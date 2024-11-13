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Учреждения, которые проводят ВВК, планируют проверить, - представитель Минобороны Лазуткин

заклади, що проводять влк, перевірять

Министерство обороны Украины планирует инициировать проверки заведений, которые проводят военно-врачебные комиссии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны планирует инициировать возможность проверок, инспекций учреждений, которые проводят ВВК", - сказал спикер оборонного ведомства.

Как пояснил Лазуткин, такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов и предотвратить возможные нарушения.

Он отметил, что ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется в зависимости от этапа, на котором оно произошло.

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"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, то ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесено заключение ВВК, то это является ответственностью ВВК, и реагирование должно осуществлять Минобороны",- пояснил Лазуткин.

Ранее сообщалось, что Минобороны наработало модель цифровой ВЛК.

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Минобороны (9321) проверка (819) военно-врачебная комиссия (189)


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Топ комментарии
+4
Ой та ну, особисто знаю яеда якого з неробочими колінами записали в штурмовики ще рік тому. Хлопець якщо присяде, сам встати не може. Після першого бою був поранений і це повезло, бо поки лікувався був час домовитись про переведення в коки на 3 лінію. Думаєш там когось покарали за таку халатність ? Ні. Там сидять якісь зомбі якісь пофіг що ти кажеш чи показуєш, ставлять каранлашиком галочки, а якщо якійсь кіпіш стерають ті галочки. Всі хто якось пов'язав себе з тцк зганьбили себе на все життя.
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13.11.2024 21:33
+3
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13.11.2024 21:50
+2
Що ти верзеш? Здорові роботяги закінчились. Лишились або дійсно хворі, або "блатні", менти, прокурори або різні "радники. Хочуть "зашугати" лікарів, щоб ставили всім або "придатний" або "частково придатний" (для плану по "валу"), в надії що в бригадах чарівним чином "частково придатні" станут "цілком придатні".
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13.11.2024 21:11
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Правила форума Совет форумчан
Спочатку заробили ви, а тепер зароблять на вас!
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13.11.2024 21:01 Ответить
Чому МСЕК ліквідували, а ВЛК ні? У ВЛК скандалів і корупції не менше!
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13.11.2024 21:06 Ответить
Що ти верзеш? Здорові роботяги закінчились. Лишились або дійсно хворі, або "блатні", менти, прокурори або різні "радники. Хочуть "зашугати" лікарів, щоб ставили всім або "придатний" або "частково придатний" (для плану по "валу"), в надії що в бригадах чарівним чином "частково придатні" станут "цілком придатні".
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13.11.2024 21:11 Ответить
Доречи, ще одна мета цих перевірок - бурне імітування діяльності в тилу, щоб борони боже цих "перевіряльників" з полковничими зарплатами на пенсією в 45 років не відправили навіть на 3-ю лінію, бо там "лячно", не кажучи вже про 2-гу та 1-шу.
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13.11.2024 21:18 Ответить
Ой та ну, особисто знаю яеда якого з неробочими колінами записали в штурмовики ще рік тому. Хлопець якщо присяде, сам встати не може. Після першого бою був поранений і це повезло, бо поки лікувався був час домовитись про переведення в коки на 3 лінію. Думаєш там когось покарали за таку халатність ? Ні. Там сидять якісь зомбі якісь пофіг що ти кажеш чи показуєш, ставлять каранлашиком галочки, а якщо якійсь кіпіш стерають ті галочки. Всі хто якось пов'язав себе з тцк зганьбили себе на все життя.
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13.11.2024 21:33 Ответить
Крім ВЛК безпосередньо в ТЦК є ще ВЛК з більшим спектром спеціалістів в звичайних поліклініках, куди смикают по черзі звичайних лікарів з звичайного прийому - вот цих і намагаються залякати цими перевірками.
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13.11.2024 21:40 Ответить
Все правильно, адже всі ми знаємо, що найчесніша ВЛК тільки прямо в ТЦК!
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13.11.2024 21:13 Ответить
Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок Джерело:

Планувальники з Міноборони планомірно планують планувати плани з перевірки планокурів. )))

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13.11.2024 21:23 Ответить
Почніть з тих, які на замовлення ОПЗЄ звільняють бойових генералів за станом здоров'я.
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13.11.2024 21:27 Ответить
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13.11.2024 21:50 Ответить
100 відсотків козли Дії на відбілювання
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14.11.2024 06:43 Ответить
 
 