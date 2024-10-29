УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6180 відвідувачів онлайн
Новини
2 236 19

Влада має якнайшвидше відновити бронювання критичних працівників, щоб не спровокувати кризу у промисловості, - експерт

Бронювання критичних працівників варто відновити: Федерація роботодавців України

Призупинення бронювання критично важливих працівників може спровокувати масштабну кризу у промисловості, тому необхідно якомога швидше вирішити проблему з маніпуляціями у системі критичних підприємств, і відновити бронювання.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення бронювання – це нагальне питання не тільки для Укрзалізниці, а для всієї промисловості України, для всієї економіки! Тому ми дуже сподіваємося, що якнайскоріше буде знайдений цивілізований шлях. Який, з одного боку, буде забезпечувати потреби Збройних Сил України, не даючи змоги виникненню зловживань. А з іншого боку – все-таки дасть можливість критично важливим українським підприємствам працювати", - підкреслив Гусак.

Він пояснив, що наразі в Укрзалізниці і загалом у транспортній сфері, існує значний дефіцит працівників, адже ряд професій у цій галузі не підходить жінкам. Тому проблему з бронюванням слід вирішити терміново.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації також закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Тим часом пауза у бронюванні може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків.

Також читайте: Паузи у бронюванні загрожують підприємствам втратою критичних співробітників, - NV

Автор: 

бронювання (363) мобілізація (3226) Гусак Володимир (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
перегляньте бронювання меентів, плокулолів і не треба буде бронювати працівників промисловості
показати весь коментар
29.10.2024 12:08 Відповісти
+6
цирк забронювали?
показати весь коментар
29.10.2024 12:14 Відповісти
+5
Україна мабуть єдина країна, де державних військових та ментів захищають пересічні громадяни
показати весь коментар
29.10.2024 12:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перегляньте бронювання меентів, плокулолів і не треба буде бронювати працівників промисловості
показати весь коментар
29.10.2024 12:08 Відповісти
Ця мерзота одразу перейде на інший бік. Воно то добре, але є тонкощі...
показати весь коментар
29.10.2024 12:27 Відповісти
Україна мабуть єдина країна, де державних військових та ментів захищають пересічні громадяни
показати весь коментар
29.10.2024 12:27 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 12:09 Відповісти
Це вже не має значення !
показати весь коментар
29.10.2024 12:11 Відповісти
Бронюйте тих, хто виробляє зброю, навіть тих хто збирає дрони..
показати весь коментар
29.10.2024 12:11 Відповісти
цирк забронювали?
показати весь коментар
29.10.2024 12:14 Відповісти
"Криса мінет папізже" © м. азіров.
показати весь коментар
29.10.2024 12:15 Відповісти
"Влада має якнайшвидше відновити бронювання критичних працівників," Джерело:

Всі "критичні працівники" давно вже заброньовані.
показати весь коментар
29.10.2024 12:18 Відповісти
ми виготовляємо та ремонтуємо важку техніку для ЗСУ … так от ніякої броні не дають… а постачальники наприклад інструменту такі як дніпро-м написали нам листа - мовляв підтвердіть що вам постачаємо інструмент щоб отримати статус критичного….
показати весь коментар
29.10.2024 12:26 Відповісти
Все Ви нам підходите! Будете ремонтувати броньовану техніку у ремроті!
показати весь коментар
29.10.2024 13:06 Відповісти
Скоро почне сипатись не тільки фронт, а й промисловість та все інше
показати весь коментар
29.10.2024 12:30 Відповісти
Головне щоб криворагульський 95кагал був заброньований.
показати весь коментар
29.10.2024 12:31 Відповісти
Створення криз, це головна функція зевлади. Виникає питання - хто наділив її таким функціоналом?
показати весь коментар
29.10.2024 12:35 Відповісти
Пересічні виборці в трагічному 2019 му, тільки щось ржання не чути.
показати весь коментар
29.10.2024 13:01 Відповісти
Узурпація влади на законних підставах.
показати весь коментар
29.10.2024 13:03 Відповісти
Все я придумав! Потрібна трудова мобілізація серед мобілізованих військово. Правда я геній?
показати весь коментар
29.10.2024 13:04 Відповісти
Влада робить все можливе, щоб Україна програла кацапам у війні! 🤬
показати весь коментар
29.10.2024 15:37 Відповісти
 
 