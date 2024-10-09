РУС
Бронирование не приостанавливали, будет аудит предоставления статуса критического предприятия, — заместитель министра обороны Гаврилюк

Російські загарбники щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ, - Гаврилюк

До 15 ноября в Украине должны провести аудит "критических" предприятий, которые получили такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование пересмотрят.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, который инициировал аудит на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Заместитель Умерова отрицает приостановление бронирования, о котором сообщали СМИ. Также, по его словам, в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

"Решение приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за пару месяцев - рост вдвое", - пояснил Гаврилюк.

Читайте также: Более 900 тыс. украинцев получили "бронь" от мобилизации, - Шмыгаль

Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Поэтому Кабинет Министров до 15 ноября приостановил действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Минобороны (9553) бронирование (163) мобилизация (2893) Гаврилюк Иван (34)
+11
Ну якщо, Сонцеликий, обурився, то тоді всіх під ніж.
09.10.2024 23:33 Ответить
+11
А взагалі, найбільший ефект мобілізація, заборона виїзду та бронювання дали не для економіки та армії, а для корупційного збагачення зграї чиновників. І схоже процес не стихає, просто будуть знову і знову збирати "абонплату". Але ж апетити ростуть, народ тікає, отже і суми "абонплати" будуть зростати.
І думок про армію там мало, в основному про те, в який диван пакувати наступну партію доларів.
10.10.2024 00:00 Ответить
+10
Так не в критичності самого підприємства проблема! Приклад - один з водоканалів (ніхто ж не сумнівається, що це важливе підприємство?) різко набрав персоналу, але це не робітники - це усілякі менеджери! В них там тепер навіть спеціаліст по зв'язка зі ЗМІ є! Те саме в обленерго - немає кому працювати на електромережах (масово на початку війни мобілізували) зате натовпами ходять різні свіжонабрані "білі комірці".
От в чому проблема - не лише в цирках, що стали критичними підприємствами, а ще і в тому, що ряд працівників, начебто критичних підприємств, не повинні мати броню.
Ну а про чиновників, поліцію (з мого відділу поліції можна набрати батальйон, і ніхто і не помітить їх відсутності), різні охоронні підприємства, різні фірми по продажу повітря котрі всі чомусь з бронею, я взагалі мовчу.
09.10.2024 23:56 Ответить
Ну якщо, Сонцеликий, обурився, то тоді всіх під ніж.
09.10.2024 23:33 Ответить
Чем бы детё не тешилось лишь бы не плакало!
10.10.2024 00:15 Ответить
🤣😂 ой, як невдобно вийшло! нєзламний лідор трошечки підпортив морду обличчя "країні верховенства права" своєю істерікою
10.10.2024 00:29 Ответить
не вір в цю муйню
пройшовчас, потрібно зіьрати повторно бабла з тих хто башляв рік тому
все!!!
а називається це все ********
обурениц аудит на 2 ярда баксів
10.10.2024 08:21 Ответить
Ухилянт обурився? Ай-я-яй...
10.10.2024 09:10 Ответить
Критичних підприємств менше не стане, а члени комісій точно прибарахлятся
09.10.2024 23:36 Ответить
Єрмак вимагає повністю знищити бізнес,Гетьманцев і нарк не підведуть хазяїна.Аудит буде проводить тупа морда типу Гаврилюка .Також непогано зароблять на аудиті.
09.10.2024 23:38 Ответить
Всі проблеми вже порішали, треба тільки "ресурсу" нагнати і тоді точно перемога 32-го грудня.
09.10.2024 23:51 Ответить
Так, Неосяжний, сказав, що якщо план не сподобається, то викурим багато українців. Поправте, якщо не так вкурив.
10.10.2024 00:04 Ответить
Все правильно. Кацапи не паряться над стратегією, бо ресурсу мають купу. В нас ресурсу мало, але наші мудреці теж не паряться. Їм аби потужно було.
10.10.2024 00:25 Ответить
А вем, росіянам, як хочецця щоб із поліцейськими палицями обмотаними авафрешом і " па Крєщатіку" ?
10.10.2024 09:44 Ответить
09.10.2024 23:51 Ответить
Так не в критичності самого підприємства проблема! Приклад - один з водоканалів (ніхто ж не сумнівається, що це важливе підприємство?) різко набрав персоналу, але це не робітники - це усілякі менеджери! В них там тепер навіть спеціаліст по зв'язка зі ЗМІ є! Те саме в обленерго - немає кому працювати на електромережах (масово на початку війни мобілізували) зате натовпами ходять різні свіжонабрані "білі комірці".
От в чому проблема - не лише в цирках, що стали критичними підприємствами, а ще і в тому, що ряд працівників, начебто критичних підприємств, не повинні мати броню.
Ну а про чиновників, поліцію (з мого відділу поліції можна набрати батальйон, і ніхто і не помітить їх відсутності), різні охоронні підприємства, різні фірми по продажу повітря котрі всі чомусь з бронею, я взагалі мовчу.
09.10.2024 23:56 Ответить
Памятаю як недавно Сергій Висоцький підняв пів України що мов на військових заводах є надлишок продукції і її швидко треба продати за кордон. І ще мол можно виробляти і виробляти за кордон , бо єможливість. Тобто по його логіці мабуть таки підприємства е критично потрібні.
питання - а хто, Блин, буде зерно сіяти та збирати? Яке кормить українців .
10.10.2024 00:05 Ответить
Я коли дивлюсь на масштаби експорту зерна, починаю думати, що ми кормимо в основному не самих себе, а африканців, китайців та індусів. Кормимо, щоб вони в ситості могли підтримувати явно і не дуже Ерефію. А ще, кажуть, іноді зерно потрапляє в Іран та Сирію, що взагалі повне б....., втім це більше питання до зернотрейдерів, яке чомусь не задає їм СБУ.
10.10.2024 00:12 Ответить
Ви ж бачите що робить гуттереш в ООН ? Збираеттся їхати у рашу до кривавого хутина , а якись проросійські сили у нобилевськрму комитеті ще і премію йому пообіцяли.
так і з зерном - трейдери заручились ООН , мов голодуючих кормлять.
А колько голодуючим ,колько наліво , колько грошей в офшорі - нема розслідувань - тількі болото.
ЕС тоже дурять конкретно - беруть дотації і ничого не роблять .
у Словаччині махінації з евродотаціями розслідував журналист , так його вбили . Тоді словакі усі вийшли на вулиці і Фіцо у відставку відправили , бо уся влада була замішана.
10.10.2024 00:27 Ответить
І де зараз Фіцо? Він став білим та пухнастим?
10.10.2024 09:15 Ответить
Не став.
10.10.2024 20:12 Ответить
Вес, випишуть " із- за рубєжа ", от і будите " піднімати Україну
10.10.2024 09:45 Ответить
10.10.2024 20:11 Ответить
А взагалі, найбільший ефект мобілізація, заборона виїзду та бронювання дали не для економіки та армії, а для корупційного збагачення зграї чиновників. І схоже процес не стихає, просто будуть знову і знову збирати "абонплату". Але ж апетити ростуть, народ тікає, отже і суми "абонплати" будуть зростати.
І думок про армію там мало, в основному про те, в який диван пакувати наступну партію доларів.
10.10.2024 00:00 Ответить
Господи, какие же вы конченные. Просто п****ц какой-то. Более дегенеративной власти не было за всю историю независимости
10.10.2024 08:13 Ответить
Діло то потрібне, а аудитори хто ???
10.10.2024 08:31 Ответить
Ще раз зберуть данину з місцевих, та і всі діла.
10.10.2024 08:57 Ответить
класна формула бізнеса спочатку заплатили щоб попасти до списку а потім заплатити щоб залишитись і так можно повторювати як в сексі
10.10.2024 09:00 Ответить
Якщо безлад неможливо впорядкувати, його потрібно очолити. Якщо воєнкоми будуть вірішувати критичність підприємства, то 6 млн. доларів у сумках буде як дитячий садок.
10.10.2024 09:10 Ответить
А 95кагал це критичне підприємство?
Чи це ''священна корова'' хрінпіду
10.10.2024 09:18 Ответить
Повністю підтримую ініціативу Президента. Бронювання повинне бути персональне, по конкретним унікальним дефіцитним фахівцям. А тут спочатку зробили критерії "критичності" підприємства низькими, і потім всі, хто на цьому підприємстві працюють - заброньовуються, в тому числі охоронці на півставки і вантажники. Неправильний підхід, який треба переглянути. Із тих заброньованих мінімум пів мільйона зайвих людей які не являються ніякими особливими і критичними спеціалістами. Т ак діла не буде, треба воювати, інакше втратимо країну.
10.10.2024 11:04 Ответить
Нa кожного броньованого, треба подавати список замісників, із числа непризовних (жінок, інвалідів), які він повинен навчити виконувати свої обов'язки. + Їх контракти (мінімум рік), медичний стан.

Бронь тільки на пів року, а далі - найбільш вірогідний призов!

Тих керівників підприємств, які не можуть забезпечити процес (схеми, фіктивні прізвища, часті звільнення / набір) призивати у першу чергy!
10.10.2024 11:29 Ответить
ну, аудитори зберуть із підприємств по другому колу. а ****? все, як у казці: царьок раптом взбрикнул, слуги кинулися виконувати, себто "стригти". схема безвідмовна. 73%, певен, задоволені.
10.10.2024 11:37 Ответить
а какого хрена директора застучали персоналку своих сотрудников?
а какого хрена брали повестки из тцк?
а какого хрена вообще вступили в отношения с тцк?
Директора чего то побоялись и перекинули ответственность на сотрудников, пусть идет кто угодно, только не я? Инстинкт самосохранения это, но сливать данные сотрудников и подговаривать на обновление данных это низко, подло и цинично.
Вот такие ваши руководители
10.10.2024 13:55 Ответить
 
 