищувачів Mirage 2000-5.

З березня 2024 року французькі ВПС готують українських пілотів для польотів на літаках Alphajet, що є передумовою для переходу на винищувачі F16 або M2000-5. Зокрема підготовка пілотів є частиною поточної передачі озброєнь класу "повітря-земля" AASM і SCALP.

Читайте: Умєров та Лекорню обговорили деталі щодо передачі Mirage 2000, зокрема, модифікації винищувачів та підготовку пілотів

Автор: 

військові навчання (2781) Франція (3098) Caesar гаубиця (15)


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Топ коментарі
+14
Щира вдячність французським друзям за непохитну підтримку України...
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10.10.2024 11:36
+7
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10.10.2024 11:44
+7
Не могу сказать ничего о комбриге но контрнаступление было провалено еще не начавшись. О нем столько трубили за полгода из каждого утюга, было понятно время и место его проведения - потому при наличии тех сил и средств, а так же невозможности противодействовать авиации - его вообще не нужно было начинать. Но ОП требовал. Положили людей, положили мораль. А вот если бы тогда теми силами провели наступление на гипотетический Курск - то я думаю там совсем была бы другая ситуация.
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10.10.2024 12:04
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Щира вдячність французським друзям за непохитну підтримку України...
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10.10.2024 11:36 Відповісти
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10.10.2024 11:44 Відповісти
Це був провал всієї операції, а не окремого комбрига.
Навпаки його досвід, навіть негативний це корисно. І вибачте його два рази відібрали для участі в навчаннях в Європі. Я сумніваюсь, що західні військові, працювали би з ним, якби він не підходив на цю роль. Причому два рази, в різних країнах.
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10.10.2024 12:01 Відповісти
Не могу сказать ничего о комбриге но контрнаступление было провалено еще не начавшись. О нем столько трубили за полгода из каждого утюга, было понятно время и место его проведения - потому при наличии тех сил и средств, а так же невозможности противодействовать авиации - его вообще не нужно было начинать. Но ОП требовал. Положили людей, положили мораль. А вот если бы тогда теми силами провели наступление на гипотетический Курск - то я думаю там совсем была бы другая ситуация.
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10.10.2024 12:04 Відповісти
Та не кожного комбрига був провал, насправді. Навіть в тих умовах... А висновки , схоже, не робляться.
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10.10.2024 12:36 Відповісти
є логіка у ваших судженнях! завжди утримуюсь в оцінках конкретних військових (та й х хто я, щоб їх розбирати), але перша частина першого речення -- повністю збігається з моєю особистою думкою і хто ж був ініціатором сам "верховний"
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10.10.2024 16:57 Відповісти
Можливо як каже прислiвья: " За одного битого, двух не битих дать.."
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10.10.2024 14:55 Відповісти
Vive la France!
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10.10.2024 11:43 Відповісти
Колись Х**ло розповідало Макрону про княгиню Анну тіпа, як московську. Окурок гнойний.
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10.10.2024 12:09 Відповісти
ну хоть Мистрали фашисту не отдали....
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10.10.2024 12:28 Відповісти
Если кто не в курсе, то в Силах Обороны Украины это уже 205 бригада по счету...
До масштабов СССР мы еще не дотянули, там 300 дивизий было... но пытаемся
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10.10.2024 12:53 Відповісти
всеж такі дали кацапам пи___ди у 1812 саме французи
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10.10.2024 13:15 Відповісти
Slava Ukraincam ot armyan Francii
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10.10.2024 20:36 Відповісти
може було би краще забрати наші війська з довбаної курщини та укріпити хоча би південь? все одно на тій курщині наразі повна опа і москалі таки витісняють наших!
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11.10.2024 00:21 Відповісти
Нехай тільки приїдуть в Україну, сирний агент їх відразу розформує і порозпихає приданим, якщо покажуть позитивний для України результат.
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12.10.2024 12:26 Відповісти
 
 