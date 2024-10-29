РУС
Власти должны как можно скорее восстановить бронирование критических работников, чтобы не спровоцировать кризис в промышленности, - эксперт

Бронювання критичних працівників варто відновити: Федерація роботодавців України

Приостановление бронирования критически важных работников может спровоцировать масштабный кризис в промышленности, поэтому необходимо как можно скорее решить проблему с манипуляциями в системе критических предприятий, и восстановить бронирование.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление бронирования - это насущный вопрос не только для Укрзализныци, а для всей промышленности Украины, для всей экономики! Поэтому мы очень надеемся, что как можно скорее будет найден цивилизованный путь. Который, с одной стороны, будет обеспечивать потребности Вооруженных Сил Украины, не позволяя возникновению злоупотреблений. А с другой стороны - все-таки даст возможность критически важным украинским предприятиям работать", - подчеркнул Гусак.

Он пояснил, что сейчас в Укрзализныце и вообще в транспортной сфере, существует значительный дефицит работников, ведь ряд профессий в этой области не подходит женщинам. Поэтому проблему с бронированием следует решить срочно.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации также призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств - ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали прежде всего местные администрации. Между тем пауза в бронировании может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям.

бронирование (165) мобилизация (2904) Гусак Владимир (7)
+9
перегляньте бронювання меентів, плокулолів і не треба буде бронювати працівників промисловості
показать весь комментарий
29.10.2024 12:08
+6
цирк забронювали?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:14
+5
Україна мабуть єдина країна, де державних військових та ментів захищають пересічні громадяни
показать весь комментарий
29.10.2024 12:27
перегляньте бронювання меентів, плокулолів і не треба буде бронювати працівників промисловості
показать весь комментарий
29.10.2024 12:08
Ця мерзота одразу перейде на інший бік. Воно то добре, але є тонкощі...
показать весь комментарий
29.10.2024 12:27
Україна мабуть єдина країна, де державних військових та ментів захищають пересічні громадяни
показать весь комментарий
29.10.2024 12:27
показать весь комментарий
29.10.2024 12:09
Це вже не має значення !
показать весь комментарий
29.10.2024 12:11
Бронюйте тих, хто виробляє зброю, навіть тих хто збирає дрони..
показать весь комментарий
29.10.2024 12:11
цирк забронювали?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:14
"Криса мінет папізже" © м. азіров.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:15
"Влада має якнайшвидше відновити бронювання критичних працівників,"

Всі "критичні працівники" давно вже заброньовані.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:18
ми виготовляємо та ремонтуємо важку техніку для ЗСУ … так от ніякої броні не дають… а постачальники наприклад інструменту такі як дніпро-м написали нам листа - мовляв підтвердіть що вам постачаємо інструмент щоб отримати статус критичного….
показать весь комментарий
29.10.2024 12:26
Все Ви нам підходите! Будете ремонтувати броньовану техніку у ремроті!
показать весь комментарий
29.10.2024 13:06
Скоро почне сипатись не тільки фронт, а й промисловість та все інше
показать весь комментарий
29.10.2024 12:30
Головне щоб криворагульський 95кагал був заброньований.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:31
Створення криз, це головна функція зевлади. Виникає питання - хто наділив її таким функціоналом?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:35
Пересічні виборці в трагічному 2019 му, тільки щось ржання не чути.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:01
Узурпація влади на законних підставах.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:03
Все я придумав! Потрібна трудова мобілізація серед мобілізованих військово. Правда я геній?
показать весь комментарий
29.10.2024 13:04
Влада робить все можливе, щоб Україна програла кацапам у війні! 🤬
показать весь комментарий
29.10.2024 15:37
 
 