Термін базової підготовки військовослужбовців збільшать, якщо оперативна обстановка дозволятиме, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Життя наших воїнів - безцінне, і найважливіша передумова його збереження - якісна підготовка на всіх етапах", - наголосив він.
За словами Сирського, у нараді взяли участь керівний склад Збройних Сил України, представники навчальних центрів та бойових бригад.
Головнокомандувач заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.
Також була доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проєкту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів.
Сирський також уточнив, що у грудні ухвалюватиме рішення щодо нової моделі БЗВП.
Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки. Справжнім флагманом підготовки особового складу стали Десантно-штурмові війська. Нові підходи до підготовки, які застосовуються в ДШВ, мають застосовувати і в інших складових Сил оборони", - наголосив він.
За підсумками наради Сирський визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід.
"Працюємо далі над поліпшенням підготовки наших захисників та захисниць", - резюмує він.
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Це вже "перешкоджання діяльності ЗСУ", чи ще ні?
ви з цієї іпанутою цитатою носитись так ніби колись раніше, в 22 наприклад готували людей місяцями.
Не тільки він про це розповідає.
відписуюсь тобі, зрадодятлу диванному - я досі в ЗСУ.
питання ? ))
тепер розкажи як тобі Сирок заважав в 2022 наприклад )))
це, слунавим пальцем вітер міряти?
типу, цих вчимо два місяці, а цих не вчимо взагалі. лопату в зуби і в окопи?
Яким би не було навчання, але найліпший досвід це практика, а у нас всі хитрожопі хочуть відсидітися за спинами новобранців,
від того й такі втрати, що людей відразу кидають на нуль, і добре коли з бувалими,
коли йдуть самі, маємо горе, і втрачені позиції....
«З 25 таких призовників воює лише один. Інші або дезертують, або швидко гинуть, не посилюючи обороноздатність».
Потужно, дуже потужно, як бачимо "затикання дірок" бусифікованими результатів як не давало, так і не дає, і не буде давати