Бизнес-ассоциации призвали президента возобновить бронирование на уровне министерств: в аудите нуждаются решения местных администраций, а не вся система

Решение об остановке бронирования, к которой прибегли в правительстве, может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям. Поэтому нужно возобновить бронирование на уровне министерств - ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали прежде всего местные администрации.

Об этом говорится в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому, которое подписали главы Национальной ассоциации добывающей промышленности, ОП "Укрметаллургпром", Украинской ассоциации производителей ферросплавов, Всеукраинского союза производителей стройматериалов и Ассоциации "Укрцемент", передает Цензор.НЕТ.

"Для сохранения экономического потенциала Украины крайне важно сохранение человеческого капитала, особенно в отраслях, производственные процессы в которых сложные технологически, и требуют длительной подготовки кадров. Именно для сохранения ключевых работников, а соответственно - и производственного потенциала предприятий, государство во время военного положения использует такой механизм как бронирование работников", - напомнили Ассоциации.

Подписанты отметили, что украинский бизнес страдает не только от отключений электроэнергии, обстрелов и блокировки морской логистики, но и от потерь человеческого капитала. Однако предприятия приспособились к действующей процедуре бронирования, которая позволяет крупным предприятиям, которые платят высокую официальную зарплату и обеспечивают налоговые отчисления, получать статус критически важных предприятий, чтобы дает им возможность забронировать до 50% военнообязанных работников.

"Действующий порядок бронирования не является совершенным и содержит определенные недостатки, которые позволяют предоставлять статус критически важного предприятия компаниям, которые по сути таковыми не являются. В первую очередь, речь идет о возможности получения такого статуса по решению местных государственных администраций (военных администраций). И мы понимаем и разделяем стремление президента навести порядок с бронированием работников. Но, на фоне сомнительных решений местных властей, полностью приостановили процессы бронирования и профильные министерства", - отмечается в письме.

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Представители ассоциаций напомнили: решение о приостановлении определения предприятий критически важными для функционирования экономики и проведения аудита принятых решений, согласно опубликованной выдержке из протокола заседания правительства, не касалось министерств. Поэтому на уровне министерств механизм должен быть восстановлен как можно быстрее.

"Процедура проверки обоснованности и оснований для определения или подтверждения статуса критически важных предприятий, а также бронирования работников, осуществлялась министерствами на высоком уровне. Мы убеждены, что ваши поручения были направлены на выявление рисков и недостатков для их дальнейшего устранения, но не имели целью остановить все процессы бронирования для действительно критически важных предприятий, ведь это может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям", - отметили подписанты.

В письме подчеркивается, что комплектование ВСУ личным составом и материальным обеспечением обеспечивается исключительно внутренними возможностями экономики Украины, поэтому необходимо максимально сохранить экономический и промышленный потенциал Украины.

"В этом году вы отметили, что один воин - это шесть человек в гражданской жизни, которые платят налоги. В связи с этим, просим вмешаться в сложившуюся ситуацию и дать поручение уполномоченным органам и должностным лицам Кабмина по оперативному восстановлению на уровне министерств процессов подтверждения статуса критически важных предприятий для функционирования экономики, и восстановление процесса бронирования персонала таких предприятий, в том числе - с использованием функционала портала "Дія", - резюмировали подписанты.

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