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Украина сейчас находится на "необратимом пути" к вступлению в Альянс, но, прежде всего, нужно восстановить суверенитет страны, - президент ПА НАТО Коннолли

Джеррі Конноллі, президент Парламентської асамблеї НАТО

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли прокомментировал возможность приглашения Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Коннолли рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Ну, сейчас ведется война. Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а потом убедиться, что открыт путь в НАТО. Думаю, что НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указало - мы приветствуем идею, чтобы Украина присоединилась к НАТО. То, что мы называем "неотвратимая тропа" к этому членству", - подчеркнул он.

Кроме того, Коннолли ответил на вопрос о возможном присоединении Украины к НАТО только с теми территориями, которые находятся под контролем правительства. Он отметил, что оптимальный сценарий предусматривает присоединение всей Украины после завершения войны и полного восстановления ее территориальной целостности.

"Я бы сказал, что это лучший путь движения вперед. Единственный ли это путь - возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", - добавил он.

Относительно возможности приглашения Украины в НАТО до конца президентского срока Джо Байдена, Коннолли отметил, что этот процесс требует консультаций с другими членами Альянса.

"Президент Байден с симпатией отнесся - и относится - к украинским устремлениям, включая членство в НАТО. И он бы имел положительное отношение к этому. Но прибегнет ли он к конкретным действиям без консультаций с другими союзниками по НАТО - это было бы невозможным. И опять же - он сфокусирован на приоритетах", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры обороны стран G7 заявили о поддержке членства Украины в НАТО

Автор: 

НАТО (10082) США (27131)


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Топ комментарии
+12
Ви обов'язково вступите, але потрібно всього лише перемогти рашку. Тільки навіщо ваше засцяне нато тоді потрібне?
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20.10.2024 14:31 Ответить
+10
Гарріс - подальша війна, доки у когось не закінчаться солдати.
Трамп - офіційна відмова від 20% території і остаточно заблокований вступ до НАТО.

Ось і маємо ситуацію, за якої найкращим з нефантастичних варіантів було б членство в НАТО для неокупованих територій України, а окуповане доведеться віддати. І то кацапи на це не підуть.

Що з Гарріс, що з Трампом ми прийдемо до того, що хоче Трамп, тільки втратимо ще тисячі людей. Якщо хтось має уявлення, як перемогти без знищення всіх кацапських військових аеродромів і заводів в радіусі хоча б 1000 км і як це зробити, коли США не дає такі ракети і дозвіл, а у нас самих все прострілюється і ракет на 1000 км нема навіть в проєкті - ласкаво прошу поділитися.
Одна "Паляниця" (всього лише 600 км) під мільйон баксів коштує, а скільки коштуватиме одна балістична ракета на 1000 км? А скільки їх треба, щоб здолати кацапське ПРО? А де їх виробити, коли все прострілюється і коли навіть в Києві не змогли захистити завод "Артем"?
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20.10.2024 14:38 Ответить
+8
альянс импотентов...
вечные размышления - пока враг пробивает и програзыет границы.
Никакой логики защиты, только слова, в надежде, что их это не коснётся. Просто старый (пожилой) ублюдок, который лицемерит и несёт дичайшую чушь
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20.10.2024 14:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо ультра-праві продовжать вигравати в Європі, то НАТО скоріше розпадаеться скоро, або буде дефакто недієздатне.

Українці за 30 років зробили з НАТО якийсь карго-культ. З кожного утюга пишуть.

Українці, молода наївна нація, котра не мала столітніх війн, союзів. У нас в голову не прийде думка, що всі ці союзи можуть в любий момент посипатись. У нас просто нема досвіду.
Наша зелена влада така ж молода і наївна як наш народ.

Якщо Зеленський і КО, захоче видати вступ до НАТО як ПЕРЕМОГУ, одночасно втрату територій півдня у вигляді заморозки, то це факінг цирк.
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20.10.2024 14:17 Ответить
А яка цьому альтернатива? Вічна війна на одному місці без поверення територій і без вступу в НАТО?
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20.10.2024 14:33 Ответить
Конечно. Ну ещё конечно есть альтернатива закончить эту войну в подвалах вашего НКВД и на лесоповалах ГУЛАГа. Ну это так себе альтернатива вечной войне.
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20.10.2024 14:55 Ответить
Воно і є недієздатним, просто його дієздатність ще ніхто не наважився перевірити. От Путін перевірив міжнародне право і воно виявилось фількиною грамотою, бо не може якесь право діяти просто так, без невідворотного покарання за його недотримання. Це якби злодій пограбував банк і ми б йому за це просто пальчиком пригрозили і закликали більше так не робити. Самі члени НАТО, не всі, але деякі, кажуть, що їх статут написаний дуже неконкретно і було б добре його якось конкретизувати, наприклад ту ж священну статтю 5.
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20.10.2024 15:48 Ответить
Занадто пізно для будь-якої конкретизації, ті члени що далеченько від російських кордонів вже нічого не підпишуть. Так що буде якась сімволична допомога від усіх та бочка вазеліна від Угорщини для наступної жертви.

Багато європейців також міркує що вони здадуться і будуть чекати на визволення від американців коли кацапи до Парижу з Лісабоном дойдять. А чому ні? Квіточками махати звісно легше ніж самотужки до окопів повзти і там сидіти.
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20.10.2024 19:26 Ответить
Україна не може відновити свій суверенітет поки не вступить в нато
Україну не візьмуть в нато поки не відновить суверенітет
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20.10.2024 14:07 Ответить
- чому ти такий дурний?
- тому шо бідний.
- а чому такий бідний?
- тому шо дурний
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20.10.2024 14:19 Ответить
альянс импотентов...
вечные размышления - пока враг пробивает и програзыет границы.
Никакой логики защиты, только слова, в надежде, что их это не коснётся. Просто старый (пожилой) ублюдок, который лицемерит и несёт дичайшую чушь
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20.10.2024 14:10 Ответить
У політиків робота і професія така - щось говорити.
Проблеми настають тоді, коли говорити треба, а сказати нічого.
Починається словесний понос.
Зелений.
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20.10.2024 14:14 Ответить
все будет хорошо, только сначяла надо на марс пешком сходить....
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20.10.2024 14:16 Ответить
Ви обов'язково вступите, але потрібно всього лише перемогти рашку. Тільки навіщо ваше засцяне нато тоді потрібне?
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20.10.2024 14:31 Ответить
Гарріс - подальша війна, доки у когось не закінчаться солдати.
Трамп - офіційна відмова від 20% території і остаточно заблокований вступ до НАТО.

Ось і маємо ситуацію, за якої найкращим з нефантастичних варіантів було б членство в НАТО для неокупованих територій України, а окуповане доведеться віддати. І то кацапи на це не підуть.

Що з Гарріс, що з Трампом ми прийдемо до того, що хоче Трамп, тільки втратимо ще тисячі людей. Якщо хтось має уявлення, як перемогти без знищення всіх кацапських військових аеродромів і заводів в радіусі хоча б 1000 км і як це зробити, коли США не дає такі ракети і дозвіл, а у нас самих все прострілюється і ракет на 1000 км нема навіть в проєкті - ласкаво прошу поділитися.
Одна "Паляниця" (всього лише 600 км) під мільйон баксів коштує, а скільки коштуватиме одна балістична ракета на 1000 км? А скільки їх треба, щоб здолати кацапське ПРО? А де їх виробити, коли все прострілюється і коли навіть в Києві не змогли захистити завод "Артем"?
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20.10.2024 14:38 Ответить
не кацапи на це не підуть, а сша і ко
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20.10.2024 16:06 Ответить
Не розповідайте про "Завод Артема" якщо не киянин и не жили в районі біля Татарки . Половина моїх однокласників звіти , я сам жив на Тургенівский (дом бібліотеки Лесі Українки) . Я закінчував 106 школу . Це орки для звітності шось там зруйнували ... А по факту там вже давно те , що імовірно зруйнувати використовувалася не профілу завода . Усі загиблі там -- це мирні жителі Татарки й працівники типографії . Моковити не мают такої зброї , що б могла якусь шкоду зробити військовим цехам й тому вони гасять по лікарням й мирним мешканцям .

Якщо Ви не інженер й не науковець технісної галузі звітки Ви таке усе взяли ?! З московитських ЗМІ ? Та тих "магбет-шоу" теж сидять повні технічні профани ... які тільки погрожувати й вміють . Один алко-генерал чого "коштує" . Я як інженер Вам кажу , що ППО українське частково може пробити тільки "Калібри" . Але в них один недолік -- "корисне навантаження" в його мікроскопічне й воно дуже дороге . В 1000 разів дорожче за крилату ракету . А бити по цехах військового заводу дуже привабливе бажання . Але "завалити" побутове приміщення й навіть башню в 35 поверхів в 100 разів легше . Й тому їм вигіднійше взяти стару мапу й доводити тупому як вони самі начальству , що вони "вдачно виконали завдання" .... Якщо вони щось дійсно суттєво руйнували , якійсь набої знищували , то в Україні вже б давно не було а ні танків (Т-64) , а ні старих гармат . Вони , щоб зруйнувати Каховську ГЕС водолазів використовували й закладали вибухівку прямо на тіло гребнів плотини ... Вони навіть бомби не спробували витрачати через те, що це не тривіальна задача -- руйнація плотини . Навіть будучі на лівому березі ... А балістичні ракети заздалагідь проектувалися виключно як носії ЯЗ через високу собівартість й невисокий ККД неядерного заряду у балістики ...
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20.10.2024 17:22 Ответить
Він зазначив, що оптимальний сценарій передбачає приєднання всієї України після завершення війни та повного відновлення її територіальної цілісності. Каволі і всі решту негідники і покидьки із США.НАТО І ЄС поставте собі забитання і дайте відповідь -"А накуя буде потрібно наше НАТО Україні і українському народові по завершенні війни , коли ми не хотіли їх взяти у свої члени, щоб захистити їх від рашистської смерті.розрухи і окупації...???
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20.10.2024 14:40 Ответить
А щоб потім було кому відбиватись від Росії, коли вона нападе на грузне НАТО. Наш найвеличніший жеж у плані перемоги прописав, що після війни український контингент може замінити американський на євразійській частині НАТО.
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20.10.2024 15:50 Ответить
рашисти сцикуни теж добрі і хрин вони нападуть на НАТО.Ці позорні пси вибирають найслабших і нападають підло,зненацька ,а перед нападом, довго будуть з єхидним оскалом "торочити"-"мишебратья" "одін в рот" .
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20.10.2024 16:25 Ответить
А вони потім на Україну і нападуть, в яких би альянсах вона не була. Статут конкретно не прописаний. Партнери можуть стати союзниками по альянсу, але це не змінить їх об'ємів допомоги, адже це ніде конкретно не прописано. При нападі на одного члена альянсу інші вирішують як допомагати самі. Можуть передати Тауруси, а можуть і 100 шоломів.
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20.10.2024 16:39 Ответить
Прибалтійські республіки НАТО набагато,незрівнянно, менші від України і їх можна би було рашисту окупувати набагато скоріше і з меншими втратами,але в рашиста в цьому випадку очко "жим-жим" .Тут не той випадок,котрий " кальвадос" малює...
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20.10.2024 16:46 Ответить
В балтійських країнах, на відміну від України, нема 5-6 ефективних менеджерів, котрі рулять всім у цій державі. Інакше б вони не були в ЄС та НАТО з такими кєровніками.
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20.10.2024 16:54 Ответить
"кальвадос" ми говоримо про напад 3,14дерації на Україну в складі НАТО.або чому куйло не напав на менші натівські прибалтійські держави ,чи "плавно" "кальвадосимо" на менеджерів??
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20.10.2024 19:18 Ответить
Не понимаю почему все носятся с этим НАТО как дурак с писаной торбой. НЕТ никакой обязанности вступать в боевые действия за союзников, в статуте НАТО. Нет обязательств даже предоставления оружия и материальной помощи. Более того , даже если кто то в правительстве решится помочь по нормальному, не забывайте что речь идёт о демократиях где пара митингов злобных студентов с барабанами покончит с войной быстрее чем ядерная бомбардировка.

Кстати, о ядерных бомбардировках. Мне как то не улыбается мерять ядерный гриб пальцем у себя во дворе ради сохранения неги и комфорта польских и немецких, итальянских дуп. Поэтому давайте как то не рассчитывать на Америку в этот раз, ага? В Европе полно народу всех полов который может заполнить любые окопы.
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20.10.2024 14:46 Ответить
ага. Верните только оружия (включая ядерное), которое вы украли у Украины на х* вон с украинского сайта.
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20.10.2024 16:08 Ответить
Вы его сами отдали, причем Раше а не Америке. Вот у нее и просите. А вопросы задавайте Кучме, нескольким составам верховной Рады и десяткам миллионов украинцев которые ничего против не имели. А вам ведь говорил Черновол что будет война? Говорил. Кто то из американцев говорил что Америка будет воевать за Украину? Нет. Так какие претензии?
А что там с тактическими ядерными зарядами которые отдали по приказу несуществующего министерства СССР? Люди до сих пор персональные пенсии получают, вместо сроков.
Короче сконцентрируйтесь лучше на клумбочках в Покровске, бассейнах в Полтаве и брукивке в Киеве, на прокурорских пенсиях, чем на том что Америка вам подарила эквивалент 300т тонн золота ( 3 млрд по $300 за унцию) или около того за то что вы Москве свое оружие и безопасность отдали.
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20.10.2024 19:12 Ответить
нет, мы вопросы клинтону зададим, который каялся, как ему жаль что он шантажом принудил Украину все это сделать и распорядился (недоумок) все оружие отдать россии. И скорее всего в суде спрсим, и скорее всего счет выставим за геноцид. Только попозже.
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20.10.2024 19:34 Ответить
Я только за. Но как это меняет то что я говорил выше?
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21.10.2024 14:25 Ответить
Оце - ***** - загнув! - мудрагель!
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20.10.2024 14:48 Ответить
«План дій що до членства» «незворотній шлях» «чіткі сигнали» - кожен раз видумують метафоричні відмовки…
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20.10.2024 14:50 Ответить
Утром деньги (території), вечером стулья (НАТО).
А можно наоборот?
Можно, но деньги вперёд
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20.10.2024 15:12 Ответить
НАТО морквинку протерли и прив"язали ще один бантик
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20.10.2024 15:20 Ответить
насамперед треба знищіти українську мафію ... фізично
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20.10.2024 15:28 Ответить
Морквина для віслюка на мотузці. Добре, що хоч підгодовують
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20.10.2024 15:38 Ответить
Президент ПА НАТО Конноллі не знайомий з "Планом перемоги" Боневтіка Потужного, бо там першим пунктом вступ в НАТО-негайно!
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20.10.2024 16:34 Ответить
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-10-20/putin-s-war-selling-out-ukraine-casts-shame-on-the-west Блумберг

Навіть якщо Камала Гарріс дійде до Білого дому, цілком імовірно, що вона буде прагнути до угоди про припинення війни, тому що Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, незважаючи на надсилання 175 мільярдів доларів допомоги США.

Американський гуру стратегії хитро передбачив у перше літо війни, що, хоча росіяни можуть виявитися неспроможними завоювати Україну, вони можуть зберегти її в такому стані, коли жодна розсудлива людина не захоче жити чи інвестувати в неї. Це реальна перспектива. Немає жодних ознак того, що 7 мільйонів українців, які покинули свою країну з лютого 2022 року, прагнуть повернутися.

Найкращою гарантією безпеки України було б членство в НАТО. Однак це залишається дуже малоймовірним. Путін відкинув би будь-яке врегулювання чи навіть перемир'я, яке включало б таке положення. США насторожено ставляться до такого зобов'язання. Німці та, можливо, інші європейські члени наклали б вето.

ще є час довести його неправоту - різко збільшивши поставки зброї та грошову допомогу Києву.
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20.10.2024 17:37 Ответить
 
 