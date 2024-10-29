В Украине хотят призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, - секретарь СНБО Литвиненко

Для того, чтобы укомплектовать подразделения ВСУ, планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН

"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

Напомним, во вторник, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

