Послугу бронювання працівників від мобілізації в "Дії" закрито до 15 листопада
У застосунку "Дія" до 15 листопада закрили послугу бронювання працівників від мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить повідомлення у застосунку.
"До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями",– повідомляється у повідомленні.
Нагадаємо, на цьому тижні у застосунку "Резерв+" стався технічний збій: деякі користувачі отримали відстрочку до завершення мобілізації.
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