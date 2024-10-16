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В Telegram распространяют вредоносные программы якобы от технической поддержки "Резерв+", - Госспецсвязи

У Telegram поширюють шкідливі програми нібито від техпідтримки Резерв+

В мессенджере Telegram зафиксировали распространение вредоносных сообщений якобы от технической поддержки приложения для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+"

Об этом сообщает Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительственная команда реагирования CERT-UA получила информацию о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом "RESERVPLUS.zip".

Специалисты установили, что этот архив содержит вредоносное программное обеспечение Meduza Stealer, которое осуществляет похищение файлов.

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В Госспецсвязи отметили, что учетную запись "@reserveplusbot" создали под видом Telegram-бота, который имитирует техническую поддержку приложения "Резерв+".

Там также отметили, что такая учетная запись в мае этого года действительно отмечалась как один из контактов техподдержки "Резерв+".

Сейчас выясняют детали инцидента, команда CERT-UA приняла меры для минимизации угрозы.

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Автор: 

Госспецсвязь (181) Telegram (114)


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ще трохи, і через тєлєграм будуть і гонорею розпосюджувати.
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16.10.2024 13:32 Ответить
😂😂😂
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16.10.2024 13:37 Ответить
Т.е. другими словами через официального бота техподдержки распространяется троян? Я ничего не перепутал? Федоров - это потужно, это супер потужно, дальше некуда.
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16.10.2024 13:38 Ответить
"... Звертаємо увагу, що посилання на контакт в месенджері Телеграм, які були опубліковані раніше, зокрема на офіційних сторінках державних органів, наразі ведуть на зловмисний обліковий запис ..."
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16.10.2024 13:45 Ответить
Шкідливі програми типу "Дія" поширюють самі Зельоні!
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16.10.2024 15:41 Ответить
 
 