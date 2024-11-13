Мобилизацию в 2025 г. продолжат, чтобы держать оборону. Однако МО готово говорить с бизнесом по бронированию, - Умеров

Украина должна продолжать мобилизацию в 2025 году, чтобы держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии. В то же время Министерство обороны готово говорить с бизнесом по бронированию работников.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на собрании Европейской бизнес ассоциации, передает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, оборонное ведомство предоставляет другим министерствам информацию о том, сколько людей нужно для того, чтобы держать фронт и формировать резервы.

Также Умеров отметил, что в министерстве "услышали, что экономика нуждается в резервировании". Он также добавил, что Минобороны "всегда будет открытым" к аргументам бизнеса.

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"Мы со своей стороны зарезервировали количество людей, но должны продолжать мобилизацию. Поэтому мы всегда будем открыты, чтобы работать с ассоциациями и просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь... Мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать - то нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", - сказал глава Минобороны.

Кроме этого, Умеров рассказал, что Минобороны пытается изменить парадигму, чтобы служить в армии было честью, а мобилизация не воспринималась "бусификацией".

Напомним, что 6 ноября президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года.

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