Учреждения, которые проводят ВВК, планируют проверить, - представитель Минобороны Лазуткин

Министерство обороны Украины планирует инициировать проверки заведений, которые проводят военно-врачебные комиссии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны планирует инициировать возможность проверок, инспекций учреждений, которые проводят ВВК", - сказал спикер оборонного ведомства.

Как пояснил Лазуткин, такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов и предотвратить возможные нарушения.

Он отметил, что ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется в зависимости от этапа, на котором оно произошло.

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"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, то ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесено заключение ВВК, то это является ответственностью ВВК, и реагирование должно осуществлять Минобороны",- пояснил Лазуткин.

Ранее сообщалось, что Минобороны наработало модель цифровой ВЛК.

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