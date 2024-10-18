У застосунку "Резерв+" стався технічний збій: деякі користувачі отримали відстрочку до завершення мобілізації, - Міноборони
17 жовтня у деяких користувачів застосунку "Резерв+" з'явився напис про те, що їм надана "відстрочка до завершення мобілізації".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Друзі, ми так інтенсивно готувалися до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну", - написала вона.
За її словами, дані у реєстрі "Оберіг", звідки Резерв+ бере інформацію, не змінювались. Тобто насправді нікому відстрочки не надавали. Баг у застосунку вже виправили.
Нагадаємо, днями стало відомо, що у месенджері Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+".
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фігню всяку у новини пишуть (та ще повторюють) , а з фронта - добре як десяток новин на добу
И на всякий случай, отменили всем "отсрочки"
Так какие это не зручности? Это божЫя благодать