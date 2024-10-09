Умєров та Лекорню обговорили деталі щодо передачі Mirage 2000, зокрема, модифікації винищувачів та підготовку пілотів
Міністр оборони України Рустем Умєров та розповів, що Франція оснастить винищувачі Mirage 2000, які мають передати на початку 2025 року так, щоб Україна мала перевагу у повітрі над Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку…Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу (над ворогом - Ред.)", – розповів Умєров.
Також під час зустрічі також обговорювалося, що Франція ще може передати Україні після надання Mirage 2000.
Раніше повідомлялось, що Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.
Будемо сподіватись, що перші борти з'являться коли грунт вже підсохне.
Объяснили ему, что это не мираж с пустыни Сахара?
И как вообще, человек с 0 познаний об авиации обсуждает ее детали?
Основне завдання "Міражів" - забезпечення протиповітряної оборони. Їх використовують для відбиття ударів, насамперед крилатими ракетами, а також безпілотниками.
В результаті модернізації французькі винищувачі зможуть використовувати бомби великої дальності, як мінімум французькі бомби AASM Hammer з дальністю польоту понад 70 кілометрів. Також під час такої модернізації інтегрувати для плануючих *********** Mirage 2000-5 такі як американські JDAM-ER та SDB, які вже перебувають на озброєнні Збройних Сил України.
Не впевнений, що при Харіс не буде свого салівана, який буде їй малювати коричньові лінії. Не кажу вже про можливу адміністрацію трампа. Тому Європа надалі все менше буде оглядатись на США, бо ця війна більше проблема Європи, тому і нам треба після того, як вигребем всі європейські борти F-16, орієнтуватись на європейські платформи.
І да, "міраж2000-5" позиціонується як всепогодний ударний літак, а не просто як засіб ППО, і тому він має розвинену систему керування озброєнням під PDLCT-S. Вона дає можливість використовувати весь спектр озброєння класу повітря-земля: від звичайних бомб до крилатих ракет, а також бомб із лазерним та тепловізійним наведенням. На сьогодні боти проходять комплексну модернізацію, яка включає вдосконалення навігаційної системи ULISS 52P з можливістю глобальної системи позиціювання, оновлення системи протидії ICMS 2, що має поліпшену систему попередження про радіолокаційне опромінення SERVAL та контейнери теплових і дипольних пасток Chameleon Jammer і Spirale. Крім того, на них встановлена система Link 16, яка дає можливість ефективніше використовувати бортове озброєння та обмінюватись інформацією з союзними літаками у реальному часі, що дозволить при взаємодії з FSC-890 на порядок поліпшити бойовий потенціал нашої авіації.