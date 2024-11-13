Правительство расширило социальные гарантии для семей пропавших без вести военных и лиц с инвалидностью

Семьи военных, пропавших без вести и впоследствии были объявлены умершими, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения. Кабинет Министров по предложению Минобороны Украины принял соответствующие изменения в порядок выплат.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременной денежной помощи считался от даты смерти, указанной в свидетельстве. Это приводило к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявлял умершими после длительного периода отсутствия, могли потерять право на помощь из-за истечения сроков еще до момента принятия самого судебного решения.

Теперь же отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

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Также сообщается, что правительство ввело внеочередную выплату единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью I группы. Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и дорогостоящем лечении.

В Минобороны добавили, что изменения вносятся в постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года № 975 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве" и от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

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