В Telegram распространяют вредоносные программы якобы от технической поддержки "Резерв+", - Госспецсвязи
В мессенджере Telegram зафиксировали распространение вредоносных сообщений якобы от технической поддержки приложения для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+"
Об этом сообщает Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что правительственная команда реагирования CERT-UA получила информацию о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом "RESERVPLUS.zip".
Специалисты установили, что этот архив содержит вредоносное программное обеспечение Meduza Stealer, которое осуществляет похищение файлов.
В Госспецсвязи отметили, что учетную запись "@reserveplusbot" создали под видом Telegram-бота, который имитирует техническую поддержку приложения "Резерв+".
Там также отметили, что такая учетная запись в мае этого года действительно отмечалась как один из контактов техподдержки "Резерв+".
Сейчас выясняют детали инцидента, команда CERT-UA приняла меры для минимизации угрозы.
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