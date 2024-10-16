Уряд удосконалив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Кабінет Міністрів України вніс зміни до "Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я" (постанова КМУ №306).

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внесеними змінами розширюються підстави для встановлення зв’язку інвалідності із пораненнями або іншими ушкодженнями здоров’я, яких зазнали цивільні особи через вибухонебезпечні предмети.

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У Мінветеранів розповіли, що відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не тільки цивільні мешканці територій, де ведуться (або велися) бойові дії, а й ті, хто постраждав від російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на інших підконтрольних Україні територіях.

Такі факти підтверджуватимуться місцевим територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Процедури отримання статусів мають бути максимально спрощені. Саме на це націлені наші зміни. Далі буде більше спрощень та можливостей, у першу чергу, через діджиталізацію процесів", - зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

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