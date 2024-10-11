Львовская ОВА запретила чиновникам пользоваться Telegram на служебных устройствах

Львовская областная военная администрация запретила использование мессенджера Telegram на служебных устройствах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЛОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА заявили, что поддерживают решение Национального координационного центра кибербезопасности по ограничению использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры.

"Мы полностью поддерживаем это решение, поскольку безопасность информационных систем и данных является приоритетом для нашей страны, особенно в условиях войны. Ограничение использования Телеграма позволит значительно снизить риски киберугроз со стороны врага", - заявил начальник управления по вопросам цифрового развития Львовской областной военной администрации Максим Столярчук.

Отмечается, что Львовская областная военная администрация уже приняла ряд мер для реализации запрета использования мессенджера Telegram на служебных устройствах. В частности, уже провели административные действия для ограничения установки и использования мессенджера на служебных компьютерах, а также запретили обмен служебной информацией через этот канал.

Кроме этого, все устройства проверили на наличие установленного приложения, а с работниками провели разъяснительную работу. В рамках технических мероприятий в локальной сети администрации реализовали ограничения для установки и использования как клиентской версии, так и веб-версии Telegram.

В то же время в ОВА добавили, что запрет не распространяется на официальные каналы государственных органов в Telegram, то есть разрешается продолжать коммуникацию с общественностью через этот мессенджер.

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Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

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