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У Telegram поширюють шкідливі програми нібито від технічної підтримки "Резерв+", - Держспецзв’язку

У Telegram поширюють шкідливі програми нібито від техпідтримки Резерв+

У месенджері Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+"

Про це повідомляє Держспецзв’язку, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що урядова команда реагування CERT-UA отримала інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення "спеціального програмного забезпечення" з прикріпленим архівом "RESERVPLUS.zip".

Фахівці встановили, що цей архів містить шкідливе програмне забезпечення Meduza Stealer, яке здійснює викрадення файлів.

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У Держспецзв’язку зауважили, що обліковий запис "@reserveplusbot" створили під виглядом Telegram-бота, який імітує технічну підтримку застосунку "Резерв+".

Там також зазначили, що такий обліковий запис у травні цього року дійсно зазначався як один із контактів техпідтримки "Резерв+".

Наразі з'ясовують деталі інциденту, команда CERT-UA вжила заходів для мінімізації загрози.

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Автор: 

Держспецзв’язок (358) Telegram (285)


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ще трохи, і через тєлєграм будуть і гонорею розпосюджувати.
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16.10.2024 13:32 Відповісти
😂😂😂
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16.10.2024 13:37 Відповісти
Т.е. другими словами через официального бота техподдержки распространяется троян? Я ничего не перепутал? Федоров - это потужно, это супер потужно, дальше некуда.
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16.10.2024 13:38 Відповісти
"... Звертаємо увагу, що посилання на контакт в месенджері Телеграм, які були опубліковані раніше, зокрема на офіційних сторінках державних органів, наразі ведуть на зловмисний обліковий запис ..."
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16.10.2024 13:45 Відповісти
Шкідливі програми типу "Дія" поширюють самі Зельоні!
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16.10.2024 15:41 Відповісти
 
 