УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7112 відвідувачів онлайн
Новини
2 768 21

Паузи у бронюванні загрожують підприємствам втратою критичних співробітників, - NV

Бронювання від мобілізації: Через паузу підприємства можуть втратити працівників

Забронювати працівника у найближчі три тижні неможливо - в Україні триває аудит критично важливих підприємств. Але це не все: після 15 листопада компанії можуть втратити право бронювати працівників, а процедура бронювання - зазнати змін. Ну а поки триває ця пауза, підприємства ризикують зіткнутися зі збоями у виробництві та втратою критично важливих працівників.

Про це пише NV, передає Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що отримати статус "критично важливого для функціонування економіки" підприємства можна після погодження обласною військовою адміністрацією (ОВА) або профільного для бізнесу міністерства. Правила прописані в постанові Кабінету міністрів № 76, затвердженої ще у січні 2023 року. Але коли почали проводити аудит підприємств, відразу почали фіксувати порушення.

"Співрозмовник NV Бізнес, який знайомий із ситуацією з бронюванням, каже, що статус критично важливих отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють по 20 кухарів. Але найбільше порушень стосуються рівня заробітної плати: коли підприємство подає документи, то вказує велику зарплату. А тільки-но отримує потрібний статус, там починають платити мінімалку", — розповідає він про причини аудиту. Та додає, що в перші дні вже виявлено близько 40 тисяч військовозобов'язаних, які заброньовані з порушеннями", - вказує видання.

Читайте також: Асоціація ритейлерів попередила уряд про небезпечні наслідки призупинення бронювання

Але поки чиновники вивчають папери, бізнес зіткнувся із проблемою: продовжити бронь до 15 листопада зараз неможливо. "Підприємства побоюються, що ТЦК просто встане біля входу та мобілізує більшу частину працівників, оскільки у них завершилась дія статусу "критично важливого". Уся робота зупиниться", - розповів NV Бізнес представник галузевої асоціації, який попросив не називати його ім'я.

У липні з такою проблемою зіткнувся Криворізький гірничо-металургійний комбінат ArcelorMittal Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.): він заявив про масові перевірки ТЦК біля підприємства, і це спричинило збої у виробництві.

"Громадська спілка Всеукраїнський аграрний форум (ГС ВАФ) та Асоціація лізингодавців України закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розблокувати бронювання працівників цих секторів економіки. "Багато бронювань, термін дії яких закінчився у жовтні, не мають технічної можливості перебронювання. Це ставить під загрозу безперервність роботи аграрних підприємств в умовах воєнного стану" - зазначає ВАФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія та бізнес взаємно залежні: експерт з нацбезпеки прокоментував загрози через призупинку бронювання

Федерація роботодавців, у свою чергу, попросила першу віцепрем'єрку Юлію Свириденко автоматично продовжити на два місяці діючі бронювання та відстрочки від призову на військову службу, щоб не допустити колапсу в нинішній системі бронювання.

"У неформальних розмовах представники бізнесу кажуть, що очікують на відновлення процедури бронювання після 15 листопада. Якщо процес затягнеться, підприємства можуть втратити ключових працівників і це загрожує стабільній роботі", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Тим часом пауза у бронюванні може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 40 тис. військовозобов’язаних заброньовано з порушеннями, 20% компаній втратять статус критичних, - ЗМІ

Автор: 

економіка (976) бронювання (363) мобілізація (3226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
...сначала стравили военных (ТЦК) с народом, затем военных фронтовиков с ТЦКашниками, хотя поставка военных на фронт - это прямая обязанность государства , а не военных, бо военные заняты, воюют... А теперь взялись за экономику без брони. Параллельно, зебилы пытаются набить оскомину у Запада(против нас) - катят на Запад бочку за то, что не поставляют вооружения, бо сами вместо производить, занимались великим крадiвництвом.
показати весь коментар
28.10.2024 13:47 Відповісти
+9
Все идет к запланированному развалу экономики.
показати весь коментар
28.10.2024 13:38 Відповісти
+8
Нічого страшного, усім дадуть по тисячі гривень і буде щастя.
показати весь коментар
28.10.2024 13:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Понятно что ТЦКашники не поедут в придорожные кафешки поваров ловить, их там просто нет, потому что все на бумаге числятся. А куда поедут? Ну разумеется туда где действительно физически человек ходит на работу.
показати весь коментар
28.10.2024 13:34 Відповісти
Нічого страшного, усім дадуть по тисячі гривень і буде щастя.
показати весь коментар
28.10.2024 13:35 Відповісти
Это саботаж высшим звеном по вертикали.
показати весь коментар
28.10.2024 13:36 Відповісти
Все идет к запланированному развалу экономики.
показати весь коментар
28.10.2024 13:38 Відповісти
...сначала стравили военных (ТЦК) с народом, затем военных фронтовиков с ТЦКашниками, хотя поставка военных на фронт - это прямая обязанность государства , а не военных, бо военные заняты, воюют... А теперь взялись за экономику без брони. Параллельно, зебилы пытаются набить оскомину у Запада(против нас) - катят на Запад бочку за то, что не поставляют вооружения, бо сами вместо производить, занимались великим крадiвництвом.
показати весь коментар
28.10.2024 13:47 Відповісти
Ти у усманова зарплатню отримуєш, чи у ротенберга? Хто тобі із цих поставив завдання зберегти підприємства до їхнього приходу у робочому стані?
показати весь коментар
28.10.2024 19:20 Відповісти
Не ловити ж прокурорів - вони усі інваліди.
показати весь коментар
28.10.2024 13:37 Відповісти
Пєрєдвіжной цирк лішится жонгльоров
показати весь коментар
28.10.2024 13:39 Відповісти
потужнодефектифні менеджери щодня тулять новий кілок у тіло України, виконуючи взяті на себе обов'язки... і з кожним днем все нахабніше та нахабніше, адже самі себе законом звільнили від відповідальності...
показати весь коментар
28.10.2024 13:40 Відповісти
Зате криворагульський 95кагал надійно заброньований!
показати весь коментар
28.10.2024 13:44 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 13:48 Відповісти
Пожалійте кошового. Адже його може вбити снайпер на другий день.
показати весь коментар
28.10.2024 13:49 Відповісти
Тю, а так зарано здохне от ожирения.
показати весь коментар
28.10.2024 13:56 Відповісти
Дійсно може. Або його скрутить під час будь-якої пробіжки. Я не про цю персону, а про те, що жирним вижити на війні це ще те завдання.
показати весь коментар
28.10.2024 14:06 Відповісти
Дык. главзебу же прибыль преть рядами и колонами. Это же его бизнес, окромя откатного велыкого крадiвництва.
показати весь коментар
28.10.2024 13:51 Відповісти
Кста, дурачьок как-то трындел, и кто тока лабуха за изыг тянул, шо он тоже уходил от налогов, где-то в 2011-2013 г... Интересно, круть-верть, верть-круть от налогов имеет срок давности?
показати весь коментар
28.10.2024 13:55 Відповісти
н
показати весь коментар
28.10.2024 18:01 Відповісти
Немає часу мислити стратегічно в розумієте? Не на часі .. сказав дехто з КВН.

Ось що буває, коли люди без досвіду йдуть у президенти і взагалі у політику. Звичайно, що такого досвіду як зараз ні в кого з європейців і американців немає, але професійні політики могли б хоча б трохи полегшити становище. У те, що вони б відвернули війну можуть повірити тільки їх фанати. Я вже у своєму віці і при можму досвіді не вірю нікому.
показати весь коментар
28.10.2024 14:04 Відповісти
На роботу доїхати вчасно не можна . При вході до метро хватають і при
виході. Біля підприємства теж блок-пост. А хто тоді буде працювати?
Молодь на завод не затягнеш.
показати весь коментар
28.10.2024 14:10 Відповісти
Так а чому ти вирішив жалітися на ваші, московські проблеми на українському сайті?
показати весь коментар
28.10.2024 19:22 Відповісти
Та да. Потрібно ж комусь підготувати і утримувати підприємства у робочому стані, поки ротенбєргу і тімченку із усмановим не передадуть.
показати весь коментар
28.10.2024 19:18 Відповісти
 
 