У Telegram поширюють шкідливі програми нібито від технічної підтримки "Резерв+", - Держспецзв’язку

У месенджері Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+"

Про це повідомляє Держспецзв’язку, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що урядова команда реагування CERT-UA отримала інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення "спеціального програмного забезпечення" з прикріпленим архівом "RESERVPLUS.zip".

Фахівці встановили, що цей архів містить шкідливе програмне забезпечення Meduza Stealer, яке здійснює викрадення файлів.

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У Держспецзв’язку зауважили, що обліковий запис "@reserveplusbot" створили під виглядом Telegram-бота, який імітує технічну підтримку застосунку "Резерв+".

Там також зазначили, що такий обліковий запис у травні цього року дійсно зазначався як один із контактів техпідтримки "Резерв+".

Наразі з'ясовують деталі інциденту, команда CERT-UA вжила заходів для мінімізації загрози.

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