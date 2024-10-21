Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по применению беспилотных систем

Военно-морские силы Украины впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях - REPMUS 24.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что с помощью боевой системы DELTA украинские военные скоординировали работу более 50 беспилотных аппаратов различных типов - подводных, морских, наземных и воздушных.

"Во время учений DELTA также смогла подключиться и получать данные о местонахождении германской "роботизированной собаки" Robotics-L от Rheinmetall. Этот четвероногий робот благодаря своей мобильности способен сопровождать солдат в сложной местности, выполнять различные задачи и способствовать их защите от минных препятствий", - говорится в сообщении.

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Учения проходили возле полуострова Троя в Португалии с 9 по 27 сентября.

Военные отрабатывали использование дронов для ряда задач, в частности борьбу с подводными лодками, нейтрализацию морских мин и защиту критической подводной инфраструктуры.

Также во время учений система DELTA интегрировалась с другими боевыми системами, что позволило обмениваться данными и разграничить "свои" и "вражеские" силы. Это значительно улучшило управление операциями и повысило уровень координации действий участников маневров.

"Ряд мероприятий НАТО с участием Украины в этом году доказывает, насколько ценны инновационные разработки наших военных для западных партнеров. Совместные маневры с НАТО, как REPMUS 24, не только способствуют обмену опытом, но и повышают уровень взаимодействия между Украиной и нашими партнерами. Участие ВМС Украины в этих масштабных учениях и их вклад является важным шагом для дальнейшего развития и технологического совершенствования Сил Обороны", - отметила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Справочно

Учения REPMUS 24 организованы Группой объединенных сил и средств НАТО для морских беспилотных систем (JCGMUS), Центром морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), инженерным факультетом Университета Порту и Европейским оборонным агентством. Морские маневры состоялись под эгидой Португалии.

Среди целей обучения REPMUS 24 - интеграция беспилотных платформ, систем управления (C2) и междоменное взаимодействие, а также достижение оперативной совместимости с системами управления стран-партнеров НАТО.