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Уряд удосконалив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Змінено процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Кабінет Міністрів України вніс зміни до "Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я" (постанова КМУ №306). 

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внесеними змінами розширюються підстави для встановлення зв’язку інвалідності із пораненнями або іншими ушкодженнями здоров’я, яких зазнали цивільні особи через вибухонебезпечні предмети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада узаконила електронне посвідчення ветерана. Воно стане основним документом

У Мінветеранів розповіли, що відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не тільки цивільні мешканці територій, де ведуться (або велися) бойові дії, а й ті, хто постраждав від російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на інших підконтрольних Україні територіях.

Такі факти підтверджуватимуться місцевим територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Процедури отримання статусів мають бути максимально спрощені. Саме на це націлені наші зміни. Далі буде більше спрощень та можливостей, у першу чергу, через діджиталізацію процесів", - зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Читайте: Кабмін затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності

Автор: 

ветерани (1087) люди з інвалідністю (262) Міністерство у справах ветеранів (305) інвалідність (275)


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16.10.2024 20:11 Відповісти
Та ні, тут без нового Міністерства нема шансів розібратися...
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17.10.2024 09:10 Відповісти
Я звичайно ж співчуваю всім інвалідам. але чи не слід в першу чергу звернути увагу на інвалідів-воїнів, що саме в бойових діях втратили здоров'я. І це не обов'язково безрукі чи безногі. Там багато різних втрат. А так виходить, що полінився вчасно виїхати з-під обстрілів і постраждав - ось йому пенсію. Інший п'яний не став спускатися в бомбосховище - теж герой. Я утрирую звісно.
Але он пів-області прокурорів-інвалідів, що з інвалідною пенсією ще й на роботу ходять. А про донецьких шахтарів, що отримуюють пенсію по інвалідності, взагалі окрема мова - половина якщо не більше тих інвалідностей куплені ще на Донбасі. але ці людці переїхали на контрольовану територію і отримують з внесків тих, хто подібної пенсії ніколи не побачить.
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16.10.2024 23:15 Відповісти
Коротше зайняті, Законопроектом про демобілізацію нема коли зайнятися…
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17.10.2024 04:49 Відповісти
Разогнать ПФ, нафиг, он не нужен, как институт прописки и трудовые книжки. Темная, непрозрачная финансовая дыра с кучей чинуш-бюрократов и дорогущей недвижимостью. Эти дармоеды еще и воруют безбожно. На каждого гражданина Украины оформляется ЛИЧНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ В ГОСБАНКЕ и на него производятся все начисления. Все абсолютно честно и прозрачно. Все всё видят и каждый знает. Никакой тайной и явной бюрократии и никаких затрат.
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17.10.2024 08:30 Відповісти
Чи не по такій "максимально спрощеній процедурі" отримали інвалідність 2-ї групи 50 прокурорів у Хмельницькій області?
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17.10.2024 09:09 Відповісти
 
 