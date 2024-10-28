Паузи у бронюванні загрожують підприємствам втратою критичних співробітників, - NV

Забронювати працівника у найближчі три тижні неможливо - в Україні триває аудит критично важливих підприємств. Але це не все: після 15 листопада компанії можуть втратити право бронювати працівників, а процедура бронювання - зазнати змін. Ну а поки триває ця пауза, підприємства ризикують зіткнутися зі збоями у виробництві та втратою критично важливих працівників.

Про це пише NV, передає Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що отримати статус "критично важливого для функціонування економіки" підприємства можна після погодження обласною військовою адміністрацією (ОВА) або профільного для бізнесу міністерства. Правила прописані в постанові Кабінету міністрів № 76, затвердженої ще у січні 2023 року. Але коли почали проводити аудит підприємств, відразу почали фіксувати порушення.

"Співрозмовник NV Бізнес, який знайомий із ситуацією з бронюванням, каже, що статус критично важливих отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють по 20 кухарів. Але найбільше порушень стосуються рівня заробітної плати: коли підприємство подає документи, то вказує велику зарплату. А тільки-но отримує потрібний статус, там починають платити мінімалку", — розповідає він про причини аудиту. Та додає, що в перші дні вже виявлено близько 40 тисяч військовозобов'язаних, які заброньовані з порушеннями", - вказує видання.

Читайте також: Асоціація ритейлерів попередила уряд про небезпечні наслідки призупинення бронювання

Але поки чиновники вивчають папери, бізнес зіткнувся із проблемою: продовжити бронь до 15 листопада зараз неможливо. "Підприємства побоюються, що ТЦК просто встане біля входу та мобілізує більшу частину працівників, оскільки у них завершилась дія статусу "критично важливого". Уся робота зупиниться", - розповів NV Бізнес представник галузевої асоціації, який попросив не називати його ім'я.

У липні з такою проблемою зіткнувся Криворізький гірничо-металургійний комбінат ArcelorMittal Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.): він заявив про масові перевірки ТЦК біля підприємства, і це спричинило збої у виробництві.

"Громадська спілка Всеукраїнський аграрний форум (ГС ВАФ) та Асоціація лізингодавців України закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розблокувати бронювання працівників цих секторів економіки. "Багато бронювань, термін дії яких закінчився у жовтні, не мають технічної можливості перебронювання. Це ставить під загрозу безперервність роботи аграрних підприємств в умовах воєнного стану" - зазначає ВАФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія та бізнес взаємно залежні: експерт з нацбезпеки прокоментував загрози через призупинку бронювання

Федерація роботодавців, у свою чергу, попросила першу віцепрем'єрку Юлію Свириденко автоматично продовжити на два місяці діючі бронювання та відстрочки від призову на військову службу, щоб не допустити колапсу в нинішній системі бронювання.

"У неформальних розмовах представники бізнесу кажуть, що очікують на відновлення процедури бронювання після 15 листопада. Якщо процес затягнеться, підприємства можуть втратити ключових працівників і це загрожує стабільній роботі", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Тим часом пауза у бронюванні може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 40 тис. військовозобов’язаних заброньовано з порушеннями, 20% компаній втратять статус критичних, - ЗМІ