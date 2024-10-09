Умєров та Лекорню обговорили деталі щодо передачі Mirage 2000, зокрема, модифікації винищувачів та підготовку пілотів

Міністр оборони України Рустем Умєров та розповів, що Франція оснастить винищувачі Mirage 2000, які мають передати на початку 2025 року так, щоб Україна мала перевагу у повітрі над Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку…Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу (над ворогом - Ред.)", – розповів Умєров.

Також під час зустрічі також обговорювалося, що Франція ще може передати Україні після надання Mirage 2000.

Раніше повідомлялось, що Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.

Читайте: Льотчику Повітряних сил ЗСУ, майору Андрію Пільщикову (Джусу) присвоєно звання Героя України (посмертно)