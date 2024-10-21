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Термін базової підготовки військовослужбовців збільшать, якщо оперативна обстановка дозволятиме, - Сирський

Сирський на нараді

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Життя наших воїнів - безцінне, і найважливіша передумова його збереження - якісна підготовка на всіх етапах", - наголосив він.

За словами Сирського, у нараді взяли участь керівний склад Збройних Сил України, представники навчальних центрів та бойових бригад.

Головнокомандувач заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Також була доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проєкту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський відвідав командні пункти бригад, що діють на Сумщині та Курщині: Ухвалив низку рішень, ситуація під нашим контролем. ФОТО

Сирський на нараді

Сирський також уточнив, що у грудні ухвалюватиме рішення щодо нової моделі БЗВП.

Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки. Справжнім флагманом підготовки особового складу стали Десантно-штурмові війська. Нові підходи до підготовки, які застосовуються в ДШВ, мають застосовувати і в інших складових Сил оборони", - наголосив він.

За підсумками наради Сирський визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід.

"Працюємо далі над поліпшенням підготовки наших захисників та захисниць", - резюмує він.

Автор: 

військові навчання (2781) військовослужбовці (4808) Сирський Олександр (643)


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Топ коментарі
+8
тому давайте затикати дири необученими бусіфікованими ?
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21.10.2024 09:27 Відповісти
+8
«Мої знайомі, які перебувають зараз на фронті, і це в основному командири підрозділів, кажуть, що ті, хто прибуває завдяки такій мобілізації, це небоєздатний баланс для них. З 25-ти людей у бій може піти лише один. Решта - це потенційні дезертири, це хлопці, які першими гинуть Це ті, хто нашу обороноздатність не підвищує» /Сергій Гайдай/
Це вже "перешкоджання діяльності ЗСУ", чи ще ні?
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21.10.2024 09:35 Відповісти
+6
За последние два года все мои знакомые почти сразу после 40 дней учебки отправдяются на самые горячие участки фронта из чего можно сделать вывод что в тыловых частях сидят только блатные и те кто отстегивает командирам.
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21.10.2024 09:50 Відповісти
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Так оперативна обстановка зараз дуже хренова на Донбасі і коло Куп"янська
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21.10.2024 09:18 Відповісти
тому давайте затикати дири необученими бусіфікованими ?
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21.10.2024 09:27 Відповісти
З иого слів так і виходить
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21.10.2024 09:30 Відповісти
«Мої знайомі, які перебувають зараз на фронті, і це в основному командири підрозділів, кажуть, що ті, хто прибуває завдяки такій мобілізації, це небоєздатний баланс для них. З 25-ти людей у бій може піти лише один. Решта - це потенційні дезертири, це хлопці, які першими гинуть Це ті, хто нашу обороноздатність не підвищує» /Сергій Гайдай/
Це вже "перешкоджання діяльності ЗСУ", чи ще ні?
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21.10.2024 09:35 Відповісти
знайомі моїх знайомих чули від бабки під під'їздом як так казала що її двоюрідна сусідка куми свата чоловіка ...

ви з цієї іпанутою цитатою носитись так ніби колись раніше, в 22 наприклад готували людей місяцями.
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21.10.2024 09:56 Відповісти
Тобто, ви вважаєте, що командирами підрозділів у нас зараз служать "бабки під під'їздом, двоюрідні сусідки та куми сватів"? Цікава думка, свіжа. Обов'язково при нагоді розкажіть про це Гайдаю
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21.10.2024 10:02 Відповісти
я вважаю що слухати побрехеньки якогось політтехнолога і сприймати їх за істину - це як мінімум не поважати себе
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23.10.2024 14:30 Відповісти
Та в мене до Гайдая теж довіри нуль, але диму без вогню...
Не тільки він про це розповідає.
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23.10.2024 16:08 Відповісти
Давай Зе- патриот и любитель спамов сходи сначала в ТЦК а потом через 40 где отпишесься где ты.
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21.10.2024 10:43 Відповісти
я це зробив в березні 2022.
відписуюсь тобі, зрадодятлу диванному - я досі в ЗСУ.
питання ? ))
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23.10.2024 14:31 Відповісти
В тылу?
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23.10.2024 16:17 Відповісти
рік на Донбасі, маю УБД.
тепер розкажи як тобі Сирок заважав в 2022 наприклад )))
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23.10.2024 18:04 Відповісти
А хто там обстановку про*ирає?
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21.10.2024 09:22 Відповісти
А зате Суджа - наш! І туди можна поїхати, щоб вручити ордени! І заодно доповісти Зєлєнскому про перемоги.
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21.10.2024 09:36 Відповісти
а що таке "обстановка"?
це, слунавим пальцем вітер міряти?
типу, цих вчимо два місяці, а цих не вчимо взагалі. лопату в зуби і в окопи?
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21.10.2024 09:28 Відповісти
сам Сирський скільки на військового вчився? років з 5? а так, то його життя безцінне
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21.10.2024 09:47 Відповісти
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21.10.2024 09:58 Відповісти
а хто звавжав іншим вчитися на військового?
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21.10.2024 10:23 Відповісти
За последние два года все мои знакомые почти сразу после 40 дней учебки отправдяются на самые горячие участки фронта из чего можно сделать вывод что в тыловых частях сидят только блатные и те кто отстегивает командирам.
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21.10.2024 09:50 Відповісти
І до ворожки не ходи
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21.10.2024 09:52 Відповісти
Забагато часу, племінник в кінці червня повістка - в понеділок поїхав - закрили - влк - ввечері полігон - 24 липня пропав безвісти - нещодавно прийшла остаточна звістка
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21.10.2024 11:32 Відповісти
Трудно, так говорять поляки, в таких ситуаціях, але якби там не було, найбільша відповідальність за адаптацію новобранців, лежить на командирах бригад, ротних, і взводних....
Яким би не було навчання, але найліпший досвід це практика, а у нас всі хитрожопі хочуть відсидітися за спинами новобранців,
від того й такі втрати, що людей відразу кидають на нуль, і добре коли з бувалими,
коли йдуть самі, маємо горе, і втрачені позиції....
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21.10.2024 09:55 Відповісти
Повну херню пишеш, диванний експерт. Зрозуміло, що і близько там не був. Навіть пояснювати бажання нема.
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21.10.2024 10:06 Відповісти
шашлики 2.0 від зеленського.
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21.10.2024 10:22 Відповісти
Воюють аматори, партизани... Власне, як і кацапи. І ось раптом 11-12 тисяч професіоналів-собакоїдів. Звучить загрозливо...
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21.10.2024 10:43 Відповісти
Лише 4% «бусифікованих» йдуть у бій, - політехнолог Сергій Гайдай

«З 25 таких призовників воює лише один. Інші або дезертують, або швидко гинуть, не посилюючи обороноздатність».
Потужно, дуже потужно, як бачимо "затикання дірок" бусифікованими результатів як не давало, так і не дає, і не буде давати
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21.10.2024 11:10 Відповісти
Смішно вже від того що вони це підготовкою називають.
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21.10.2024 20:49 Відповісти
 
 