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Услуга бронирования работников от мобилизации в "Дії" закрыта до 15 ноября

Дія

В приложении "Дія" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение в приложении.

Скрін Дія щодо бронювання

"До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о восстановлении сервиса, поэтому следите за обновлениями",- сообщается в сообщении.

Напомним, на этой неделе в приложении "Резерв+" произошел технический сбой: некоторые пользователи получили отсрочку до завершения мобилизации.

Читайте также: Минобороны после анализа рисков удалило чат-бот "Резерв+" в Telegram: Он никак не повлиял на безопасность приложения

Автор: 

бронирование (157) приложение (170) Дія (426)


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Топ комментарии
+11
Довіряти цій владі,себе не поважати,за час війни нічого не зробили щоб мотивувати людей захищати державу,а все навпаки,напевно владі це вигідно.
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20.10.2024 12:22 Ответить
+8
А що Ви від ж@поруких хотіли?? Федоров та його сервіси заточені лише на закопування бабла.
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20.10.2024 12:17 Ответить
+6
Недолго музыка играла..
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20.10.2024 12:13 Ответить
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Недолго музыка играла..
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20.10.2024 12:13 Ответить
А що Ви від ж@поруких хотіли?? Федоров та його сервіси заточені лише на закопування бабла.
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20.10.2024 12:17 Ответить
Ничего.. Меняю свое мнение по поводу выборов - их надо проводить несмотря ни на что. И чем быстрее тем лучше.
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20.10.2024 13:05 Ответить
Нарешті дійшло, вітаю
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20.10.2024 13:45 Ответить
Что, работодатели из ФСБ требуют немедленной дестабилизации обстановки в стране??
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20.10.2024 19:35 Ответить
Немедленной не требуют , требуют медленной.
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20.10.2024 19:46 Ответить
До чого тут жопорукість? Тут справа не в технічній складовій, а в бажанні влади добити економіку зламавши механізми бронювання.
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20.10.2024 14:39 Ответить
Довіряти цій владі,себе не поважати,за час війни нічого не зробили щоб мотивувати людей захищати державу,а все навпаки,напевно владі це вигідно.
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20.10.2024 12:22 Ответить
Дурники гадали що можна заплатити лише один раз і бути вільним з 15 числа буде абонемент і щотчик штрафів по 25 тисяч
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20.10.2024 12:58 Ответить
Заплатити 1 раз кому? Бронювання працювало абсолютно безкоштовно.
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20.10.2024 14:40 Ответить
З працівників познімати бронь і замінити діточками 18-24 рочків, ті ж діточки будуть годувати реальних дітей тих 25+ річних, які втратили працездатність чи життя на цій війні.
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20.10.2024 13:44 Ответить
Це таємний пункт плана перемоги, найвеличнішого лідора?
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20.10.2024 16:25 Ответить
Так другого нема. Ти в лідори не бажаєш?
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20.10.2024 19:37 Ответить
Погано що нема. Та куди мені до лідорства... Як і йому теж...
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20.10.2024 20:11 Ответить
 
 