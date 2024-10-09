Умеров и Лекорню обсудили детали передачи Mirage 2000, в частности, модификации истребителей и подготовку пилотов

Министр обороны Украины Рустем Умеров и рассказал, что Франция оснастит истребители Mirage 2000, которые должны передать в начале 2025 года так, чтобы Украина имела преимущество в воздухе над Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику ... Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество (над врагом - Ред.)", - рассказал Умеров.

Также во время встречи обсуждалось, что Франция еще может передать Украине после предоставления Mirage 2000.

Ранее сообщалось, что Франция в первом квартале 2025 года (январь-март) передаст Украине истребители Mirage 2000.

