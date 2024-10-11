Львівська ОВА заборонила посадовцям користуватися Telegram на службових пристроях

Львівська обласна військова адміністрація заборонила використання месенджера Telegram на службових пристроях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЛОВА, інформує Цензор.НЕТ.

В ОВА заявили, що підтримують рішення Національного координаційного центру кібербезпеки щодо обмеження використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.

"Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки безпека інформаційних систем і даних є пріоритетом для нашої країни, особливо в умовах війни. Обмеження використання Телеграму дозволить значно знизити ризики кіберзагроз з боку ворога", - заявив начальник управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Максим Столярчук.

Зазначається, що Львівська обласна військова адміністрація вже вжила низку заходів для реалізації заборони використання месенджера Telegram на службових пристроях. Зокрема, уже провели адміністративні дії для обмеження встановлення та використання месенджера на службових комп’ютерах, а також заборонили обмін службовою інформацією через цей канал.

Окрім цього, усі пристрої перевірили на наявність встановленого застосунку, а з працівниками провели роз’яснювальну роботу. У межах технічних заходів у локальній мережі адміністрації реалізували обмеження для встановлення та використання як клієнтської версії, так і вебверсії Telegram.

Водночас в ОВА додали, що заборона не поширюється на офіційні канали державних органів у Telegram, тобто дозволяється продовжувати комунікацію з громадськістю через цей месенджер.

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Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час йдуть дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

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