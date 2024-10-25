Щонайменше 40 тис. військовозобов’язаних заброньовано з порушеннями, 20% компаній втратять статус критичних, - ЗМІ
В Україні триває аудит критично важливих підприємств, під час якого вже виявили щонайменше 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на dev.ua, про це йдеться в матеріалі NV.
Аудит заброньованих проводить спільна комісія, що складається із представників Міноборони, Мінекономіки та апарату Кабміну.
"Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств. Це стосується тих, хто спочатку не мав би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь", - розповів чиновник з команди Зеленського.
Співрозмовники заявили, що після аудиту, що триватиме до 15 листопада, Кабмін може внести зміни у постанову №76, яка встановлює правила бронювання.
"Одна з основних пропозицій - до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць… Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні. Розглядається варіант позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого або можливий інший варіант - це рішення чиновники на місцях прийматимуть разом із ТЦК. А ще - можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%" - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації.
У застосунку "Дія" до 15 листопада закрили послугу бронювання працівників від мобілізації.
У Міноборони пояснили, що до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бубочка ведмедчуківська
Ровно, то у вас на рязянщині, в Україні є місто Рівне, російською - " Ривне"., собственые названия - не переводятся.
Тільки ви, росіяни не можете вивчити навіть " В Україні", до цього часу всі ваші невігласи так і кривляються " На Украине"
А на це що скажеш, зелене лайно?
"Лише 4% бусифікованих ідуть у бій. З 25 таких призовників воює лише один. Інші або дезертують, або швидко гинуть, не посилюючи обороноздатність. Це свідчить про низьку ефективність насильницької мобілізації." /Сергій Гайдай/
Мля! І як же ми без 20% клованів житимемо? Краще заберіть 20% одного главклована, нє?
Які наївні "73%"...
"У зв'язку з мобілізацією до лав ЗСУ було призвано понад 4 тисячі співробітників Епіцентру. Деякі торгові центри залишилися зовсім без чоловіків у штаті."
Для Вови ЗЕ місце тримаєте?
То не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! От!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
Заодно й визначення терміну "сарказм" не завадило б.
++
Що тут скажеш. Ідіоти... Крутяться, вертяться - аби продовжувати качати бабло.
бригадакоманда Зе