УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5615 відвідувачів онлайн
Новини
1 576 15

Умєров та Лекорню обговорили деталі щодо передачі Mirage 2000, зокрема, модифікації винищувачів та підготовку пілотів

Mirage 2000

Міністр оборони України Рустем Умєров та розповів, що Франція оснастить винищувачі Mirage 2000, які мають передати на початку 2025 року так, щоб Україна мала перевагу у повітрі над Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку…Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу (над ворогом - Ред.)", – розповів Умєров.

Також під час зустрічі також обговорювалося, що Франція ще може передати Україні після надання Mirage 2000.

Раніше повідомлялось, що Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.

Читайте: Льотчику Повітряних сил ЗСУ, майору Андрію Пільщикову (Джусу) присвоєно звання Героя України (посмертно)

Автор: 

авіація (4247) Франція (3150) Лекорню Себастьєн (86) Умєров Рустем (718) Mirage (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ну тепер чекаєм заяви, що треба 3 роки на вивчення французької мови.
показати весь коментар
09.10.2024 22:06 Відповісти
+2
невідомо, чи отримаємо ми С8 для наявних бортів F-16, а якщо і отримаємо, то це може бути після інавгурації, та ще і невідомо, кого будуть інавгуріровать. Тому ця перспектива досить туманна. А "міраж" може нести "метеор" з дальністю 200+ км, тому е не просто ППО для боротьби з дронами і КР, а реальний шанс відігнати російську авіацію за дистанцію бомбометання КАБів, дальність яких до того часу зросте до 120 км із застосуванням прискорювачів.
Не впевнений, що при Харіс не буде свого салівана, який буде їй малювати коричньові лінії. Не кажу вже про можливу адміністрацію трампа. Тому Європа надалі все менше буде оглядатись на США, бо ця війна більше проблема Європи, тому і нам треба після того, як вигребем всі європейські борти F-16, орієнтуватись на європейські платформи.
І да, "міраж2000-5" позиціонується як всепогодний ударний літак, а не просто як засіб ППО, і тому він має розвинену систему керування озброєнням під PDLCT-S. Вона дає можливість використовувати весь спектр озброєння класу повітря-земля: від звичайних бомб до крилатих ракет, а також бомб із лазерним та тепловізійним наведенням. На сьогодні боти проходять комплексну модернізацію, яка включає вдосконалення навігаційної системи ULISS 52P з можливістю глобальної системи позиціювання, оновлення системи протидії ICMS 2, що має поліпшену систему попередження про радіолокаційне опромінення SERVAL та контейнери теплових і дипольних пасток Chameleon Jammer і Spirale. Крім того, на них встановлена система Link 16, яка дає можливість ефективніше використовувати бортове озброєння та обмінюватись інформацією з союзними літаками у реальному часі, що дозволить при взаємодії з FSC-890 на порядок поліпшити бойовий потенціал нашої авіації.
показати весь коментар
09.10.2024 23:43 Відповісти
+2
А що може той "син" кримсько-татарського народу розуміти у літаках та військовій справі? Ций бездар завалить будь яку справу, не маючі ніякого відношення до військових. Де ці зелені слуги знаходять таких ...?
показати весь коментар
10.10.2024 00:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікава інфа
ВІДСТАВКА УМЄРОВА. Ось хто планує військовий переворот! Безугла знову чудить. Корчинський
https://youtu.be/jU_nePTu7ZE?si=dXB4_wP4OWVCYyNE
показати весь коментар
09.10.2024 22:03 Відповісти
Умеров під каблуком ОПУ ? В
показати весь коментар
09.10.2024 22:14 Відповісти
Представники влади продовжують дурити народ, обіцяючи те, чого ще далеко немає і не відомо, буде воно чи ні.
показати весь коментар
09.10.2024 22:03 Відповісти
Ну тепер чекаєм заяви, що треба 3 роки на вивчення французької мови.
показати весь коментар
09.10.2024 22:06 Відповісти
Миражи--- старые песни о главном. Поедут учится как школу построят. С бюджета 25 г уже.
показати весь коментар
09.10.2024 22:36 Відповісти
пілоти давно у Франції. На терміни постачання критично впливають технічні можливості для дообладнання бортів ******** РЕБом, модернізація авіоніки та підготовка технічної бази на теріторії України, бо наразі маємо проблеми з укриттям двох ескадрілій, не кажучі вже про збільшення ії кількості до чотирьох, бо треба мати додатково хоча би ще два, а краще три резервних аеродрома з відповідними укриттями та технічними можливостями для обслуговування цих бортів.
Будемо сподіватись, що перші борти з'являться коли грунт вже підсохне.
показати весь коментар
09.10.2024 23:12 Відповісти
А Умеров знает, что такое Мираж?
Объяснили ему, что это не мираж с пустыни Сахара?
И как вообще, человек с 0 познаний об авиации обсуждает ее детали?
показати весь коментар
09.10.2024 23:03 Відповісти
Mirage 2000-5 є модернізованою модифікацією цього бойового літака, який має покращений радар і може оснащуватися ракетами класу "повітря-повітря" Mica, а також нести крилаті ракети повітряного базування SCALP-EG, які Франція постачає Україні.
Основне завдання "Міражів" - забезпечення протиповітряної оборони. Їх використовують для відбиття ударів, насамперед крилатими ракетами, а також безпілотниками.
показати весь коментар
09.10.2024 23:06 Відповісти
"Міражі", які будуть доставлені в Україну, будуть модернізовані. Їх оснастять новим обладнанням: для наземного бою та радіоелектронної боротьби.

В результаті модернізації французькі винищувачі зможуть використовувати бомби великої дальності, як мінімум французькі бомби AASM Hammer з дальністю польоту понад 70 кілометрів. Також під час такої модернізації інтегрувати для плануючих *********** Mirage 2000-5 такі як американські JDAM-ER та SDB, які вже перебувають на озброєнні Збройних Сил України.
показати весь коментар
09.10.2024 23:13 Відповісти
невідомо, чи отримаємо ми С8 для наявних бортів F-16, а якщо і отримаємо, то це може бути після інавгурації, та ще і невідомо, кого будуть інавгуріровать. Тому ця перспектива досить туманна. А "міраж" може нести "метеор" з дальністю 200+ км, тому е не просто ППО для боротьби з дронами і КР, а реальний шанс відігнати російську авіацію за дистанцію бомбометання КАБів, дальність яких до того часу зросте до 120 км із застосуванням прискорювачів.
Не впевнений, що при Харіс не буде свого салівана, який буде їй малювати коричньові лінії. Не кажу вже про можливу адміністрацію трампа. Тому Європа надалі все менше буде оглядатись на США, бо ця війна більше проблема Європи, тому і нам треба після того, як вигребем всі європейські борти F-16, орієнтуватись на європейські платформи.
І да, "міраж2000-5" позиціонується як всепогодний ударний літак, а не просто як засіб ППО, і тому він має розвинену систему керування озброєнням під PDLCT-S. Вона дає можливість використовувати весь спектр озброєння класу повітря-земля: від звичайних бомб до крилатих ракет, а також бомб із лазерним та тепловізійним наведенням. На сьогодні боти проходять комплексну модернізацію, яка включає вдосконалення навігаційної системи ULISS 52P з можливістю глобальної системи позиціювання, оновлення системи протидії ICMS 2, що має поліпшену систему попередження про радіолокаційне опромінення SERVAL та контейнери теплових і дипольних пасток Chameleon Jammer і Spirale. Крім того, на них встановлена система Link 16, яка дає можливість ефективніше використовувати бортове озброєння та обмінюватись інформацією з союзними літаками у реальному часі, що дозволить при взаємодії з FSC-890 на порядок поліпшити бойовий потенціал нашої авіації.
показати весь коментар
09.10.2024 23:43 Відповісти
Париж не називає кількість літаків, які планує надати Києву. За даними французького порталу Opex360, ВПС Франції мають на озброєнні 20 літаків Mirage 2000-5, які мають бути виведені з експлуатації до 2030 року.
показати весь коментар
09.10.2024 23:15 Відповісти
у льотному стані французькі ВПС мають десь 25 одиниць Mirage 2000-5, а також ще 7 двомісних учбово-тренувальних Mirage 2000B. Ще два десятки+ бортів знаходяться на зберіганні.
показати весь коментар
09.10.2024 23:52 Відповісти
А що може той "син" кримсько-татарського народу розуміти у літаках та військовій справі? Ций бездар завалить будь яку справу, не маючі ніякого відношення до військових. Де ці зелені слуги знаходять таких ...?
показати весь коментар
10.10.2024 00:48 Відповісти
 
 