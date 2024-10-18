В приложении "Резерв+" произошел технический сбой, - Минобороны

17 октября у некоторых пользователей приложения "Резерв+" появилась надпись о том, что им предоставлена "отсрочка до завершения мобилизации".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Друзья, мы так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации. Извините за неудобства. Нет, это не подарок команды Резерв+ всем пользователям к Хэллоуину", - написала она.

По ее словам, данные в реестре "Оберіг", откуда Резерв+ берет информацию, не менялись. То есть на самом деле никому отсрочки не предоставляли. Баг в приложении уже исправили.

Напомним, на днях стало известно, что в мессенджере Telegram зафиксировали распространение вредоносных сообщений якобы от технической поддержки приложения для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+".

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