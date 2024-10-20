Украина сейчас находится на "необратимом пути" к вступлению в Альянс, но, прежде всего, нужно восстановить суверенитет страны, - президент ПА НАТО Коннолли
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли прокомментировал возможность приглашения Украины в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Коннолли рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Ну, сейчас ведется война. Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а потом убедиться, что открыт путь в НАТО. Думаю, что НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указало - мы приветствуем идею, чтобы Украина присоединилась к НАТО. То, что мы называем "неотвратимая тропа" к этому членству", - подчеркнул он.
Кроме того, Коннолли ответил на вопрос о возможном присоединении Украины к НАТО только с теми территориями, которые находятся под контролем правительства. Он отметил, что оптимальный сценарий предусматривает присоединение всей Украины после завершения войны и полного восстановления ее территориальной целостности.
"Я бы сказал, что это лучший путь движения вперед. Единственный ли это путь - возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", - добавил он.
Относительно возможности приглашения Украины в НАТО до конца президентского срока Джо Байдена, Коннолли отметил, что этот процесс требует консультаций с другими членами Альянса.
"Президент Байден с симпатией отнесся - и относится - к украинским устремлениям, включая членство в НАТО. И он бы имел положительное отношение к этому. Но прибегнет ли он к конкретным действиям без консультаций с другими союзниками по НАТО - это было бы невозможным. И опять же - он сфокусирован на приоритетах", - подытожил он.
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Українці за 30 років зробили з НАТО якийсь карго-культ. З кожного утюга пишуть.
Українці, молода наївна нація, котра не мала столітніх війн, союзів. У нас в голову не прийде думка, що всі ці союзи можуть в любий момент посипатись. У нас просто нема досвіду.
Наша зелена влада така ж молода і наївна як наш народ.
Якщо Зеленський і КО, захоче видати вступ до НАТО як ПЕРЕМОГУ, одночасно втрату територій півдня у вигляді заморозки, то це факінг цирк.
Багато європейців також міркує що вони здадуться і будуть чекати на визволення від американців коли кацапи до Парижу з Лісабоном дойдять. А чому ні? Квіточками махати звісно легше ніж самотужки до окопів повзти і там сидіти.
Україну не візьмуть в нато поки не відновить суверенітет
- тому шо бідний.
- а чому такий бідний?
- тому шо дурний
вечные размышления - пока враг пробивает и програзыет границы.
Никакой логики защиты, только слова, в надежде, что их это не коснётся. Просто старый (пожилой) ублюдок, который лицемерит и несёт дичайшую чушь
Проблеми настають тоді, коли говорити треба, а сказати нічого.
Починається словесний понос.
Зелений.
Трамп - офіційна відмова від 20% території і остаточно заблокований вступ до НАТО.
Ось і маємо ситуацію, за якої найкращим з нефантастичних варіантів було б членство в НАТО для неокупованих територій України, а окуповане доведеться віддати. І то кацапи на це не підуть.
Що з Гарріс, що з Трампом ми прийдемо до того, що хоче Трамп, тільки втратимо ще тисячі людей. Якщо хтось має уявлення, як перемогти без знищення всіх кацапських військових аеродромів і заводів в радіусі хоча б 1000 км і як це зробити, коли США не дає такі ракети і дозвіл, а у нас самих все прострілюється і ракет на 1000 км нема навіть в проєкті - ласкаво прошу поділитися.
Одна "Паляниця" (всього лише 600 км) під мільйон баксів коштує, а скільки коштуватиме одна балістична ракета на 1000 км? А скільки їх треба, щоб здолати кацапське ПРО? А де їх виробити, коли все прострілюється і коли навіть в Києві не змогли захистити завод "Артем"?
Якщо Ви не інженер й не науковець технісної галузі звітки Ви таке усе взяли ?! З московитських ЗМІ ? Та тих "магбет-шоу" теж сидять повні технічні профани ... які тільки погрожувати й вміють . Один алко-генерал чого "коштує" . Я як інженер Вам кажу , що ППО українське частково може пробити тільки "Калібри" . Але в них один недолік -- "корисне навантаження" в його мікроскопічне й воно дуже дороге . В 1000 разів дорожче за крилату ракету . А бити по цехах військового заводу дуже привабливе бажання . Але "завалити" побутове приміщення й навіть башню в 35 поверхів в 100 разів легше . Й тому їм вигіднійше взяти стару мапу й доводити тупому як вони самі начальству , що вони "вдачно виконали завдання" .... Якщо вони щось дійсно суттєво руйнували , якійсь набої знищували , то в Україні вже б давно не було а ні танків (Т-64) , а ні старих гармат . Вони , щоб зруйнувати Каховську ГЕС водолазів використовували й закладали вибухівку прямо на тіло гребнів плотини ... Вони навіть бомби не спробували витрачати через те, що це не тривіальна задача -- руйнація плотини . Навіть будучі на лівому березі ... А балістичні ракети заздалагідь проектувалися виключно як носії ЯЗ через високу собівартість й невисокий ККД неядерного заряду у балістики ...
Кстати, о ядерных бомбардировках. Мне как то не улыбается мерять ядерный гриб пальцем у себя во дворе ради сохранения неги и комфорта польских и немецких, итальянских дуп. Поэтому давайте как то не рассчитывать на Америку в этот раз, ага? В Европе полно народу всех полов который может заполнить любые окопы.
А что там с тактическими ядерными зарядами которые отдали по приказу несуществующего министерства СССР? Люди до сих пор персональные пенсии получают, вместо сроков.
Короче сконцентрируйтесь лучше на клумбочках в Покровске, бассейнах в Полтаве и брукивке в Киеве, на прокурорских пенсиях, чем на том что Америка вам подарила эквивалент 300т тонн золота ( 3 млрд по $300 за унцию) или около того за то что вы Москве свое оружие и безопасность отдали.
А можно наоборот?
Можно, но деньги вперёд
Навіть якщо Камала Гарріс дійде до Білого дому, цілком імовірно, що вона буде прагнути до угоди про припинення війни, тому що Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, незважаючи на надсилання 175 мільярдів доларів допомоги США.
Американський гуру стратегії хитро передбачив у перше літо війни, що, хоча росіяни можуть виявитися неспроможними завоювати Україну, вони можуть зберегти її в такому стані, коли жодна розсудлива людина не захоче жити чи інвестувати в неї. Це реальна перспектива. Немає жодних ознак того, що 7 мільйонів українців, які покинули свою країну з лютого 2022 року, прагнуть повернутися.
Найкращою гарантією безпеки України було б членство в НАТО. Однак це залишається дуже малоймовірним. Путін відкинув би будь-яке врегулювання чи навіть перемир'я, яке включало б таке положення. США насторожено ставляться до такого зобов'язання. Німці та, можливо, інші європейські члени наклали б вето.
ще є час довести його неправоту - різко збільшивши поставки зброї та грошову допомогу Києву.