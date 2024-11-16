РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6717 посетителей онлайн
Новости
1 656 22

Минобороны внедряет улучшенное питание военных во время их лечения и реабилитации

Військовим на лікуванні змінять харчування

Министерство обороны Украины инициировало внедрение изменений в систему питания для военнослужащих, находящихся на лечении или проходящих реабилитацию.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее постановление принял Кабинет Министров. Благодаря постановлению усовершенствован механизм предоставления улучшенного питания военнослужащим в учреждениях здравоохранения всех форм собственности.

Отныне обеспечение украинских военных питанием будет осуществляться по стандартам военно-медицинских учреждений стран НАТО.

Согласно новым нормам, питание в гражданских больницах для военнослужащих будет происходить по специально разработанному рациону, который, в частности, определяет перечень продуктов, их количество и вес, необходимый для одного военнослужащего в сутки, с учетом специфических потребностей организма во время восстановления.

Как рассказал заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал Сергей Мельник, новые нормы обеспечивают полноценное питание, необходимое для быстрого восстановления здоровья. Например, они учитывают повышенную потребность в белках, витаминах и калориях, необходимых для лечения ранений или болезней.

Также читайте: Страны-участники Коалиции артиллерии обсудили потребности Сил обороны Украины до 2027 года, - Минобороны

Расчет стоимости такого питания осуществляется на основе специального Каталога продуктов, утвержденного Министерством обороны. Этот Каталог содержит актуальные цены на продукты, и именно они принимаются во внимание при определении стоимости питания на один койко-день в медучреждениях.

Кроме этого, вышеупомянутое постановление правительства предусматривает четкий механизм компенсации расходов гражданским медучреждениям, что позволит сохранить высокие стандарты обслуживания.

Ранее сообщалось, что Минобороны начало закупать продукты для ВСУ на 2025 год.

Читайте: Учреждения, которые проводят ВВК, планируют проверить, - представитель Минобороны Лазуткин

Минобороны (9312) продукты (1532) военнослужащие (6124) лечение (922)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Давно би не стояло питання покращання харчування якби зебіл не погіршив його з 2019.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:26
+9
Ага, спочатку все похєрило, а тепер покращує. Блін, одні матюки просяться..
показать весь комментарий
16.11.2024 17:35
+5
яйця в кiлограмах, капуста в лiтрах.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у Сирского чічас обєд., макарони...
Не те що мівіна для Охфісу
показать весь комментарий
16.11.2024 17:26 Ответить
А в Неїжпапи кожного дня "макарони па флоцкі", з тушняком!
показать весь комментарий
16.11.2024 17:42 Ответить
Що ви кажете? С эры географических открытий морякам выдавали 1/2 пинты (300 гр) рома в день. Правда заставляли разбавлять до 2 литров. В Британии отменили только в 1970 году.
Умный в артиллерию, красивый в кавалерию. Дурак в пехоту. Пьяница на флот.
показать весь комментарий
16.11.2024 18:57 Ответить
Так я ж про "закусь"!
показать весь комментарий
16.11.2024 21:09 Ответить
Давно би не стояло питання покращання харчування якби зебіл не погіршив його з 2019.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:26 Ответить
Оце щоб не забути: половина армії голосувала за клована.
показать весь комментарий
16.11.2024 18:10 Ответить
яйця в кiлограмах, капуста в лiтрах.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:27 Ответить
яйка Резникова- це покращене харчування чи розрахунок вартості?

Зебіли, якщо зранку й до вечора повторювати халва... : Окрім цього, вищезгадана постанова уряду передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування. Джерело:
показать весь комментарий
16.11.2024 17:31 Ответить
Потужне харчування?
показать весь комментарий
16.11.2024 17:32 Ответить
Фраза за змістом Схожа на глибоке занепокоєння
показать весь комментарий
16.11.2024 18:09 Ответить
Ага, спочатку все похєрило, а тепер покращує. Блін, одні матюки просяться..
показать весь комментарий
16.11.2024 17:35 Ответить
А вищезгадана постанова уряду не передбачає зменшення обсягу крадіжок продуктів, призначених для харчування військовослужбовців?
показать весь комментарий
16.11.2024 17:51 Ответить
Як була совкова культура харчування в Україні , так і залишилась. Стільки років пройшло, а геть нічого не змінилося. Хоча зараз такий різноманітний вибір продуктів, можна харчуватись корисно та не за дуже великі гроші.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:43 Ответить
У 2015-му спочатку потрапив у госпіталь. Так все не з"їдав... Потів (через півроку) - у цивільну лікарню.. Трохи не здох! Добре, що мав армійську звичку - брать з собою "НЗ". Взяв кілька банок консервів, печиво, цукор, кип"ятильник і чай...
показать весь комментарий
16.11.2024 18:12 Ответить
Харків чи Дніпро?

В київському, головному, кормлять ніби нормас. І волонтери там не дадуть зачахнути точно.
показать весь комментарий
17.11.2024 00:45 Ответить
Сентябрь 24. Госпиталь МВД Киев. Питание 400 грн/день
показать весь комментарий
16.11.2024 19:01 Ответить
Покращення напало несподівано: картопля по 50, яйця по 30, капуста по 40, а про якусь там моркву, цибулю та крупи і мови немає. Парна телятина, мармурове м'ясо, свинина, що зранку ще рохкала, а про курку, гуску, індика або осетрину знову мови немає.
Але бере сумнів: ця розкіш для простих медзакладів, або дуже скромний перелік для харчевні ОП.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:56 Ответить
Шел третій рік війни, узнали що поранених треба ліпше годувати, а не тільки самим жерти
показать весь комментарий
16.11.2024 18:20 Ответить
Міністр-семиділ.Хочаб не переламався,від праці,непосильної.
показать весь комментарий
16.11.2024 18:45 Ответить
Розрахунок вартості і компенсація витрат цивільним медичним закладам. Панове, що незрозумілим ще є?
показать весь комментарий
16.11.2024 18:47 Ответить
Нехай міноборони спочатку запровадить закупівлю медичних засобів для шпиталів. Бо закінчується 3й рік війни, а волонтери продовжують купувати сотнями навіть апарати Ілізарова, про більш дороге залізяччя для збирання кісток я взагалі мовчу - його в шпиталях як не було, так і немає - все на волонтерах...

А в шпиталях фонтани будують. Так, нешановна мразота Колісник Олег Сергійович (начальник головного військового клінічного госпіталю)? ФОНТАНУ НЕ ВИСТАЧАЄ В ГОЛОВНОМУ ШПИТАЛІ, НАВОЛОЧ?!?
показать весь комментарий
17.11.2024 00:42 Ответить
Поки люди збирають продукти для поранених,МО розробляє якісь плани 😡
показать весь комментарий
17.11.2024 09:07 Ответить
 
 