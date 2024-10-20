Украина сейчас находится на "необратимом пути" к вступлению в Альянс, но, прежде всего, нужно восстановить суверенитет страны, - президент ПА НАТО Коннолли

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли прокомментировал возможность приглашения Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Коннолли рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Ну, сейчас ведется война. Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а потом убедиться, что открыт путь в НАТО. Думаю, что НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указало - мы приветствуем идею, чтобы Украина присоединилась к НАТО. То, что мы называем "неотвратимая тропа" к этому членству", - подчеркнул он.

Кроме того, Коннолли ответил на вопрос о возможном присоединении Украины к НАТО только с теми территориями, которые находятся под контролем правительства. Он отметил, что оптимальный сценарий предусматривает присоединение всей Украины после завершения войны и полного восстановления ее территориальной целостности.

"Я бы сказал, что это лучший путь движения вперед. Единственный ли это путь - возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", - добавил он.

Относительно возможности приглашения Украины в НАТО до конца президентского срока Джо Байдена, Коннолли отметил, что этот процесс требует консультаций с другими членами Альянса.

"Президент Байден с симпатией отнесся - и относится - к украинским устремлениям, включая членство в НАТО. И он бы имел положительное отношение к этому. Но прибегнет ли он к конкретным действиям без консультаций с другими союзниками по НАТО - это было бы невозможным. И опять же - он сфокусирован на приоритетах", - подытожил он.

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