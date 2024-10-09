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Новини Мобілізація
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Бронювання не призупиняли, буде аудит надання статусу критичного підприємства, - заступник міністра оборони Гаврилюк

Російські загарбники щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ, - Гаврилюк

До 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Заступник Умєрова заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі", — пояснив Гаврилюк.

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Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації. Тому Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Автор: 

Міноборони (7452) бронювання (342) мобілізація (3096) Гаврилюк Іван (34)


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Топ коментарі
+11
Ну якщо, Сонцеликий, обурився, то тоді всіх під ніж.
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09.10.2024 23:33
+11
А взагалі, найбільший ефект мобілізація, заборона виїзду та бронювання дали не для економіки та армії, а для корупційного збагачення зграї чиновників. І схоже процес не стихає, просто будуть знову і знову збирати "абонплату". Але ж апетити ростуть, народ тікає, отже і суми "абонплати" будуть зростати.
І думок про армію там мало, в основному про те, в який диван пакувати наступну партію доларів.
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10.10.2024 00:00
+10
Так не в критичності самого підприємства проблема! Приклад - один з водоканалів (ніхто ж не сумнівається, що це важливе підприємство?) різко набрав персоналу, але це не робітники - це усілякі менеджери! В них там тепер навіть спеціаліст по зв'язка зі ЗМІ є! Те саме в обленерго - немає кому працювати на електромережах (масово на початку війни мобілізували) зате натовпами ходять різні свіжонабрані "білі комірці".
От в чому проблема - не лише в цирках, що стали критичними підприємствами, а ще і в тому, що ряд працівників, начебто критичних підприємств, не повинні мати броню.
Ну а про чиновників, поліцію (з мого відділу поліції можна набрати батальйон, і ніхто і не помітить їх відсутності), різні охоронні підприємства, різні фірми по продажу повітря котрі всі чомусь з бронею, я взагалі мовчу.
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09.10.2024 23:56
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Ну якщо, Сонцеликий, обурився, то тоді всіх під ніж.
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09.10.2024 23:33 Відповісти
Чем бы детё не тешилось лишь бы не плакало!
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10.10.2024 00:15 Відповісти
🤣😂 ой, як невдобно вийшло! нєзламний лідор трошечки підпортив морду обличчя "країні верховенства права" своєю істерікою
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10.10.2024 00:29 Відповісти
не вір в цю муйню
пройшовчас, потрібно зіьрати повторно бабла з тих хто башляв рік тому
все!!!
а називається це все ********
обурениц аудит на 2 ярда баксів
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10.10.2024 08:21 Відповісти
Ухилянт обурився? Ай-я-яй...
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10.10.2024 09:10 Відповісти
Критичних підприємств менше не стане, а члени комісій точно прибарахлятся
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09.10.2024 23:36 Відповісти
Єрмак вимагає повністю знищити бізнес,Гетьманцев і нарк не підведуть хазяїна.Аудит буде проводить тупа морда типу Гаврилюка .Також непогано зароблять на аудиті.
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09.10.2024 23:38 Відповісти
Всі проблеми вже порішали, треба тільки "ресурсу" нагнати і тоді точно перемога 32-го грудня.
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09.10.2024 23:51 Відповісти
Так, Неосяжний, сказав, що якщо план не сподобається, то викурим багато українців. Поправте, якщо не так вкурив.
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10.10.2024 00:04 Відповісти
Все правильно. Кацапи не паряться над стратегією, бо ресурсу мають купу. В нас ресурсу мало, але наші мудреці теж не паряться. Їм аби потужно було.
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10.10.2024 00:25 Відповісти
А вем, росіянам, як хочецця щоб із поліцейськими палицями обмотаними авафрешом і " па Крєщатіку" ?
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10.10.2024 09:44 Відповісти
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09.10.2024 23:51 Відповісти
Так не в критичності самого підприємства проблема! Приклад - один з водоканалів (ніхто ж не сумнівається, що це важливе підприємство?) різко набрав персоналу, але це не робітники - це усілякі менеджери! В них там тепер навіть спеціаліст по зв'язка зі ЗМІ є! Те саме в обленерго - немає кому працювати на електромережах (масово на початку війни мобілізували) зате натовпами ходять різні свіжонабрані "білі комірці".
От в чому проблема - не лише в цирках, що стали критичними підприємствами, а ще і в тому, що ряд працівників, начебто критичних підприємств, не повинні мати броню.
Ну а про чиновників, поліцію (з мого відділу поліції можна набрати батальйон, і ніхто і не помітить їх відсутності), різні охоронні підприємства, різні фірми по продажу повітря котрі всі чомусь з бронею, я взагалі мовчу.
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09.10.2024 23:56 Відповісти
Памятаю як недавно Сергій Висоцький підняв пів України що мов на військових заводах є надлишок продукції і її швидко треба продати за кордон. І ще мол можно виробляти і виробляти за кордон , бо єможливість. Тобто по його логіці мабуть таки підприємства е критично потрібні.
питання - а хто, Блин, буде зерно сіяти та збирати? Яке кормить українців .
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10.10.2024 00:05 Відповісти
Я коли дивлюсь на масштаби експорту зерна, починаю думати, що ми кормимо в основному не самих себе, а африканців, китайців та індусів. Кормимо, щоб вони в ситості могли підтримувати явно і не дуже Ерефію. А ще, кажуть, іноді зерно потрапляє в Іран та Сирію, що взагалі повне б....., втім це більше питання до зернотрейдерів, яке чомусь не задає їм СБУ.
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10.10.2024 00:12 Відповісти
Ви ж бачите що робить гуттереш в ООН ? Збираеттся їхати у рашу до кривавого хутина , а якись проросійські сили у нобилевськрму комитеті ще і премію йому пообіцяли.
так і з зерном - трейдери заручились ООН , мов голодуючих кормлять.
А колько голодуючим ,колько наліво , колько грошей в офшорі - нема розслідувань - тількі болото.
ЕС тоже дурять конкретно - беруть дотації і ничого не роблять .
у Словаччині махінації з евродотаціями розслідував журналист , так його вбили . Тоді словакі усі вийшли на вулиці і Фіцо у відставку відправили , бо уся влада була замішана.
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10.10.2024 00:27 Відповісти
І де зараз Фіцо? Він став білим та пухнастим?
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10.10.2024 09:15 Відповісти
Не став.
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10.10.2024 20:12 Відповісти
Вес, випишуть " із- за рубєжа ", от і будите " піднімати Україну
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10.10.2024 09:45 Відповісти
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10.10.2024 20:11 Відповісти
А взагалі, найбільший ефект мобілізація, заборона виїзду та бронювання дали не для економіки та армії, а для корупційного збагачення зграї чиновників. І схоже процес не стихає, просто будуть знову і знову збирати "абонплату". Але ж апетити ростуть, народ тікає, отже і суми "абонплати" будуть зростати.
І думок про армію там мало, в основному про те, в який диван пакувати наступну партію доларів.
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10.10.2024 00:00 Відповісти
Господи, какие же вы конченные. Просто п****ц какой-то. Более дегенеративной власти не было за всю историю независимости
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10.10.2024 08:13 Відповісти
Діло то потрібне, а аудитори хто ???
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10.10.2024 08:31 Відповісти
Ще раз зберуть данину з місцевих, та і всі діла.
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10.10.2024 08:57 Відповісти
класна формула бізнеса спочатку заплатили щоб попасти до списку а потім заплатити щоб залишитись і так можно повторювати як в сексі
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10.10.2024 09:00 Відповісти
Якщо безлад неможливо впорядкувати, його потрібно очолити. Якщо воєнкоми будуть вірішувати критичність підприємства, то 6 млн. доларів у сумках буде як дитячий садок.
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10.10.2024 09:10 Відповісти
А 95кагал це критичне підприємство?
Чи це ''священна корова'' хрінпіду
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10.10.2024 09:18 Відповісти
Повністю підтримую ініціативу Президента. Бронювання повинне бути персональне, по конкретним унікальним дефіцитним фахівцям. А тут спочатку зробили критерії "критичності" підприємства низькими, і потім всі, хто на цьому підприємстві працюють - заброньовуються, в тому числі охоронці на півставки і вантажники. Неправильний підхід, який треба переглянути. Із тих заброньованих мінімум пів мільйона зайвих людей які не являються ніякими особливими і критичними спеціалістами. Т ак діла не буде, треба воювати, інакше втратимо країну.
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10.10.2024 11:04 Відповісти
Нa кожного броньованого, треба подавати список замісників, із числа непризовних (жінок, інвалідів), які він повинен навчити виконувати свої обов'язки. + Їх контракти (мінімум рік), медичний стан.

Бронь тільки на пів року, а далі - найбільш вірогідний призов!

Тих керівників підприємств, які не можуть забезпечити процес (схеми, фіктивні прізвища, часті звільнення / набір) призивати у першу чергy!
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10.10.2024 11:29 Відповісти
ну, аудитори зберуть із підприємств по другому колу. а ****? все, як у казці: царьок раптом взбрикнул, слуги кинулися виконувати, себто "стригти". схема безвідмовна. 73%, певен, задоволені.
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10.10.2024 11:37 Відповісти
а какого хрена директора застучали персоналку своих сотрудников?
а какого хрена брали повестки из тцк?
а какого хрена вообще вступили в отношения с тцк?
Директора чего то побоялись и перекинули ответственность на сотрудников, пусть идет кто угодно, только не я? Инстинкт самосохранения это, но сливать данные сотрудников и подговаривать на обновление данных это низко, подло и цинично.
Вот такие ваши руководители
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10.10.2024 13:55 Відповісти
 
 