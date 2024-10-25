РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости мобилизации
14 604 80

По меньшей мере 40 тыс. военнообязанных забронированы с нарушениями, 20% компаний потеряют статус критических, - СМИ

Стефанчук заперечив плани мобілізувати 18-річних

В Украине продолжается аудит критически важных предприятий, во время которого уже обнаружили по меньшей мере 40 000 военнообязанных, которые забронированы с нарушениями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dev.ua, об этом говорится в материале NV.

Аудит забронированных проводит совместная комиссия, состоящая из представителей Минобороны, Минэкономики и аппарата Кабмина.

"По меньшей мере, 20% компаний после аудита с большой вероятностью потеряют статус критических предприятий. Это касается тех, кто изначально не должен был бы попасть в этот список. Многие из этих компаний могли торговать квотой на бронь", - рассказал чиновник из команды Зеленского.

Также читайте: Бизнес-ассоциации призвали президента возобновить бронирование на уровне министерств: в аудите нуждаются решения местных администраций, а не вся система

Собеседники заявили, что после аудита, который продлится до 15 ноября, Кабмин может внести изменения в постановление №76, которое устанавливает правила бронирования.

"Одно из основных предложений - в перечень критически важных не может попасть компания, которая платит своим работникам менее 19 000 грн в месяц... Кроме этого, предприятия должны ежемесячно подавать отчеты о размере зарплаты. Рассматривается вариант лишить военные областные администрации права предоставлять бизнесу статус критически важного или возможен другой вариант - это решение чиновники на местах будут принимать вместе с ТЦК. А еще - могут сократить количество забронированных на критически важных предприятиях, таких как в военной промышленности или энергетике, со 100% до 70-90%", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Услуга бронирования работников от мобилизации в "Дії" закрыта до 15 ноября

Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. 

В приложении "Дія" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации.

В Минобороны объяснили, что до 15 ноября в Украине должны провести аудит "критических" предприятий, которые получили такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование пересмотрят.

Также читайте: В Украине запустят проект по рекрутингу в ВСУ через "Дію". Кто сможет принять участие?

Автор: 

аудит (362) бронирование (157) мобилизация (2815)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
25.10.2024 16:04 Ответить
+23
Краще розкажіть про 100% забусіфікованих з порушеннями!
показать весь комментарий
25.10.2024 15:53 Ответить
+17
показать весь комментарий
25.10.2024 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.10.2024 15:51 Ответить
Краще розкажіть про 100% забусіфікованих з порушеннями!
показать весь комментарий
25.10.2024 15:53 Ответить
Де ви бачили порушення? Ловлять ухилянтів, що не поновили свої дані.
показать весь комментарий
25.10.2024 15:56 Ответить
Первое нарушение - сотрудники ТЦК имеют право только вручать повестки. Задерживать и силовые методы имеют право применять только сотрудники полиции. Не сотрудники ТЦК, не какие-то члены добровольных ГО, как это зачастую сейчас, а только полицейские.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:01 Ответить
Ну так всегда в бусик запихивают ухилянта именно полицейские. Все строго по закону.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:03 Ответить
Країна зелених поні...
показать весь комментарий
25.10.2024 16:04 Ответить
Персональні дані в ТЦК поновили?
показать весь комментарий
25.10.2024 16:09 Ответить
Дуже потужно поновив. І це було незламно. І навіть надав персональний план перемоги! Навіть два! Але другий не повністю. Домовились провести черговий форум миру. Бажаю здоров'я дорогі ккраїнці.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:15 Ответить
Він прихильник ведмедчука, пише не із України.
показать весь комментарий
25.10.2024 18:59 Ответить
Та я і є ведмедчук! Пишу прямо з кремля, тобі гаплик! Накажу портнову, і він додасть тебе у свій список. А потім татаров по вказівці портного, коли особисто та остаточно знищить усіх кадирівців в Києві, прийде за тобою. Тобі триндець!
показать весь комментарий
25.10.2024 20:05 Ответить
Якась не пов'язана ні з чим болтовня....
показать весь комментарий
25.10.2024 20:58 Ответить
Серйозно? А твій попередній висер з чимось пов'язаний? Має якісь докази той твій висер? Балабол ти дешевий.
показать весь комментарий
25.10.2024 21:26 Ответить
А то ти не побачив, що твоє російське ІПСО супервайзер знищив.
Бубочка ведмедчуківська
показать весь комментарий
25.10.2024 22:08 Ответить
Пук в лужу.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:13 Ответить
Це був такий жарт? Невдалий.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:23 Ответить
Невдалий жарт був в 2019 на виборах. А зараз криваві наслідки людської тупості.
показать весь комментарий
25.10.2024 17:44 Ответить
Це навіть не обговорюється
показать весь комментарий
26.10.2024 09:00 Ответить
Вранье, причем тупое.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:33 Ответить
Ну так і роблять. А то, що ухилянти нападають і на поліцейських і на військових, як після концерту Ельзи, при спробі перевірити документи у країні де введено військовий стан, то, що дивитися як вони це роблять, чи може тікати від них?
показать весь комментарий
25.10.2024 18:55 Ответить
Конституцію читати не пробували? так звані закони про військову службу і мобілізація суперечать конституції і не мають юридичної сили.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:15 Ответить
Піди про це розкажи кацапським ордам.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:23 Ответить
про що росказати? що клоуни виродки перетворили людей на безправних кріпаків і незаконно утримують в клоунському ГУЛАГУ?
показать весь комментарий
25.10.2024 16:46 Ответить
А ти війни в Україні не помітив? А - у вас, кацапів, СВО. СВОлочь ты московская!
показать весь комментарий
25.10.2024 18:05 Ответить
хамло ти тупориле, хочеш бути холопом у клоуна виродка це твоя справа. Йди воюй за клоуна. а я без клоуна вирішу що мені робити з моїми правами і свободами.
показать весь комментарий
25.10.2024 18:17 Ответить
Якщо фронт не витримає, всі ваши права і свободи подохнуть за личені години.
показать весь комментарий
25.10.2024 18:40 Ответить
Якщо випустити людей з клоунського ГУЛАГу, то не подохнуть. Таке тобі в голову не приходило? Тунельне мислення?
показать весь комментарий
25.10.2024 19:05 Ответить
А йому аби сернуть. Видно, такий же ховаючийся.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:21 Ответить
Не надо пи..деть, друга с обновленными данными из машины вытянули, сказали, шо в розыске, на следующий день был в учебке в Ровно
показать весь комментарий
25.10.2024 16:54 Ответить
І що, із оновленими данними заборонено перебувати в " учєбкє в Рівне"?
Ровно, то у вас на рязянщині, в Україні є місто Рівне, російською - " Ривне"., собственые названия - не переводятся.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:03 Ответить
А як по російськи буде Київ, вчителю?
показать весь комментарий
25.10.2024 20:44 Ответить
Росіянин, не " по російські", а " російською".І згідно загальним правилам і російської мови також і має бути " Київ", російською транскрипцією, як є " Дюссельдорф", а не " Дєревня на болоте".
Тільки ви, росіяни не можете вивчити навіть " В Україні", до цього часу всі ваші невігласи так і кривляються " На Украине"
показать весь комментарий
25.10.2024 20:56 Ответить
Лікуйся, може допоможе, але не факт
показать весь комментарий
25.10.2024 21:40 Ответить
Та да, коли росіянину не вистечає аргументів, воно хрюкає
показать весь комментарий
25.10.2024 22:02 Ответить
Представники військкомату застосували газовий балончик проти чоловіка та вдарили його. Прокуратура почала розслідування. Джерело:

А на це що скажеш, зелене лайно?
показать весь комментарий
25.10.2024 23:15 Ответить
Вже розповіли:
"Лише 4% бусифікованих ідуть у бій. З 25 таких призовників воює лише один. Інші або дезертують, або швидко гинуть, не посилюючи обороноздатність. Це свідчить про низьку ефективність насильницької мобілізації." /Сергій Гайдай/
показать весь комментарий
25.10.2024 16:02 Ответить
На оккупированных территориях ухилянтов нет. Все они радостно бегут в мясные штумы с песнями и прибаутками, и еще и путина успевают тысячу раз поблагодарить. А вы говорите солдаты из них плохие. Просто к ним нужен правильный подход.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:06 Ответить
а Кийком не пробував мотивувати?
показать весь комментарий
25.10.2024 18:07 Ответить
Може декого й варто. Нізащо не збираюся виправдовувати молодих здорових парубків, котрі всіма правдами й неправдами "косять" від мобілізації.
показать весь комментарий
26.10.2024 08:58 Ответить
Потрібна броня! - така броня! - шоб ніякии Швондєр не доколупався!
показать весь комментарий
25.10.2024 15:55 Ответить
Це тільки у прокурорів - інвалідів.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:24 Ответить
Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств.

Мля! І як же ми без 20% клованів житимемо? Краще заберіть 20% одного главклована, нє?
показать весь комментарий
25.10.2024 15:56 Ответить
Хтось сподівається/надіється, що усякі "цирки-шапіто-марафони" позбавляться броні та статусу "критичного підприємства"?!
Які наївні "73%"...
показать весь комментарий
25.10.2024 15:59 Ответить
Не позбавлять, вже давно ясно, що в телемарахвоні виключно розумові інваліди працюють.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:05 Ответить
Навіть продавець в Епіцентрі має бронь. Це мабуть стратегічне підприємство?
показать весь комментарий
25.10.2024 17:56 Ответить
Галіна Герега:
"У зв'язку з мобілізацією до лав ЗСУ було призвано понад 4 тисячі співробітників Епіцентру. Деякі торгові центри залишилися зовсім без чоловіків у штаті."
показать весь комментарий
25.10.2024 18:02 Ответить
Що там з бронюванням циркачів?
Для Вови ЗЕ місце тримаєте?
показать весь комментарий
25.10.2024 16:00 Ответить
Працюю кур'єром з доставки піци, суші, квітів та гандонів. Я заброньований. Спасібо компанії "Голопузько і партнери", що піклується за співробітників..
То не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! От!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
показать весь комментарий
25.10.2024 16:02 Ответить
Ви хоч попереджайте про сарказм, бо не всі зрозуміють.
Заодно й визначення терміну "сарказм" не завадило б.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:04 Ответить
))
++
показать весь комментарий
25.10.2024 16:05 Ответить
Кур'єрів не бронюють. Бронюють тільки босів.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:27 Ответить
На жаль, Вас не взяли б працювати в нашу компанію, бо Ви, пані, занадто для нас розумна.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:31 Ответить
Якщо серйозно, то кур'єри фопи, щоб компанії податки за них не платити. Деякий час тому, заводи вговарювали робітників реєструватися фопами. Навіть найбільший по кількості працівників у Луцьку, німецький завод, таке мутив. Поляк директором був. Погнали усю верхушку тоді з поляком і місцевими.
показать весь комментарий
25.10.2024 21:58 Ответить
Як це позбавити броні працівників енергетики і ВПК, це ж найбільш важливі галузі в нас час . Хто буде відновлювати електропостачання і виробляти ********** ??? Клоуни пересувного цирк чи вантажники і касири АТБ ? Чому держслужбовці та поліція мають 100% бронь, якщо жодної користі для тилу від них немає і їх можна спокійно замінити жінками , пенсіонерами та молоддю до 25р.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:03 Ответить
"...до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць..."

Що тут скажеш. Ідіоти... Крутяться, вертяться - аби продовжувати качати бабло.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:03 Ответить
Скоротити кількість заброньованих до 70%. Наприклад обслуговуюча енергофірма. Три співробітника. Директор (він же водій та оператор вишки), два електрики (за ТБ обов'язково два). Одного призвали, контора закрилась. Район без світла назавжди.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:04 Ответить
Да откуда хрипатый знает как что работает???
показать весь комментарий
25.10.2024 16:06 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 16:04 Ответить
це шедевр)
показать весь комментарий
25.10.2024 16:07 Ответить
"Ну тоді тільки в окоп. Нічого особистого."
показать весь комментарий
25.10.2024 16:25 Ответить
А чо там Квартал??Сер Лещ. Петров. Иванов и т
показать весь комментарий
25.10.2024 16:05 Ответить
Живуть своє найкраще життя.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:06 Ответить
У клоунов броня.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:07 Ответить
Прям бачу як на концерт кварталу приїхав ТЦК та загрібає усіх зебілів, а також жеку лисого та пікалова пакують зі сцени в бусік.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:31 Ответить
Це фантастика. Квартальцям закони не писані.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:42 Ответить
Ви забули, що Пікалов у війську. Як і Вакарчук.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:31 Ответить
Тимочко - головнии резервіст - сказав шо вже и жінок пора підготовлювати до віини
показать весь комментарий
25.10.2024 16:08 Ответить
Тільки пересувний цирк не чіпайте. Це занадто жорстко.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:12 Ответить
Щоб ви здохли, фашистська нечисть
показать весь комментарий
25.10.2024 16:23 Ответить
Скільки потужний товариш Зе замовив - стільки порушень і знайдуть. Правова держава. Хочем - даєм право, не хочем - не даєм.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:24 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 16:24 Ответить
Хух,слава богу.Напевно,з кварталу і циркових артистів бронь знімуть.😁😁😁
показать весь комментарий
25.10.2024 16:27 Ответить
Ні, згідно тексту, зніматимуть бронь тим, хто платив хабарі місцевим органам влади для реєстрації синекур і не хочуть відстібувати щомісячних "відкатів". А клоуни внесені в список Кабміну, їх не чіпатимуть.
показать весь комментарий
25.10.2024 17:32 Ответить
"Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь", - розповів чиновник з команди Зеленського..." - далі не читаю, бригада команда Зе
показать весь комментарий
25.10.2024 17:53 Ответить
Головне, що квартальні зажрані дармоїди заброньовані без порушень. Це ж не ВПК та енергетики.
показать весь комментарий
25.10.2024 18:48 Ответить
Критично важливі для обороноздатності країни професії: крупьє онлайн-казіно, грантоїди міжнародних фондів "рога і копита", оператори кол-центрів, букмекери тоталізаторів і артисти цирку.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:22 Ответить
Приходжу в ларьок- немає половини сирів-кажуть немає кому привезти. На дільниці немає сантехника- немає кому працювати. Зате місто заполонили нові, дорогі машини, на дорогах пробки- проведіть аудит інваілдностей- і буде кілька нових бригад без усиляких нових зашкварів.
показать весь комментарий
25.10.2024 20:16 Ответить
Шось я не бачив в тексті а ні слова про те що 20% міністерств та чиновників, прокурорів, суддів повинні позбутись бронювання? Все як завжди переклається на підприємців? - про визит ТЦК на засідання ради замість концерту ніколи ТЦК й не думало бо то вже зовсім святе?
показать весь комментарий
25.10.2024 20:35 Ответить
 
 