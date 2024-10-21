Срок базовой подготовки военнослужащих увеличат, если оперативная обстановка будет разрешать, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее совещание по вопросам совершенствования подготовки военнослужащих.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Жизнь наших воинов - бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения - качественная подготовка на всех этапах", - подчеркнул он.
По словам Сырского, в совещании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Украины, представители учебных центров и боевых бригад.
Главнокомандующий заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечения необходимыми образцами вооружений и военной техники.
Также был доклад о пилотном проекте, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов.
Сырский также уточнил, что в декабре будет принимать решение о новой модели БОВП.
В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки. Настоящим флагманом подготовки личного состава стали Десантно-штурмовые войска. Новые подходы к подготовке, которые применяются в ДШВ, должны применяться и в других составляющих Сил обороны", - подчеркнул он.
По итогам совещания Сырский определил задачи по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто обучает наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт.
"Работаем дальше над улучшением подготовки наших защитников и защитниц", - резюмирует он.
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Це вже "перешкоджання діяльності ЗСУ", чи ще ні?
ви з цієї іпанутою цитатою носитись так ніби колись раніше, в 22 наприклад готували людей місяцями.
Не тільки він про це розповідає.
відписуюсь тобі, зрадодятлу диванному - я досі в ЗСУ.
питання ? ))
тепер розкажи як тобі Сирок заважав в 2022 наприклад )))
це, слунавим пальцем вітер міряти?
типу, цих вчимо два місяці, а цих не вчимо взагалі. лопату в зуби і в окопи?
Яким би не було навчання, але найліпший досвід це практика, а у нас всі хитрожопі хочуть відсидітися за спинами новобранців,
від того й такі втрати, що людей відразу кидають на нуль, і добре коли з бувалими,
коли йдуть самі, маємо горе, і втрачені позиції....
«З 25 таких призовників воює лише один. Інші або дезертують, або швидко гинуть, не посилюючи обороноздатність».
Потужно, дуже потужно, як бачимо "затикання дірок" бусифікованими результатів як не давало, так і не дає, і не буде давати