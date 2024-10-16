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Правительство усовершенствовало процедуру получения статуса лица с инвалидностью в результате войны

Змінено процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Кабинет Министров Украины внес изменения в "Порядок установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья"(постановление КМУ №306).

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, внесенными изменениями расширяются основания для установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья, которые получили гражданские лица из-за взрывоопасных предметов.

Также читайте: За 1,5 года количество людей с инвалидностью в Украине увеличилось примерно на 300 тыс. и сейчас составляет 3 млн человек, - Минсоцполитики

В Минветеранов рассказали, что отныне статус лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить не только гражданские жители территорий, где ведутся (или велись) боевые действия, но и те, кто пострадал от российских обстрелов взрывоопасными предметами на других подконтрольных Украине территориях.

Такие факты будут подтверждаться местным территориальным органом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Процедуры получения статусов должны быть максимально упрощены. Именно на это нацелены наши изменения. Далее будет больше упрощений и возможностей, в первую очередь, через диджитализацию процессов", - отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующие военнослужащие при необходимости могут работать в Министерстве по делам ветеранов, - указ

Автор: 

ветераны (1118) люди с инвалидностью (355) Министерство по делам ветеранов (232) инвалидность (176)


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Штаб, терміново створіть для цього штаб! Потужний штаб. А краще два!
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16.10.2024 20:11 Ответить
Та ні, тут без нового Міністерства нема шансів розібратися...
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17.10.2024 09:10 Ответить
Я звичайно ж співчуваю всім інвалідам. але чи не слід в першу чергу звернути увагу на інвалідів-воїнів, що саме в бойових діях втратили здоров'я. І це не обов'язково безрукі чи безногі. Там багато різних втрат. А так виходить, що полінився вчасно виїхати з-під обстрілів і постраждав - ось йому пенсію. Інший п'яний не став спускатися в бомбосховище - теж герой. Я утрирую звісно.
Але он пів-області прокурорів-інвалідів, що з інвалідною пенсією ще й на роботу ходять. А про донецьких шахтарів, що отримуюють пенсію по інвалідності, взагалі окрема мова - половина якщо не більше тих інвалідностей куплені ще на Донбасі. але ці людці переїхали на контрольовану територію і отримують з внесків тих, хто подібної пенсії ніколи не побачить.
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16.10.2024 23:15 Ответить
Коротше зайняті, Законопроектом про демобілізацію нема коли зайнятися…
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17.10.2024 04:49 Ответить
Разогнать ПФ, нафиг, он не нужен, как институт прописки и трудовые книжки. Темная, непрозрачная финансовая дыра с кучей чинуш-бюрократов и дорогущей недвижимостью. Эти дармоеды еще и воруют безбожно. На каждого гражданина Украины оформляется ЛИЧНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ В ГОСБАНКЕ и на него производятся все начисления. Все абсолютно честно и прозрачно. Все всё видят и каждый знает. Никакой тайной и явной бюрократии и никаких затрат.
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17.10.2024 08:30 Ответить
Чи не по такій "максимально спрощеній процедурі" отримали інвалідність 2-ї групи 50 прокурорів у Хмельницькій області?
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17.10.2024 09:09 Ответить
 
 