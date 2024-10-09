Бронирование не приостанавливали, будет аудит предоставления статуса критического предприятия, — заместитель министра обороны Гаврилюк
До 15 ноября в Украине должны провести аудит "критических" предприятий, которые получили такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование пересмотрят.
Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, который инициировал аудит на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Заместитель Умерова отрицает приостановление бронирования, о котором сообщали СМИ. Также, по его словам, в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.
"Решение приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за пару месяцев - рост вдвое", - пояснил Гаврилюк.
Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Поэтому Кабинет Министров до 15 ноября приостановил действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пройшовчас, потрібно зіьрати повторно бабла з тих хто башляв рік тому
все!!!
а називається це все ********
обурениц аудит на 2 ярда баксів
От в чому проблема - не лише в цирках, що стали критичними підприємствами, а ще і в тому, що ряд працівників, начебто критичних підприємств, не повинні мати броню.
Ну а про чиновників, поліцію (з мого відділу поліції можна набрати батальйон, і ніхто і не помітить їх відсутності), різні охоронні підприємства, різні фірми по продажу повітря котрі всі чомусь з бронею, я взагалі мовчу.
питання - а хто, Блин, буде зерно сіяти та збирати? Яке кормить українців .
так і з зерном - трейдери заручились ООН , мов голодуючих кормлять.
А колько голодуючим ,колько наліво , колько грошей в офшорі - нема розслідувань - тількі болото.
ЕС тоже дурять конкретно - беруть дотації і ничого не роблять .
у Словаччині махінації з евродотаціями розслідував журналист , так його вбили . Тоді словакі усі вийшли на вулиці і Фіцо у відставку відправили , бо уся влада була замішана.
І думок про армію там мало, в основному про те, в який диван пакувати наступну партію доларів.
Чи це ''священна корова'' хрінпіду
Бронь тільки на пів року, а далі - найбільш вірогідний призов!
Тих керівників підприємств, які не можуть забезпечити процес (схеми, фіктивні прізвища, часті звільнення / набір) призивати у першу чергy!
а какого хрена брали повестки из тцк?
а какого хрена вообще вступили в отношения с тцк?
Директора чего то побоялись и перекинули ответственность на сотрудников, пусть идет кто угодно, только не я? Инстинкт самосохранения это, но сливать данные сотрудников и подговаривать на обновление данных это низко, подло и цинично.
Вот такие ваши руководители