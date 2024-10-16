В Telegram распространяют вредоносные программы якобы от технической поддержки "Резерв+", - Госспецсвязи

В мессенджере Telegram зафиксировали распространение вредоносных сообщений якобы от технической поддержки приложения для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+"

Об этом сообщает Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительственная команда реагирования CERT-UA получила информацию о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом "RESERVPLUS.zip".

Специалисты установили, что этот архив содержит вредоносное программное обеспечение Meduza Stealer, которое осуществляет похищение файлов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Львовская ОВА запретила чиновникам пользоваться Telegram на служебных устройствах

В Госспецсвязи отметили, что учетную запись "@reserveplusbot" создали под видом Telegram-бота, который имитирует техническую поддержку приложения "Резерв+".

Там также отметили, что такая учетная запись в мае этого года действительно отмечалась как один из контактов техподдержки "Резерв+".

Сейчас выясняют детали инцидента, команда CERT-UA приняла меры для минимизации угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нацсовете надеются на полную блокировку Telegram в Украине