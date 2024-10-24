Армія та бізнес взаємно залежні: експерт з нацбезпеки прокоментував загрози через призупинку бронювання

Тривале блокування бронювання критично важливих для бізнесу працівників дуже скоро призведе до погіршення фінансування Сил оборони та припинення волонтерської підтримки Сил оборони, а також зменшення доходів бюджету країни.

Про це заявив експерт з нацбезпеки, радник міністра внутрішніх справ у 2014-2021 роках Валерій Поцелуйко, коментуючи рішення уряду призупинити процедуру бронювання до 15 листопада 2024 року.

"Підтримка армії сьогодні значною мірою базується на податках та фінансовій спроможності бізнесу. Армія та бізнес взаємно залежні. Підприємства розглядають можливість зупинки через непрогнозованість у питанні бронювання. Вже маємо сигнали від військових частин щодо ризику згортання прямої допомоги від бізнесу", – відзначив Велерій Поцелуйко.

"Відтак тривале блокування бронювання може стати ударом з тилу по обороноздатності та національній безпеці України. Тому сьогодні критично важливо віднайти збалансоване рішення, а поки його шукають, автоматично продовжувати бронювання", – резюмував експерт.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.