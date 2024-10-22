Асоціація ритейлерів попередила уряд про небезпечні наслідки призупинення бронювання
Асоціація ритейлерів України закликала Кабінет Міністрів не призупиняти бронювання критично важливих працівників та попередила про небезпечні наслідки такого кроку.
Про це йдеться у зверненні Асоціації.
Як ідеться в повідомленні, український ритейл, який наразі відіграє значну роль у посиленні оборонного потенціалу країни та на який припадає близько 14% ВВП України, опинився в досить скрутному становищі.
"Це стало наслідком призупинення електронної процедури бронювання критично важливих працівників до 15 листопада 2024 року внаслідок запланованого "аудиту заброньованих військовозобов'язаних", – сказано у звернення.
Ритейлери наголошують, що спричинена таким рішенням втрата ключових співробітників неодмінно ставить під загрозу продовольчу безпеку країни, адже саме галузь ритейлу забезпечує населення необхідними продуктами і товарами першої необхідності.
Особливе занепокоєння викликає можливість відтоку працівників, відповідальних за управління логістичними ланцюгами, складськими запасами, а також за оперативну роботу з постачальниками.
В Асоціації нагадали, що саме стабільне функціонування сектора роздрібної торгівлі є критичним для забезпечення сталих ланцюгів постачання та підтримки економічної стабільності усієї держави.
"Звертаємо увагу уряду на те, що в деяких випадках система електронного бронювання через портал "Дія" мала затримки в розгляді запитів, які тривали іноді більше трьох діб. Тому надзвичайно важливо, щоб період аудиту не створив додаткових перешкод у бронюванні працівників на ключові посади. Призупинення процедури бронювання до 15 листопада є неприпустимим у цих умовах", – підкреслил в Асоціації ритейлерів.
Зважаючи на вищесказане, в Асоціації пропонують крок, який допоможе мінімізувати ризики продовольчої безпеки України, ніяк не нашкодить мобілізаційним процесам та не створить великих проблем для відповідального бізнесу.
"Долучаючись до інших бізнес-об'єднань, ми закликаємо уряд терміново розглянути можливість автоматичного продовження чинних бронювань на 60 днів для всіх критично важливих працівників компаній на час проведення "аудиту", у яких бронювання закінчуються у період з 17 жовтня по 20 листопада 2024 року. Такий крок допоможе зберегти безперервність процесів, а також уникнути можливих перебоїв у постачанні продуктів та товарів першої необхідності", – пояснили в Асоціації.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.
Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.
Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вау ! а що роблять тоді штурмовики, піхотинці та решта Воїнів ЗСУ ?
мабуть, на фронті сєльодкою торгують,
все змішалось у ...лядськім домі ЗЄльонських
якась там королева, і дядька, що сєльодку загортає.....