1 577 15

Умеров и Лекорню обсудили детали передачи Mirage 2000, в частности, модификации истребителей и подготовку пилотов

Mirage 2000

Министр обороны Украины Рустем Умеров и рассказал, что Франция оснастит истребители Mirage 2000, которые должны передать в начале 2025 года так, чтобы Украина имела преимущество в воздухе над Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику ... Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество (над врагом - Ред.)", - рассказал Умеров.

Также во время встречи обсуждалось, что Франция еще может передать Украине после предоставления Mirage 2000.

Ранее сообщалось, что Франция в первом квартале 2025 года (январь-март) передаст Украине истребители Mirage 2000.

Читайте также: Летчику Воздушных сил ВСУ, майору Андрею Пильщикову (Джусу) присвоено звание Героя Украины (посмертно)

Автор: 

авиация (2904) Франция (3583) Лекорню Себастьян (79) Умеров Рустем (633)
Топ комментарии
+6
Ну тепер чекаєм заяви, що треба 3 роки на вивчення французької мови.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:06 Ответить
+2
невідомо, чи отримаємо ми С8 для наявних бортів F-16, а якщо і отримаємо, то це може бути після інавгурації, та ще і невідомо, кого будуть інавгуріровать. Тому ця перспектива досить туманна. А "міраж" може нести "метеор" з дальністю 200+ км, тому е не просто ППО для боротьби з дронами і КР, а реальний шанс відігнати російську авіацію за дистанцію бомбометання КАБів, дальність яких до того часу зросте до 120 км із застосуванням прискорювачів.
Не впевнений, що при Харіс не буде свого салівана, який буде їй малювати коричньові лінії. Не кажу вже про можливу адміністрацію трампа. Тому Європа надалі все менше буде оглядатись на США, бо ця війна більше проблема Європи, тому і нам треба після того, як вигребем всі європейські борти F-16, орієнтуватись на європейські платформи.
І да, "міраж2000-5" позиціонується як всепогодний ударний літак, а не просто як засіб ППО, і тому він має розвинену систему керування озброєнням під PDLCT-S. Вона дає можливість використовувати весь спектр озброєння класу повітря-земля: від звичайних бомб до крилатих ракет, а також бомб із лазерним та тепловізійним наведенням. На сьогодні боти проходять комплексну модернізацію, яка включає вдосконалення навігаційної системи ULISS 52P з можливістю глобальної системи позиціювання, оновлення системи протидії ICMS 2, що має поліпшену систему попередження про радіолокаційне опромінення SERVAL та контейнери теплових і дипольних пасток Chameleon Jammer і Spirale. Крім того, на них встановлена система Link 16, яка дає можливість ефективніше використовувати бортове озброєння та обмінюватись інформацією з союзними літаками у реальному часі, що дозволить при взаємодії з FSC-890 на порядок поліпшити бойовий потенціал нашої авіації.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:43 Ответить
+2
А що може той "син" кримсько-татарського народу розуміти у літаках та військовій справі? Ций бездар завалить будь яку справу, не маючі ніякого відношення до військових. Де ці зелені слуги знаходять таких ...?
показать весь комментарий
10.10.2024 00:48 Ответить
Цікава інфа
ВІДСТАВКА УМЄРОВА. Ось хто планує військовий переворот! Безугла знову чудить. Корчинський
https://youtu.be/jU_nePTu7ZE?si=dXB4_wP4OWVCYyNE
показать весь комментарий
09.10.2024 22:03 Ответить
Умеров під каблуком ОПУ ? В
показать весь комментарий
09.10.2024 22:14 Ответить
Представники влади продовжують дурити народ, обіцяючи те, чого ще далеко немає і не відомо, буде воно чи ні.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:03 Ответить
Миражи--- старые песни о главном. Поедут учится как школу построят. С бюджета 25 г уже.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:36 Ответить
пілоти давно у Франції. На терміни постачання критично впливають технічні можливості для дообладнання бортів ******** РЕБом, модернізація авіоніки та підготовка технічної бази на теріторії України, бо наразі маємо проблеми з укриттям двох ескадрілій, не кажучі вже про збільшення ії кількості до чотирьох, бо треба мати додатково хоча би ще два, а краще три резервних аеродрома з відповідними укриттями та технічними можливостями для обслуговування цих бортів.
Будемо сподіватись, що перші борти з'являться коли грунт вже підсохне.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:12 Ответить
А Умеров знает, что такое Мираж?
Объяснили ему, что это не мираж с пустыни Сахара?
И как вообще, человек с 0 познаний об авиации обсуждает ее детали?
показать весь комментарий
09.10.2024 23:03 Ответить
Mirage 2000-5 є модернізованою модифікацією цього бойового літака, який має покращений радар і може оснащуватися ракетами класу "повітря-повітря" Mica, а також нести крилаті ракети повітряного базування SCALP-EG, які Франція постачає Україні.
Основне завдання "Міражів" - забезпечення протиповітряної оборони. Їх використовують для відбиття ударів, насамперед крилатими ракетами, а також безпілотниками.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:06 Ответить
"Міражі", які будуть доставлені в Україну, будуть модернізовані. Їх оснастять новим обладнанням: для наземного бою та радіоелектронної боротьби.

В результаті модернізації французькі винищувачі зможуть використовувати бомби великої дальності, як мінімум французькі бомби AASM Hammer з дальністю польоту понад 70 кілометрів. Також під час такої модернізації інтегрувати для плануючих *********** Mirage 2000-5 такі як американські JDAM-ER та SDB, які вже перебувають на озброєнні Збройних Сил України.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:13 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 23:43 Ответить
Париж не називає кількість літаків, які планує надати Києву. За даними французького порталу Opex360, ВПС Франції мають на озброєнні 20 літаків Mirage 2000-5, які мають бути виведені з експлуатації до 2030 року.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:15 Ответить
у льотному стані французькі ВПС мають десь 25 одиниць Mirage 2000-5, а також ще 7 двомісних учбово-тренувальних Mirage 2000B. Ще два десятки+ бортів знаходяться на зберіганні.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:52 Ответить
А що може той "син" кримсько-татарського народу розуміти у літаках та військовій справі? Ций бездар завалить будь яку справу, не маючі ніякого відношення до військових. Де ці зелені слуги знаходять таких ...?
показать весь комментарий
10.10.2024 00:48 Ответить
 
 