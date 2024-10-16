У Telegram поширюють шкідливі програми нібито від технічної підтримки "Резерв+", - Держспецзв’язку
У месенджері Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+"
Про це повідомляє Держспецзв’язку, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що урядова команда реагування CERT-UA отримала інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення "спеціального програмного забезпечення" з прикріпленим архівом "RESERVPLUS.zip".
Фахівці встановили, що цей архів містить шкідливе програмне забезпечення Meduza Stealer, яке здійснює викрадення файлів.
У Держспецзв’язку зауважили, що обліковий запис "@reserveplusbot" створили під виглядом Telegram-бота, який імітує технічну підтримку застосунку "Резерв+".
Там також зазначили, що такий обліковий запис у травні цього року дійсно зазначався як один із контактів техпідтримки "Резерв+".
Наразі з'ясовують деталі інциденту, команда CERT-UA вжила заходів для мінімізації загрози.
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