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Новини Мобілізація
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Щонайменше 40 тис. військовозобов’язаних заброньовано з порушеннями, 20% компаній втратять статус критичних, - ЗМІ

Стефанчук заперечив плани мобілізувати 18-річних

В Україні триває аудит критично важливих підприємств, під час якого вже виявили щонайменше 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на dev.ua, про це йдеться в матеріалі NV.

Аудит заброньованих проводить спільна комісія, що складається із представників Міноборони, Мінекономіки та апарату Кабміну.

"Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств. Це стосується тих, хто спочатку не мав би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь", - розповів чиновник з команди Зеленського.

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Співрозмовники заявили, що після аудиту, що триватиме до 15 листопада, Кабмін може внести зміни у постанову №76, яка встановлює правила бронювання. 

"Одна з основних пропозицій - до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць… Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні. Розглядається варіант позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого або можливий інший варіант - це рішення чиновники на місцях прийматимуть разом із ТЦК. А ще - можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%" - йдеться в матеріалі.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації.

У застосунку "Дія" до 15 листопада закрили послугу бронювання працівників від мобілізації.

У Міноборони пояснили, що до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Також читайте: В Україні запустять проєкт із рекрутингу до ЗСУ через "Дію". Хто зможе взяти участь?

Автор: 

аудит (569) бронювання (346) мобілізація (3122)


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Топ коментарі
+24
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25.10.2024 16:04 Відповісти
+23
Краще розкажіть про 100% забусіфікованих з порушеннями!
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25.10.2024 15:53 Відповісти
+17
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25.10.2024 15:51 Відповісти
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25.10.2024 15:51 Відповісти
Краще розкажіть про 100% забусіфікованих з порушеннями!
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25.10.2024 15:53 Відповісти
Де ви бачили порушення? Ловлять ухилянтів, що не поновили свої дані.
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25.10.2024 15:56 Відповісти
Первое нарушение - сотрудники ТЦК имеют право только вручать повестки. Задерживать и силовые методы имеют право применять только сотрудники полиции. Не сотрудники ТЦК, не какие-то члены добровольных ГО, как это зачастую сейчас, а только полицейские.
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25.10.2024 16:01 Відповісти
Ну так всегда в бусик запихивают ухилянта именно полицейские. Все строго по закону.
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25.10.2024 16:03 Відповісти
Країна зелених поні...
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25.10.2024 16:04 Відповісти
Персональні дані в ТЦК поновили?
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25.10.2024 16:09 Відповісти
Дуже потужно поновив. І це було незламно. І навіть надав персональний план перемоги! Навіть два! Але другий не повністю. Домовились провести черговий форум миру. Бажаю здоров'я дорогі ккраїнці.
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25.10.2024 16:15 Відповісти
Він прихильник ведмедчука, пише не із України.
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25.10.2024 18:59 Відповісти
Та я і є ведмедчук! Пишу прямо з кремля, тобі гаплик! Накажу портнову, і він додасть тебе у свій список. А потім татаров по вказівці портного, коли особисто та остаточно знищить усіх кадирівців в Києві, прийде за тобою. Тобі триндець!
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25.10.2024 20:05 Відповісти
Якась не пов'язана ні з чим болтовня....
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25.10.2024 20:58 Відповісти
Серйозно? А твій попередній висер з чимось пов'язаний? Має якісь докази той твій висер? Балабол ти дешевий.
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25.10.2024 21:26 Відповісти
А то ти не побачив, що твоє російське ІПСО супервайзер знищив.
Бубочка ведмедчуківська
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25.10.2024 22:08 Відповісти
Пук в лужу.
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25.10.2024 16:13 Відповісти
Це був такий жарт? Невдалий.
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25.10.2024 16:23 Відповісти
Невдалий жарт був в 2019 на виборах. А зараз криваві наслідки людської тупості.
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25.10.2024 17:44 Відповісти
Це навіть не обговорюється
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26.10.2024 09:00 Відповісти
Вранье, причем тупое.
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25.10.2024 16:33 Відповісти
Ну так і роблять. А то, що ухилянти нападають і на поліцейських і на військових, як після концерту Ельзи, при спробі перевірити документи у країні де введено військовий стан, то, що дивитися як вони це роблять, чи може тікати від них?
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25.10.2024 18:55 Відповісти
Конституцію читати не пробували? так звані закони про військову службу і мобілізація суперечать конституції і не мають юридичної сили.
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25.10.2024 16:15 Відповісти
Піди про це розкажи кацапським ордам.
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25.10.2024 16:23 Відповісти
про що росказати? що клоуни виродки перетворили людей на безправних кріпаків і незаконно утримують в клоунському ГУЛАГУ?
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25.10.2024 16:46 Відповісти
А ти війни в Україні не помітив? А - у вас, кацапів, СВО. СВОлочь ты московская!
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25.10.2024 18:05 Відповісти
хамло ти тупориле, хочеш бути холопом у клоуна виродка це твоя справа. Йди воюй за клоуна. а я без клоуна вирішу що мені робити з моїми правами і свободами.
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25.10.2024 18:17 Відповісти
Якщо фронт не витримає, всі ваши права і свободи подохнуть за личені години.
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25.10.2024 18:40 Відповісти
Якщо випустити людей з клоунського ГУЛАГу, то не подохнуть. Таке тобі в голову не приходило? Тунельне мислення?
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25.10.2024 19:05 Відповісти
А йому аби сернуть. Видно, такий же ховаючийся.
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25.10.2024 16:21 Відповісти
Не надо пи..деть, друга с обновленными данными из машины вытянули, сказали, шо в розыске, на следующий день был в учебке в Ровно
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25.10.2024 16:54 Відповісти
І що, із оновленими данними заборонено перебувати в " учєбкє в Рівне"?
Ровно, то у вас на рязянщині, в Україні є місто Рівне, російською - " Ривне"., собственые названия - не переводятся.
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25.10.2024 19:03 Відповісти
А як по російськи буде Київ, вчителю?
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25.10.2024 20:44 Відповісти
Росіянин, не " по російські", а " російською".І згідно загальним правилам і російської мови також і має бути " Київ", російською транскрипцією, як є " Дюссельдорф", а не " Дєревня на болоте".
Тільки ви, росіяни не можете вивчити навіть " В Україні", до цього часу всі ваші невігласи так і кривляються " На Украине"
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25.10.2024 20:56 Відповісти
Лікуйся, може допоможе, але не факт
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25.10.2024 21:40 Відповісти
Та да, коли росіянину не вистечає аргументів, воно хрюкає
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25.10.2024 22:02 Відповісти
Представники військкомату застосували газовий балончик проти чоловіка та вдарили його. Прокуратура почала розслідування. Джерело:

А на це що скажеш, зелене лайно?
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25.10.2024 23:15 Відповісти
Вже розповіли:
"Лише 4% бусифікованих ідуть у бій. З 25 таких призовників воює лише один. Інші або дезертують, або швидко гинуть, не посилюючи обороноздатність. Це свідчить про низьку ефективність насильницької мобілізації." /Сергій Гайдай/
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25.10.2024 16:02 Відповісти
На оккупированных территориях ухилянтов нет. Все они радостно бегут в мясные штумы с песнями и прибаутками, и еще и путина успевают тысячу раз поблагодарить. А вы говорите солдаты из них плохие. Просто к ним нужен правильный подход.
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25.10.2024 16:06 Відповісти
а Кийком не пробував мотивувати?
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25.10.2024 18:07 Відповісти
Може декого й варто. Нізащо не збираюся виправдовувати молодих здорових парубків, котрі всіма правдами й неправдами "косять" від мобілізації.
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26.10.2024 08:58 Відповісти
Потрібна броня! - така броня! - шоб ніякии Швондєр не доколупався!
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25.10.2024 15:55 Відповісти
Це тільки у прокурорів - інвалідів.
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25.10.2024 16:24 Відповісти
Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств.

Мля! І як же ми без 20% клованів житимемо? Краще заберіть 20% одного главклована, нє?
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25.10.2024 15:56 Відповісти
Хтось сподівається/надіється, що усякі "цирки-шапіто-марафони" позбавляться броні та статусу "критичного підприємства"?!
Які наївні "73%"...
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25.10.2024 15:59 Відповісти
Не позбавлять, вже давно ясно, що в телемарахвоні виключно розумові інваліди працюють.
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25.10.2024 16:05 Відповісти
Навіть продавець в Епіцентрі має бронь. Це мабуть стратегічне підприємство?
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25.10.2024 17:56 Відповісти
Галіна Герега:
"У зв'язку з мобілізацією до лав ЗСУ було призвано понад 4 тисячі співробітників Епіцентру. Деякі торгові центри залишилися зовсім без чоловіків у штаті."
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25.10.2024 18:02 Відповісти
Що там з бронюванням циркачів?
Для Вови ЗЕ місце тримаєте?
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25.10.2024 16:00 Відповісти
Працюю кур'єром з доставки піци, суші, квітів та гандонів. Я заброньований. Спасібо компанії "Голопузько і партнери", що піклується за співробітників..
То не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! От!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
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25.10.2024 16:02 Відповісти
Ви хоч попереджайте про сарказм, бо не всі зрозуміють.
Заодно й визначення терміну "сарказм" не завадило б.
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25.10.2024 16:04 Відповісти
))
++
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25.10.2024 16:05 Відповісти
Кур'єрів не бронюють. Бронюють тільки босів.
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25.10.2024 19:27 Відповісти
На жаль, Вас не взяли б працювати в нашу компанію, бо Ви, пані, занадто для нас розумна.
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25.10.2024 19:31 Відповісти
Якщо серйозно, то кур'єри фопи, щоб компанії податки за них не платити. Деякий час тому, заводи вговарювали робітників реєструватися фопами. Навіть найбільший по кількості працівників у Луцьку, німецький завод, таке мутив. Поляк директором був. Погнали усю верхушку тоді з поляком і місцевими.
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25.10.2024 21:58 Відповісти
Як це позбавити броні працівників енергетики і ВПК, це ж найбільш важливі галузі в нас час . Хто буде відновлювати електропостачання і виробляти ********** ??? Клоуни пересувного цирк чи вантажники і касири АТБ ? Чому держслужбовці та поліція мають 100% бронь, якщо жодної користі для тилу від них немає і їх можна спокійно замінити жінками , пенсіонерами та молоддю до 25р.
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25.10.2024 16:03 Відповісти
"...до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць..."

Що тут скажеш. Ідіоти... Крутяться, вертяться - аби продовжувати качати бабло.
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25.10.2024 16:03 Відповісти
Скоротити кількість заброньованих до 70%. Наприклад обслуговуюча енергофірма. Три співробітника. Директор (він же водій та оператор вишки), два електрики (за ТБ обов'язково два). Одного призвали, контора закрилась. Район без світла назавжди.
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25.10.2024 16:04 Відповісти
Да откуда хрипатый знает как что работает???
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25.10.2024 16:06 Відповісти
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25.10.2024 16:04 Відповісти
це шедевр)
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25.10.2024 16:07 Відповісти
"Ну тоді тільки в окоп. Нічого особистого."
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25.10.2024 16:25 Відповісти
А чо там Квартал??Сер Лещ. Петров. Иванов и т
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25.10.2024 16:05 Відповісти
Живуть своє найкраще життя.
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25.10.2024 16:06 Відповісти
У клоунов броня.
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25.10.2024 16:07 Відповісти
Прям бачу як на концерт кварталу приїхав ТЦК та загрібає усіх зебілів, а також жеку лисого та пікалова пакують зі сцени в бусік.
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25.10.2024 16:31 Відповісти
Це фантастика. Квартальцям закони не писані.
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25.10.2024 16:42 Відповісти
Ви забули, що Пікалов у війську. Як і Вакарчук.
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25.10.2024 19:31 Відповісти
Тимочко - головнии резервіст - сказав шо вже и жінок пора підготовлювати до віини
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25.10.2024 16:08 Відповісти
Тільки пересувний цирк не чіпайте. Це занадто жорстко.
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25.10.2024 16:12 Відповісти
Щоб ви здохли, фашистська нечисть
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25.10.2024 16:23 Відповісти
Скільки потужний товариш Зе замовив - стільки порушень і знайдуть. Правова держава. Хочем - даєм право, не хочем - не даєм.
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25.10.2024 16:24 Відповісти
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25.10.2024 16:24 Відповісти
Хух,слава богу.Напевно,з кварталу і циркових артистів бронь знімуть.😁😁😁
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25.10.2024 16:27 Відповісти
Ні, згідно тексту, зніматимуть бронь тим, хто платив хабарі місцевим органам влади для реєстрації синекур і не хочуть відстібувати щомісячних "відкатів". А клоуни внесені в список Кабміну, їх не чіпатимуть.
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25.10.2024 17:32 Відповісти
"Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь", - розповів чиновник з команди Зеленського..." - далі не читаю, бригада команда Зе
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25.10.2024 17:53 Відповісти
Головне, що квартальні зажрані дармоїди заброньовані без порушень. Це ж не ВПК та енергетики.
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25.10.2024 18:48 Відповісти
Критично важливі для обороноздатності країни професії: крупьє онлайн-казіно, грантоїди міжнародних фондів "рога і копита", оператори кол-центрів, букмекери тоталізаторів і артисти цирку.
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25.10.2024 19:22 Відповісти
Приходжу в ларьок- немає половини сирів-кажуть немає кому привезти. На дільниці немає сантехника- немає кому працювати. Зате місто заполонили нові, дорогі машини, на дорогах пробки- проведіть аудит інваілдностей- і буде кілька нових бригад без усиляких нових зашкварів.
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25.10.2024 20:16 Відповісти
Шось я не бачив в тексті а ні слова про те що 20% міністерств та чиновників, прокурорів, суддів повинні позбутись бронювання? Все як завжди переклається на підприємців? - про визит ТЦК на засідання ради замість концерту ніколи ТЦК й не думало бо то вже зовсім святе?
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25.10.2024 20:35 Відповісти
 
 