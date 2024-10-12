На сегодняшний день в Раде нет достаточно голосов за экономическое бронирование, - "слуга народа" Вениславский

В Верховной Раде нет достаточного количества голосов в парламенте для принятия экономического бронирования. А требования по срокам демобилизации военных является шагом к потере государственности.

Об этом рассказал в интервью Radio NV член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что мы ее (идею экономического бронирования. - Ред.) полностью похоронили. Этот вопрос очень дискуссионный. Он напрямую коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах. И одно из предложений перевести это в легальное русло - чтобы люди, которые хотят откупиться, они имели возможность получить [высокооплачиваемую] работу с соответствующими отчислениями в бюджет. И это альтернатива [избавления] от этих теневых схем.

На сегодня я не вижу, что в парламенте есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования. Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, кто имеет деньги, и теми, кто таких денег не имеет", - рассказал Вениславский.

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Вениславский также назвал популистскими заявления, которые звучали при подготовке закона о мобилизации, о введении четких сроков службы для военных.

"Во-первых, я с вами полностью согласен, что [это были] популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, потом в конце - о 36 месяцах. Но после обращения в закрытых режимах главнокомандующего Вооруженными силами, начальника Генерального штаба, министра обороны, для всех коллег из разных фракций была предоставлена информация о том, сколько сил концентрирует враг, сколько сил есть у нас. И в таких условиях принимать в то время какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности.

Поэтому пришли, как вы правильно говорите, к такому решению, что Верховная Рада, приняв закон, в переходных положениях рекомендовала Кабинету Министров Украины разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о четких сроках службы.

Но, опять же, с того времени мы имеем в закрытых режимах полученную информацию от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Российская Федерация постоянно наращивает численность своих вооруженных сил.

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Мы знаем указ президента-преступника [Владимира] Путина, который увеличил общую численность вооруженных сил России. И количество военнослужащих Российской Федерации, которые на сегодня воюют на территории Украины и в приграничье, которые могут зайти на территорию Украины, оно ежемесячно только увеличивается. И увеличиваются они не на 5-10 тысяч, а увеличиваются на десятки тысяч. И это мы должны учитывать.

Я понимаю, сейчас очень сложная ситуация у министра обороны [Рустема Умерова], в целом в Министерстве обороны, главнокомандующего Вооруженными силами [Александра Сырского], как выполнить то поручение Верховной Рады, которое мы дали в переходных положениях и предусмотреть какие-то сроки службы.



Лично я понимаю, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях - это еще один шаг к потере нашей государственности", - рассказал Вениславский.