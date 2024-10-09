Бронювання не призупиняли, буде аудит надання статусу критичного підприємства, - заступник міністра оборони Гаврилюк
До 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.
Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Заступник Умєрова заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.
"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі", — пояснив Гаврилюк.
Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації. Тому Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
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пройшовчас, потрібно зіьрати повторно бабла з тих хто башляв рік тому
все!!!
а називається це все ********
обурениц аудит на 2 ярда баксів
От в чому проблема - не лише в цирках, що стали критичними підприємствами, а ще і в тому, що ряд працівників, начебто критичних підприємств, не повинні мати броню.
Ну а про чиновників, поліцію (з мого відділу поліції можна набрати батальйон, і ніхто і не помітить їх відсутності), різні охоронні підприємства, різні фірми по продажу повітря котрі всі чомусь з бронею, я взагалі мовчу.
питання - а хто, Блин, буде зерно сіяти та збирати? Яке кормить українців .
так і з зерном - трейдери заручились ООН , мов голодуючих кормлять.
А колько голодуючим ,колько наліво , колько грошей в офшорі - нема розслідувань - тількі болото.
ЕС тоже дурять конкретно - беруть дотації і ничого не роблять .
у Словаччині махінації з евродотаціями розслідував журналист , так його вбили . Тоді словакі усі вийшли на вулиці і Фіцо у відставку відправили , бо уся влада була замішана.
І думок про армію там мало, в основному про те, в який диван пакувати наступну партію доларів.
Чи це ''священна корова'' хрінпіду
Бронь тільки на пів року, а далі - найбільш вірогідний призов!
Тих керівників підприємств, які не можуть забезпечити процес (схеми, фіктивні прізвища, часті звільнення / набір) призивати у першу чергy!
а какого хрена брали повестки из тцк?
а какого хрена вообще вступили в отношения с тцк?
Директора чего то побоялись и перекинули ответственность на сотрудников, пусть идет кто угодно, только не я? Инстинкт самосохранения это, но сливать данные сотрудников и подговаривать на обновление данных это низко, подло и цинично.
Вот такие ваши руководители