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В приложении "Резерв+" произошел технический сбой, - Минобороны

резерв

17 октября у некоторых пользователей приложения "Резерв+" появилась надпись о том, что им предоставлена "отсрочка до завершения мобилизации".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Друзья, мы так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации. Извините за неудобства. Нет, это не подарок команды Резерв+ всем пользователям к Хэллоуину", - написала она.

По ее словам, данные в реестре "Оберіг", откуда Резерв+ берет информацию, не менялись. То есть на самом деле никому отсрочки не предоставляли. Баг в приложении уже исправили.

Напомним, на днях стало известно, что в мессенджере Telegram зафиксировали распространение вредоносных сообщений якобы от технической поддержки приложения для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+".

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Автор: 

Минобороны (9419) Черногория (199) приложение (170)


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Топ комментарии
+5
"Виліз баг" - вилізлі криві руки та безвідповідальність.
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18.10.2024 09:48 Ответить
+4
"https://biz.censor.net/news/3515446/u_dodatku_rezerv_stavsya_zbiyi" (с)
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18.10.2024 09:50 Ответить
+3
Тобто насправді нікому відстрочки не надавали. Баг у застосунку вже виправили.

И на всякий случай, отменили всем "отсрочки"
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18.10.2024 09:54 Ответить
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"Виліз баг" - вилізлі криві руки та безвідповідальність.
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18.10.2024 09:48 Ответить
"https://biz.censor.net/news/3515446/u_dodatku_rezerv_stavsya_zbiyi" (с)
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18.10.2024 09:50 Ответить
факт - ще вчора ...
фігню всяку у новини пишуть (та ще повторюють) , а з фронта - добре як десяток новин на добу
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18.10.2024 10:54 Ответить
кричу качечкою !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.10.2024 09:51 Ответить
Тобто насправді нікому відстрочки не надавали. Баг у застосунку вже виправили.

И на всякий случай, отменили всем "отсрочки"
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18.10.2024 09:54 Ответить
Дай вгадаю, випадково відстрочку отримали судді, прокурори, чиновники і решта ******** паразитів?
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18.10.2024 10:12 Ответить
Несіть свої дані у різні застосунки і надалі
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18.10.2024 10:17 Ответить
Це все що потрібно знати перше, про можливість/неможливість зловживань. Друге, захист персональних даних.
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18.10.2024 10:31 Ответить
Вибачте за незручності

Так какие это не зручности? Это божЫя благодать
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18.10.2024 10:37 Ответить
страшно стало? после Хмельницкого мсек???
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18.10.2024 10:45 Ответить
Ха-ха-ха, і де там ваш захист? А що буде якщо москалі і Оберіг зламають?
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18.10.2024 10:53 Ответить
не "якщо", а "коли"... бо "роль кібербезпеки трохи перебільшена" (с) міністр діджитализаціїї Фєдоров
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18.10.2024 14:50 Ответить
 
 