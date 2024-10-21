Срок базовой подготовки военнослужащих увеличат, если оперативная обстановка будет разрешать, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее совещание по вопросам совершенствования подготовки военнослужащих.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Жизнь наших воинов - бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения - качественная подготовка на всех этапах", - подчеркнул он.

По словам Сырского, в совещании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Украины, представители учебных центров и боевых бригад.

Главнокомандующий заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечения необходимыми образцами вооружений и военной техники.

Также был доклад о пилотном проекте, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов.

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Сырский также уточнил, что в декабре будет принимать решение о новой модели БОВП.

В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки. Настоящим флагманом подготовки личного состава стали Десантно-штурмовые войска. Новые подходы к подготовке, которые применяются в ДШВ, должны применяться и в других составляющих Сил обороны", - подчеркнул он.

По итогам совещания Сырский определил задачи по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто обучает наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт.

"Работаем дальше над улучшением подготовки наших защитников и защитниц", - резюмирует он.