В Україні запустять проєкт із рекрутингу до ЗСУ через "Дію". Хто зможе взяти участь?

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян у електронній формі, зокрема з використанням порталу "Дія".

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Окрім того, затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту.

Хто зможе взяти участь

Визначено, що учасниками експериментального проєкту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які:

мають реєстраційний номер облікової картки платника податків,

не проходять військову службу у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах,

не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період,

виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті.

Рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує до кінця 2024 року розширити функціонал і кількість користувачів трьох застосунків – "Резерв+", "Армія+" і Delta.

До того повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.