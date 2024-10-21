Термін базової підготовки військовослужбовців збільшать, якщо оперативна обстановка дозволятиме, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Життя наших воїнів - безцінне, і найважливіша передумова його збереження - якісна підготовка на всіх етапах", - наголосив він.

За словами Сирського, у нараді взяли участь керівний склад Збройних Сил України, представники навчальних центрів та бойових бригад.

Головнокомандувач заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Також була доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проєкту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів.

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Сирський також уточнив, що у грудні ухвалюватиме рішення щодо нової моделі БЗВП.

Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки. Справжнім флагманом підготовки особового складу стали Десантно-штурмові війська. Нові підходи до підготовки, які застосовуються в ДШВ, мають застосовувати і в інших складових Сил оборони", - наголосив він.

За підсумками наради Сирський визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід.

"Працюємо далі над поліпшенням підготовки наших захисників та захисниць", - резюмує він.