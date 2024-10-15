В Україні запустять проєкт із рекрутингу до ЗСУ через "Дію". Хто зможе взяти участь?
Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян у електронній формі, зокрема з використанням порталу "Дія".
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Окрім того, затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту.
Хто зможе взяти участь
Визначено, що учасниками експериментального проєкту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які:
- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- не проходять військову службу у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах,
- не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період,
- виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті.
Рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує до кінця 2024 року розширити функціонал і кількість користувачів трьох застосунків – "Резерв+", "Армія+" і Delta.
До того повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.
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