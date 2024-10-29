Власти должны как можно скорее восстановить бронирование критических работников, чтобы не спровоцировать кризис в промышленности, - эксперт

Приостановление бронирования критически важных работников может спровоцировать масштабный кризис в промышленности, поэтому необходимо как можно скорее решить проблему с манипуляциями в системе критических предприятий, и восстановить бронирование.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление бронирования - это насущный вопрос не только для Укрзализныци, а для всей промышленности Украины, для всей экономики! Поэтому мы очень надеемся, что как можно скорее будет найден цивилизованный путь. Который, с одной стороны, будет обеспечивать потребности Вооруженных Сил Украины, не позволяя возникновению злоупотреблений. А с другой стороны - все-таки даст возможность критически важным украинским предприятиям работать", - подчеркнул Гусак.

Он пояснил, что сейчас в Укрзализныце и вообще в транспортной сфере, существует значительный дефицит работников, ведь ряд профессий в этой области не подходит женщинам. Поэтому проблему с бронированием следует решить срочно.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации также призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств - ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали прежде всего местные администрации. Между тем пауза в бронировании может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям.

