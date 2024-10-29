РУС
В Украине хотят призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, - секретарь СНБО Литвиненко

В Україні планують призвати ще 160 тисяч

Для того, чтобы укомплектовать подразделения ВСУ, планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН

"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

Напомним, во вторник, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

+58
Миллион мобилизованных а воевать некому. По ходу уже новая мафия военная сформировалась. Тема мобилизации мусоров исчезла из медиа полностью. С
29.10.2024 13:23 Ответить
+56
добровольців просрали, просрали все на світі, і Україну просирають, сподіваються, що зможуть втекти з краденим.
29.10.2024 13:22 Ответить
+39
Почніть з прокурорсько-інвалідного батальйону , в них і мед.служба є своя.
29.10.2024 13:26 Ответить
Туркмєн-баші,я не до Бутусова звертався, ау
29.10.2024 16:35 Ответить
А можно я змогу?

Хотя нет, не можна. Я ж придатний, в отличие от
29.10.2024 16:24 Ответить
якраз мусора по кількості підходять
29.10.2024 14:24 Ответить
Прокурорів, мсековців, мусорів, тцекашників, митників , суддів на 0!!!!!
29.10.2024 14:27 Ответить
і депутатів всіх рівнів не менше 50%
29.10.2024 14:39 Ответить
Еліту? На фронт? А хто ж буде гроші з бюджету тирить?

29.10.2024 14:43 Ответить
ЗСУ хочуть призвати 160тис. людей. А я хочу мільйон доларів.
Що в нас спільного? Правильно - ні вони ні я нічого для цього не робимо ) Просто хочемо і всьо
Країна мрій...ників )
29.10.2024 14:50 Ответить
Чому ж не роблять. Є півмілйона тих хто ловить, так що приспіввідношенні 1 до 3х вони точно наловлять, втрьох на одного то не шутка.
29.10.2024 17:52 Ответить
Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%",

Ну, тобто на 100% не треба? А ***** тоді такі штати малюєте які нах не потрібні? Може їх варто прсото переглянути щоб все полюдські було?
2. 85%. З яких частина непридатних (але демобілізувати ніззя, шовишови), частина постійно лікується, частина алкашей і примазаних (теж фактично непридатних). Ітого мало того що частина небоєздатна, так вони ще й штати не на 100% заповнюють. Просто красавчики ) Зато у нас стопіцот нових бригад. Шоб усі боялися!
29.10.2024 14:56 Ответить
Щоб теж переробити їх на фарш.
Безкінечна і безперспективна м'ясорубка імені Зегевари.
29.10.2024 15:05 Ответить
По 20тис в місяць, 33й місяць +600тис наші втрати, мертвими пораненими зниклими безвісті та сзч.
У кацапів по 30тис, втрати вже більше мільйона.
Така війна малята, а у когось нова тесла та будиночок на гектар метрів за цей час появились.
29.10.2024 15:22 Ответить
А може краще 80 тис і укомплектувати їх нормально зброєю та ************ та добре навчити а не по прискореній програмі. Єфект буде той самий а втрат в рази менше.
29.10.2024 15:33 Ответить
Воно то краще, але не з цими ідіотами, що керують державою та армією.
29.10.2024 15:55 Ответить
А ще примусити воювати.
29.10.2024 17:49 Ответить
160 000 дадуть змогу вкомплектувати бригади на 80%.
Щось не схоже на втрати менше ніж 30 000, як каже ЗЕ.
29.10.2024 15:43 Ответить
а ти віриш йому?
29.10.2024 16:54 Ответить
В точку, вони 2 роки людьми розкидувалися, бо за загибель на війні солдата/людини хоч сотень, а може і тисяч ніхто відповальності не несе, на відміну від цивільного життя
30.10.2024 02:20 Ответить
160k якраз 80% тцекунів, навіть мобілізовувати не треба, я вже не кажу про мусарів
29.10.2024 16:03 Ответить
мільйон призвали - на нулю тисяч 300....остальні крутять динаму.
29.10.2024 17:21 Ответить
Потужней не бывает))
29.10.2024 17:38 Ответить
Так ви ж приздите, що у вас стоять 13 бригад, і з них 10 чи 11 не мають озброєння, їм поювати нічим, ви хочете призвати ще +=40 бригад, ви там геть *бануті?
29.10.2024 18:24 Ответить
13 бригад без зброї знаходяться там де і дрон Паляниця. Тобто на папері і в уяві Зеленського))).
29.10.2024 19:39 Ответить
там де мільйон дронів, 4 тис $ зарплати вчителям і мільярд дерев, але є одне що мільярд дерев самі виросли на місці водосховища, мільйон дронів виготовили прості громадяни України.
29.10.2024 20:32 Ответить
А х#улі ви думали, А
хметка не хоче у своїх братів-кацапів знову забрати якийсь копальні, яки вони у нього, як у останього дебіла відібрали, коли він їм дав зелений на захоплення Донбасу♣♧◇★☆♡♥
29.10.2024 18:27 Ответить
160 тисяч - поту-у-ужно!
29.10.2024 20:04 Ответить
Напевно добровільно хочуть призвати...????
29.10.2024 20:23 Ответить
А як оті бригади які сидять в тилу бо немає чим їх озброїти?! Яким *єром оті 160 тисяч воювати будуть, лопатами кулєби?
29.10.2024 20:49 Ответить
Лотерея по даті народження. Для жінок також. Народився у липні, чи у лютому-- будь ласка завітай до ТЦК. Не хочеться -- 15 років з конфіскацією і прошу вельможного пана або пані на ноль розміновувати мінні поля та на будівництво фортифікацій
29.10.2024 23:11 Ответить
Ну завiтали в ТЦК. Ну отправили на фронт пехотинцами. Ну умерли, сдавая какую нибудь Авдеевку или Суджу.

Ну завiтали лютневi в ТЦК. Их тоже отправили на фронт. Эти умерли защищая Селидово, в итоге его сдав.

Дальше? Квiтневi чи листопадовi?

Пан в школе учился, и понимает что к концу календаря украинцы будут физически ликвидированы как этнос?
30.10.2024 05:12 Ответить
Вы знаете я из Донецка и в 14м году я всем своим говорил что те кто не будут воевать против Москвы будут умирать за неё. А мне смеялись в ответ и говорили что на Украине мобилизуют насильно а у них нет. И что, где эти люди после 22го года? Я учился в нескольких школах и вузах и половину уже не вижу и не слышу.
Украина будет существовать пока за нее будут бороться и да, умирать. А те украинцы и случайные украинские граждане которые думают спастись от войны сдавая территории и суверенитет в большинстве своем умрут за славу России где нибудь в Казахстане или Польше в подразделении Шторм-У ну или изнуренные голодом и авитаминозом где нибудь на лесоповалах.
30.10.2024 08:06 Ответить
А вы не подумали, зачем человеку существование Украины, если его уже не будет в живых?

Далее, нет никакой УКРАИНЫ. Есть главнокоммандующий, начальник генштаба, комбриг, комбат, комроты, и прочие. Почему-то именно они определяют, при каких обстоятельствах человек умрет, а не какая-то там Украина. И именно они в это время воруют и жируют, а не Украина.

Если же вы зовете Украиной структуру, которая насильно похищает людей, угрожая им штрафами, лишениями прав и конфискацией жилья - то почему вы удивляетесь что люди имеют такую страну в виду, активно или пассивно? Особенно на фоне информации о том, сколько своим солдатам платит враг.

Смеемся над Пыней что он заказал северокорейских солдат? В то время пока наши собственные гибнут в окопах практически безоружные? Ну как, смеются всякие там Подоляки и прочие зеленые. А народ в глубинке видит что Пыня бережет своих собственных русских, чего почему-то не делает Зеля.

Так что как ни крути, бро, а украинец сражается не за Украину, а просто выполняя чей-то очередной недалекий приказ. Например героически захватывая Пятерочку в Судже =)
30.10.2024 17:03 Ответить
Чувак да ты просто кацап или местный предатель -подкацапник. Непонятно как тебя не забанили ещё с 29 июня 2024 года, наверное редко кладешь свои высеры тут.
И кстати я не знаю из какой ты российской глубинки, но я читаю большую кучу зет-каналов и последнее что кацапня думает это то что твой " Пыня" бережет " русских". Большинство думает что завозят среднеазиатов для оплодотворения орчих самок, пока " русские" ловят хаймарсы и кормят лисиц и собак в Украине. Как то так, "бро"
30.10.2024 17:55 Ответить
При чем тут среднеазиатские строители к северо-корейским войскам? 🤦
31.10.2024 00:11 Ответить
Я говорю про общую ситуацию. Корейцев тех хватит на 10 дней если всю линию фронта считать, это мелочи.
31.10.2024 16:46 Ответить
Никогда не визло в лотарею. Так что я согласен
30.10.2024 09:12 Ответить
Ну раз не везло, то эту выиграете
30.10.2024 15:41 Ответить
Родичів калік прокурорів та мсековців призивайте...
30.10.2024 07:12 Ответить
https://youtu.be/sANFJVUK350?feature=shared&t=19 Poзклaди "два путя".
30.10.2024 11:51 Ответить
