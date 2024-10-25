По меньшей мере 40 тыс. военнообязанных забронированы с нарушениями, 20% компаний потеряют статус критических, - СМИ

В Украине продолжается аудит критически важных предприятий, во время которого уже обнаружили по меньшей мере 40 000 военнообязанных, которые забронированы с нарушениями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dev.ua, об этом говорится в материале NV.

Аудит забронированных проводит совместная комиссия, состоящая из представителей Минобороны, Минэкономики и аппарата Кабмина.

"По меньшей мере, 20% компаний после аудита с большой вероятностью потеряют статус критических предприятий. Это касается тех, кто изначально не должен был бы попасть в этот список. Многие из этих компаний могли торговать квотой на бронь", - рассказал чиновник из команды Зеленского.

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Собеседники заявили, что после аудита, который продлится до 15 ноября, Кабмин может внести изменения в постановление №76, которое устанавливает правила бронирования.

"Одно из основных предложений - в перечень критически важных не может попасть компания, которая платит своим работникам менее 19 000 грн в месяц... Кроме этого, предприятия должны ежемесячно подавать отчеты о размере зарплаты. Рассматривается вариант лишить военные областные администрации права предоставлять бизнесу статус критически важного или возможен другой вариант - это решение чиновники на местах будут принимать вместе с ТЦК. А еще - могут сократить количество забронированных на критически важных предприятиях, таких как в военной промышленности или энергетике, со 100% до 70-90%", - говорится в материале.

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Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации.

В приложении "Дія" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации.

В Минобороны объяснили, что до 15 ноября в Украине должны провести аудит "критических" предприятий, которые получили такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование пересмотрят.

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