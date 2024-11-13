РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости
3 384 5

Мобилизацию в 2025 г. продолжат, чтобы держать оборону. Однако МО готово говорить с бизнесом по бронированию, - Умеров

Умєров про бронювання і мобілізацію

Украина должна продолжать мобилизацию в 2025 году, чтобы держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии. В то же время Министерство обороны готово говорить с бизнесом по бронированию работников.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на собрании Европейской бизнес ассоциации, передает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, оборонное ведомство предоставляет другим министерствам информацию о том, сколько людей нужно для того, чтобы держать фронт и формировать резервы.

Также Умеров отметил, что в министерстве "услышали, что экономика нуждается в резервировании". Он также добавил, что Минобороны "всегда будет открытым" к аргументам бизнеса.

Читайте также: Остановка бронирования имеет деструктивное влияние на экономику и несет негативные сигналы для инвесторов, - СМИ

"Мы со своей стороны зарезервировали количество людей, но должны продолжать мобилизацию. Поэтому мы всегда будем открыты, чтобы работать с ассоциациями и просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь... Мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать - то нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", - сказал глава Минобороны.

Кроме этого, Умеров рассказал, что Минобороны пытается изменить парадигму, чтобы служить в армии было честью, а мобилизация не воспринималась "бусификацией".

Напомним, что 6 ноября президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года.

Читайте также: В Украине хотят призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, - секретарь СНБО Литвиненко

Автор: 

Минобороны (9321) бронирование (152) мобилизация (2761) Умеров Рустем (525)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Окрім цього, Умєров розповів, що Міноборони намагається змінити парадигму, щоб служити в армії було честю, а мобілізація не сприймалася "бусифікацією"".

Гроші шановний, великі гроші. Це найкраща мотивація, все решта слова.
показать весь комментарий
13.11.2024 18:56 Ответить
Для початку хоча б життя бійців стали берегти та вчити мобілізованих нормально - це вже буде непоганою мотивацією.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:25 Ответить
Навіть почни платити втричі більше за кацапів - більше, ніж вони, всеодно не набереш.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:45 Ответить
Схоже, різними мовами спілкуєтесь.
показать весь комментарий
13.11.2024 18:58 Ответить
А Умеров що, ще міністр ?
показать весь комментарий
13.11.2024 19:41 Ответить
 
 