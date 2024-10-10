Підготовка бригади ЗСУ "Anne de Kyiv" у Франції: ППО, БПЛА та Caesar. ВIДЕО

Станом на вересень Франція підготувала 15 тисяч воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні Емманюель Макрон, а також глава Міноборони України Рустем Умєров та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню зустрінуться з бригадою "Anne de Kyiv" (Анна Київська) Збройних сил України, яку тренують і повністю оснащують французькі збройні сили.

Франція є першою країною, що готує повноцінну українську бригаду на своїй території. Підготовка включатиме також використання французького обладнання, яке згодом буде задіяне у бойових умовах.

Навчання охоплює: штабні процеси на рівні батальйону і бригади, підготовка керівних кадрів, піхотний бій, бронетанковий бій з використанням AMX10 RC, інженерний бій із залученням саперів, протиповітряна оборона з використанням ракет Mistral, технічне обслуговування і логістичне забезпечення, протитанковий бій з використанням ракет Milan, використання безпілотних апаратів, снайперів, артилерійських систем CAESAR.

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Групові навчання проводяться на обладнанні, яке потім передається українським збройним силам, що гарантує безперервність підготовки аж до бойового застосування.

Станом на 15 вересня 2024 року Франція підготувала 15 тис. українських військових.

Також країна тренує пілотів винищувачів Mirage 2000-5.

З березня 2024 року французькі ВПС готують українських пілотів для польотів на літаках Alphajet, що є передумовою для переходу на винищувачі F16 або M2000-5. Зокрема підготовка пілотів є частиною поточної передачі озброєнь класу "повітря-земля" AASM і SCALP.

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