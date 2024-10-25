Щонайменше 40 тис. військовозобов’язаних заброньовано з порушеннями, 20% компаній втратять статус критичних, - ЗМІ

В Україні триває аудит критично важливих підприємств, під час якого вже виявили щонайменше 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на dev.ua, про це йдеться в матеріалі NV.

Аудит заброньованих проводить спільна комісія, що складається із представників Міноборони, Мінекономіки та апарату Кабміну.

"Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств. Це стосується тих, хто спочатку не мав би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь", - розповів чиновник з команди Зеленського.

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Співрозмовники заявили, що після аудиту, що триватиме до 15 листопада, Кабмін може внести зміни у постанову №76, яка встановлює правила бронювання.

"Одна з основних пропозицій - до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць… Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні. Розглядається варіант позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого або можливий інший варіант - це рішення чиновники на місцях прийматимуть разом із ТЦК. А ще - можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%" - йдеться в матеріалі.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації.

У застосунку "Дія" до 15 листопада закрили послугу бронювання працівників від мобілізації.

У Міноборони пояснили, що до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

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