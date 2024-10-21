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Срок базовой подготовки военнослужащих увеличат, если оперативная обстановка будет разрешать, - Сырский

Сирський на нараді

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее совещание по вопросам совершенствования подготовки военнослужащих.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Жизнь наших воинов - бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения - качественная подготовка на всех этапах", - подчеркнул он.

По словам Сырского, в совещании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Украины, представители учебных центров и боевых бригад.

Главнокомандующий заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечения необходимыми образцами вооружений и военной техники.

Также был доклад о пилотном проекте, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов.

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Сирський на нараді

Сырский также уточнил, что в декабре будет принимать решение о новой модели БОВП.

В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки. Настоящим флагманом подготовки личного состава стали Десантно-штурмовые войска. Новые подходы к подготовке, которые применяются в ДШВ, должны применяться и в других составляющих Сил обороны", - подчеркнул он.

По итогам совещания Сырский определил задачи по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто обучает наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт.

"Работаем дальше над улучшением подготовки наших защитников и защитниц", - резюмирует он.

Автор: 

военные учения (3462) военнослужащие (6183) Александр Сырский (621)


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Топ комментарии
+8
тому давайте затикати дири необученими бусіфікованими ?
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21.10.2024 09:27 Ответить
+8
«Мої знайомі, які перебувають зараз на фронті, і це в основному командири підрозділів, кажуть, що ті, хто прибуває завдяки такій мобілізації, це небоєздатний баланс для них. З 25-ти людей у бій може піти лише один. Решта - це потенційні дезертири, це хлопці, які першими гинуть Це ті, хто нашу обороноздатність не підвищує» /Сергій Гайдай/
Це вже "перешкоджання діяльності ЗСУ", чи ще ні?
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21.10.2024 09:35 Ответить
+6
За последние два года все мои знакомые почти сразу после 40 дней учебки отправдяются на самые горячие участки фронта из чего можно сделать вывод что в тыловых частях сидят только блатные и те кто отстегивает командирам.
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21.10.2024 09:50 Ответить
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Так оперативна обстановка зараз дуже хренова на Донбасі і коло Куп"янська
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21.10.2024 09:18 Ответить
тому давайте затикати дири необученими бусіфікованими ?
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21.10.2024 09:27 Ответить
З иого слів так і виходить
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21.10.2024 09:30 Ответить
«Мої знайомі, які перебувають зараз на фронті, і це в основному командири підрозділів, кажуть, що ті, хто прибуває завдяки такій мобілізації, це небоєздатний баланс для них. З 25-ти людей у бій може піти лише один. Решта - це потенційні дезертири, це хлопці, які першими гинуть Це ті, хто нашу обороноздатність не підвищує» /Сергій Гайдай/
Це вже "перешкоджання діяльності ЗСУ", чи ще ні?
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21.10.2024 09:35 Ответить
знайомі моїх знайомих чули від бабки під під'їздом як так казала що її двоюрідна сусідка куми свата чоловіка ...

ви з цієї іпанутою цитатою носитись так ніби колись раніше, в 22 наприклад готували людей місяцями.
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21.10.2024 09:56 Ответить
Тобто, ви вважаєте, що командирами підрозділів у нас зараз служать "бабки під під'їздом, двоюрідні сусідки та куми сватів"? Цікава думка, свіжа. Обов'язково при нагоді розкажіть про це Гайдаю
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21.10.2024 10:02 Ответить
я вважаю що слухати побрехеньки якогось політтехнолога і сприймати їх за істину - це як мінімум не поважати себе
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23.10.2024 14:30 Ответить
Та в мене до Гайдая теж довіри нуль, але диму без вогню...
Не тільки він про це розповідає.
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23.10.2024 16:08 Ответить
Давай Зе- патриот и любитель спамов сходи сначала в ТЦК а потом через 40 где отпишесься где ты.
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21.10.2024 10:43 Ответить
я це зробив в березні 2022.
відписуюсь тобі, зрадодятлу диванному - я досі в ЗСУ.
питання ? ))
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23.10.2024 14:31 Ответить
В тылу?
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23.10.2024 16:17 Ответить
рік на Донбасі, маю УБД.
тепер розкажи як тобі Сирок заважав в 2022 наприклад )))
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23.10.2024 18:04 Ответить
А хто там обстановку про*ирає?
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21.10.2024 09:22 Ответить
А зате Суджа - наш! І туди можна поїхати, щоб вручити ордени! І заодно доповісти Зєлєнскому про перемоги.
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21.10.2024 09:36 Ответить
а що таке "обстановка"?
це, слунавим пальцем вітер міряти?
типу, цих вчимо два місяці, а цих не вчимо взагалі. лопату в зуби і в окопи?
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21.10.2024 09:28 Ответить
сам Сирський скільки на військового вчився? років з 5? а так, то його життя безцінне
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21.10.2024 09:47 Ответить
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21.10.2024 09:58 Ответить
а хто звавжав іншим вчитися на військового?
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21.10.2024 10:23 Ответить
За последние два года все мои знакомые почти сразу после 40 дней учебки отправдяются на самые горячие участки фронта из чего можно сделать вывод что в тыловых частях сидят только блатные и те кто отстегивает командирам.
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21.10.2024 09:50 Ответить
І до ворожки не ходи
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21.10.2024 09:52 Ответить
Забагато часу, племінник в кінці червня повістка - в понеділок поїхав - закрили - влк - ввечері полігон - 24 липня пропав безвісти - нещодавно прийшла остаточна звістка
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21.10.2024 11:32 Ответить
Трудно, так говорять поляки, в таких ситуаціях, але якби там не було, найбільша відповідальність за адаптацію новобранців, лежить на командирах бригад, ротних, і взводних....
Яким би не було навчання, але найліпший досвід це практика, а у нас всі хитрожопі хочуть відсидітися за спинами новобранців,
від того й такі втрати, що людей відразу кидають на нуль, і добре коли з бувалими,
коли йдуть самі, маємо горе, і втрачені позиції....
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21.10.2024 09:55 Ответить
Повну херню пишеш, диванний експерт. Зрозуміло, що і близько там не був. Навіть пояснювати бажання нема.
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21.10.2024 10:06 Ответить
шашлики 2.0 від зеленського.
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21.10.2024 10:22 Ответить
Воюють аматори, партизани... Власне, як і кацапи. І ось раптом 11-12 тисяч професіоналів-собакоїдів. Звучить загрозливо...
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21.10.2024 10:43 Ответить
Лише 4% «бусифікованих» йдуть у бій, - політехнолог Сергій Гайдай

«З 25 таких призовників воює лише один. Інші або дезертують, або швидко гинуть, не посилюючи обороноздатність».
Потужно, дуже потужно, як бачимо "затикання дірок" бусифікованими результатів як не давало, так і не дає, і не буде давати
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21.10.2024 11:10 Ответить
Смішно вже від того що вони це підготовкою називають.
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21.10.2024 20:49 Ответить
 
 