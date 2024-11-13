Учреждения, которые проводят ВВК, планируют проверить, - представитель Минобороны Лазуткин
Министерство обороны Украины планирует инициировать проверки заведений, которые проводят военно-врачебные комиссии.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны планирует инициировать возможность проверок, инспекций учреждений, которые проводят ВВК", - сказал спикер оборонного ведомства.
Как пояснил Лазуткин, такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов и предотвратить возможные нарушения.
Он отметил, что ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется в зависимости от этапа, на котором оно произошло.
"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, то ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесено заключение ВВК, то это является ответственностью ВВК, и реагирование должно осуществлять Минобороны",- пояснил Лазуткин.
Ранее сообщалось, что Минобороны наработало модель цифровой ВЛК.
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Планувальники з Міноборони планомірно планують планувати плани з перевірки планокурів. )))