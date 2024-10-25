По меньшей мере 40 тыс. военнообязанных забронированы с нарушениями, 20% компаний потеряют статус критических, - СМИ
В Украине продолжается аудит критически важных предприятий, во время которого уже обнаружили по меньшей мере 40 000 военнообязанных, которые забронированы с нарушениями.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dev.ua, об этом говорится в материале NV.
Аудит забронированных проводит совместная комиссия, состоящая из представителей Минобороны, Минэкономики и аппарата Кабмина.
"По меньшей мере, 20% компаний после аудита с большой вероятностью потеряют статус критических предприятий. Это касается тех, кто изначально не должен был бы попасть в этот список. Многие из этих компаний могли торговать квотой на бронь", - рассказал чиновник из команды Зеленского.
Собеседники заявили, что после аудита, который продлится до 15 ноября, Кабмин может внести изменения в постановление №76, которое устанавливает правила бронирования.
"Одно из основных предложений - в перечень критически важных не может попасть компания, которая платит своим работникам менее 19 000 грн в месяц... Кроме этого, предприятия должны ежемесячно подавать отчеты о размере зарплаты. Рассматривается вариант лишить военные областные администрации права предоставлять бизнесу статус критически важного или возможен другой вариант - это решение чиновники на местах будут принимать вместе с ТЦК. А еще - могут сократить количество забронированных на критически важных предприятиях, таких как в военной промышленности или энергетике, со 100% до 70-90%", - говорится в материале.
Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации.
В приложении "Дія" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации.
В Минобороны объяснили, что до 15 ноября в Украине должны провести аудит "критических" предприятий, которые получили такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование пересмотрят.
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Бубочка ведмедчуківська
Ровно, то у вас на рязянщині, в Україні є місто Рівне, російською - " Ривне"., собственые названия - не переводятся.
Тільки ви, росіяни не можете вивчити навіть " В Україні", до цього часу всі ваші невігласи так і кривляються " На Украине"
А на це що скажеш, зелене лайно?
"Лише 4% бусифікованих ідуть у бій. З 25 таких призовників воює лише один. Інші або дезертують, або швидко гинуть, не посилюючи обороноздатність. Це свідчить про низьку ефективність насильницької мобілізації." /Сергій Гайдай/
Мля! І як же ми без 20% клованів житимемо? Краще заберіть 20% одного главклована, нє?
Які наївні "73%"...
"У зв'язку з мобілізацією до лав ЗСУ було призвано понад 4 тисячі співробітників Епіцентру. Деякі торгові центри залишилися зовсім без чоловіків у штаті."
Для Вови ЗЕ місце тримаєте?
То не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! От!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
Заодно й визначення терміну "сарказм" не завадило б.
++
Що тут скажеш. Ідіоти... Крутяться, вертяться - аби продовжувати качати бабло.
бригадакоманда Зе