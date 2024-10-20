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Новини
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Послугу бронювання працівників від мобілізації в "Дії" закрито до 15 листопада

Дія

У застосунку "Дія" до 15 листопада закрили послугу бронювання працівників від мобілізації. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить повідомлення у застосунку.

Скрін Дія щодо бронювання

"До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями",– повідомляється у повідомленні.

Нагадаємо, на цьому тижні у застосунку "Резерв+" стався технічний збій: деякі користувачі отримали відстрочку до завершення мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони після аналізу ризиків видалило чат-бот "Резерв+" у Телеграмі: Він ніяк не вплинув на безпеку застосунку

Автор: 

бронювання (345) додаток (481) Дія (1142)


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Топ коментарі
+11
Довіряти цій владі,себе не поважати,за час війни нічого не зробили щоб мотивувати людей захищати державу,а все навпаки,напевно владі це вигідно.
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20.10.2024 12:22 Відповісти
+8
А що Ви від ж@поруких хотіли?? Федоров та його сервіси заточені лише на закопування бабла.
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20.10.2024 12:17 Відповісти
+6
Недолго музыка играла..
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20.10.2024 12:13 Відповісти
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Недолго музыка играла..
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20.10.2024 12:13 Відповісти
А що Ви від ж@поруких хотіли?? Федоров та його сервіси заточені лише на закопування бабла.
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20.10.2024 12:17 Відповісти
Ничего.. Меняю свое мнение по поводу выборов - их надо проводить несмотря ни на что. И чем быстрее тем лучше.
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20.10.2024 13:05 Відповісти
Нарешті дійшло, вітаю
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20.10.2024 13:45 Відповісти
Что, работодатели из ФСБ требуют немедленной дестабилизации обстановки в стране??
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20.10.2024 19:35 Відповісти
Немедленной не требуют , требуют медленной.
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20.10.2024 19:46 Відповісти
До чого тут жопорукість? Тут справа не в технічній складовій, а в бажанні влади добити економіку зламавши механізми бронювання.
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20.10.2024 14:39 Відповісти
Довіряти цій владі,себе не поважати,за час війни нічого не зробили щоб мотивувати людей захищати державу,а все навпаки,напевно владі це вигідно.
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20.10.2024 12:22 Відповісти
Дурники гадали що можна заплатити лише один раз і бути вільним з 15 числа буде абонемент і щотчик штрафів по 25 тисяч
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20.10.2024 12:58 Відповісти
Заплатити 1 раз кому? Бронювання працювало абсолютно безкоштовно.
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20.10.2024 14:40 Відповісти
З працівників познімати бронь і замінити діточками 18-24 рочків, ті ж діточки будуть годувати реальних дітей тих 25+ річних, які втратили працездатність чи життя на цій війні.
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20.10.2024 13:44 Відповісти
Це таємний пункт плана перемоги, найвеличнішого лідора?
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20.10.2024 16:25 Відповісти
Так другого нема. Ти в лідори не бажаєш?
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20.10.2024 19:37 Відповісти
Погано що нема. Та куди мені до лідорства... Як і йому теж...
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20.10.2024 20:11 Відповісти
 
 