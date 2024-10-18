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У застосунку "Резерв+" стався технічний збій: деякі користувачі отримали відстрочку до завершення мобілізації, - Міноборони

резерв

17 жовтня у деяких користувачів застосунку "Резерв+" з'явився напис про те, що їм надана "відстрочка до завершення мобілізації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Друзі, ми так інтенсивно готувалися до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну", - написала вона.

За її словами, дані у реєстрі "Оберіг", звідки Резерв+ бере інформацію, не змінювались. Тобто насправді нікому відстрочки не надавали. Баг у застосунку вже виправили.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у месенджері Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+".

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Автор: 

Міноборони (7469) додаток (481)


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Топ коментарі
+5
"Виліз баг" - вилізлі криві руки та безвідповідальність.
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18.10.2024 09:48 Відповісти
+4
"https://biz.censor.net/news/3515446/u_dodatku_rezerv_stavsya_zbiyi" (с)
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18.10.2024 09:50 Відповісти
+3
Тобто насправді нікому відстрочки не надавали. Баг у застосунку вже виправили.

И на всякий случай, отменили всем "отсрочки"
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18.10.2024 09:54 Відповісти
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"Виліз баг" - вилізлі криві руки та безвідповідальність.
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18.10.2024 09:48 Відповісти
"https://biz.censor.net/news/3515446/u_dodatku_rezerv_stavsya_zbiyi" (с)
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18.10.2024 09:50 Відповісти
факт - ще вчора ...
фігню всяку у новини пишуть (та ще повторюють) , а з фронта - добре як десяток новин на добу
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18.10.2024 10:54 Відповісти
кричу качечкою !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.10.2024 09:51 Відповісти
Тобто насправді нікому відстрочки не надавали. Баг у застосунку вже виправили.

И на всякий случай, отменили всем "отсрочки"
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18.10.2024 09:54 Відповісти
Дай вгадаю, випадково відстрочку отримали судді, прокурори, чиновники і решта ******** паразитів?
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18.10.2024 10:12 Відповісти
Несіть свої дані у різні застосунки і надалі
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18.10.2024 10:17 Відповісти
Це все що потрібно знати перше, про можливість/неможливість зловживань. Друге, захист персональних даних.
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18.10.2024 10:31 Відповісти
Вибачте за незручності

Так какие это не зручности? Это божЫя благодать
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18.10.2024 10:37 Відповісти
страшно стало? после Хмельницкого мсек???
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18.10.2024 10:45 Відповісти
Ха-ха-ха, і де там ваш захист? А що буде якщо москалі і Оберіг зламають?
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18.10.2024 10:53 Відповісти
не "якщо", а "коли"... бо "роль кібербезпеки трохи перебільшена" (с) міністр діджитализаціїї Фєдоров
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18.10.2024 14:50 Відповісти
 
 