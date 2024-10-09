Бронювання не призупиняли, буде аудит надання статусу критичного підприємства, - заступник міністра оборони Гаврилюк

До 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Заступник Умєрова заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі", — пояснив Гаврилюк.

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Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації. Тому Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.