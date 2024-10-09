Умеров и Лекорню обсудили детали передачи Mirage 2000, в частности, модификации истребителей и подготовку пилотов
Министр обороны Украины Рустем Умеров и рассказал, что Франция оснастит истребители Mirage 2000, которые должны передать в начале 2025 года так, чтобы Украина имела преимущество в воздухе над Россией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику ... Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество (над врагом - Ред.)", - рассказал Умеров.
Также во время встречи обсуждалось, что Франция еще может передать Украине после предоставления Mirage 2000.
Ранее сообщалось, что Франция в первом квартале 2025 года (январь-март) передаст Украине истребители Mirage 2000.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВІДСТАВКА УМЄРОВА. Ось хто планує військовий переворот! Безугла знову чудить. Корчинський
https://youtu.be/jU_nePTu7ZE?si=dXB4_wP4OWVCYyNE
Будемо сподіватись, що перші борти з'являться коли грунт вже підсохне.
Объяснили ему, что это не мираж с пустыни Сахара?
И как вообще, человек с 0 познаний об авиации обсуждает ее детали?
Основне завдання "Міражів" - забезпечення протиповітряної оборони. Їх використовують для відбиття ударів, насамперед крилатими ракетами, а також безпілотниками.
В результаті модернізації французькі винищувачі зможуть використовувати бомби великої дальності, як мінімум французькі бомби AASM Hammer з дальністю польоту понад 70 кілометрів. Також під час такої модернізації інтегрувати для плануючих *********** Mirage 2000-5 такі як американські JDAM-ER та SDB, які вже перебувають на озброєнні Збройних Сил України.
Не впевнений, що при Харіс не буде свого салівана, який буде їй малювати коричньові лінії. Не кажу вже про можливу адміністрацію трампа. Тому Європа надалі все менше буде оглядатись на США, бо ця війна більше проблема Європи, тому і нам треба після того, як вигребем всі європейські борти F-16, орієнтуватись на європейські платформи.
І да, "міраж2000-5" позиціонується як всепогодний ударний літак, а не просто як засіб ППО, і тому він має розвинену систему керування озброєнням під PDLCT-S. Вона дає можливість використовувати весь спектр озброєння класу повітря-земля: від звичайних бомб до крилатих ракет, а також бомб із лазерним та тепловізійним наведенням. На сьогодні боти проходять комплексну модернізацію, яка включає вдосконалення навігаційної системи ULISS 52P з можливістю глобальної системи позиціювання, оновлення системи протидії ICMS 2, що має поліпшену систему попередження про радіолокаційне опромінення SERVAL та контейнери теплових і дипольних пасток Chameleon Jammer і Spirale. Крім того, на них встановлена система Link 16, яка дає можливість ефективніше використовувати бортове озброєння та обмінюватись інформацією з союзними літаками у реальному часі, що дозволить при взаємодії з FSC-890 на порядок поліпшити бойовий потенціал нашої авіації.