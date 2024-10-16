Правительство усовершенствовало процедуру получения статуса лица с инвалидностью в результате войны

Кабинет Министров Украины внес изменения в "Порядок установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья"(постановление КМУ №306).

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, внесенными изменениями расширяются основания для установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья, которые получили гражданские лица из-за взрывоопасных предметов.

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В Минветеранов рассказали, что отныне статус лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить не только гражданские жители территорий, где ведутся (или велись) боевые действия, но и те, кто пострадал от российских обстрелов взрывоопасными предметами на других подконтрольных Украине территориях.

Такие факты будут подтверждаться местным территориальным органом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Процедуры получения статусов должны быть максимально упрощены. Именно на это нацелены наши изменения. Далее будет больше упрощений и возможностей, в первую очередь, через диджитализацию процессов", - отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

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