Минобороны внедряет улучшенное питание военных во время их лечения и реабилитации

Министерство обороны Украины инициировало внедрение изменений в систему питания для военнослужащих, находящихся на лечении или проходящих реабилитацию.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее постановление принял Кабинет Министров. Благодаря постановлению усовершенствован механизм предоставления улучшенного питания военнослужащим в учреждениях здравоохранения всех форм собственности.

Отныне обеспечение украинских военных питанием будет осуществляться по стандартам военно-медицинских учреждений стран НАТО.

Согласно новым нормам, питание в гражданских больницах для военнослужащих будет происходить по специально разработанному рациону, который, в частности, определяет перечень продуктов, их количество и вес, необходимый для одного военнослужащего в сутки, с учетом специфических потребностей организма во время восстановления.

Как рассказал заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал Сергей Мельник, новые нормы обеспечивают полноценное питание, необходимое для быстрого восстановления здоровья. Например, они учитывают повышенную потребность в белках, витаминах и калориях, необходимых для лечения ранений или болезней.

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Расчет стоимости такого питания осуществляется на основе специального Каталога продуктов, утвержденного Министерством обороны. Этот Каталог содержит актуальные цены на продукты, и именно они принимаются во внимание при определении стоимости питания на один койко-день в медучреждениях.

Кроме этого, вышеупомянутое постановление правительства предусматривает четкий механизм компенсации расходов гражданским медучреждениям, что позволит сохранить высокие стандарты обслуживания.

Ранее сообщалось, что Минобороны начало закупать продукты для ВСУ на 2025 год.

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