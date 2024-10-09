Бронирование не приостанавливали, будет аудит предоставления статуса критического предприятия, — заместитель министра обороны Гаврилюк

До 15 ноября в Украине должны провести аудит "критических" предприятий, которые получили такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование пересмотрят.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, который инициировал аудит на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Заместитель Умерова отрицает приостановление бронирования, о котором сообщали СМИ. Также, по его словам, в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

"Решение приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за пару месяцев - рост вдвое", - пояснил Гаврилюк.

Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Поэтому Кабинет Министров до 15 ноября приостановил действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.