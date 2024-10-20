Услуга бронирования работников от мобилизации в "Дії" закрыта до 15 ноября

В приложении "Дія" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение в приложении.

"До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о восстановлении сервиса, поэтому следите за обновлениями",- сообщается в сообщении.

Напомним, на этой неделе в приложении "Резерв+" произошел технический сбой: некоторые пользователи получили отсрочку до завершения мобилизации.

Читайте также: Минобороны после анализа рисков удалило чат-бот "Резерв+" в Telegram: Он никак не повлиял на безопасность приложения