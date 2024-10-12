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На сегодняшний день в Раде нет достаточно голосов за экономическое бронирование, - "слуга народа" Вениславский

Нардеп Федір Веніславський

В Верховной Раде нет достаточного количества голосов в парламенте для принятия экономического бронирования. А требования по срокам демобилизации военных является шагом к потере государственности.

Об этом рассказал в интервью Radio NV член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что мы ее (идею экономического бронирования. - Ред.) полностью похоронили. Этот вопрос очень дискуссионный. Он напрямую коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах. И одно из предложений перевести это в легальное русло - чтобы люди, которые хотят откупиться, они имели возможность получить [высокооплачиваемую] работу с соответствующими отчислениями в бюджет. И это альтернатива [избавления] от этих теневых схем.

На сегодня я не вижу, что в парламенте есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования. Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, кто имеет деньги, и теми, кто таких денег не имеет", - рассказал Вениславский.

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Вениславский также назвал популистскими заявления, которые звучали при подготовке закона о мобилизации, о введении четких сроков службы для военных.

"Во-первых, я с вами полностью согласен, что [это были] популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, потом в конце - о 36 месяцах. Но после обращения в закрытых режимах главнокомандующего Вооруженными силами, начальника Генерального штаба, министра обороны, для всех коллег из разных фракций была предоставлена информация о том, сколько сил концентрирует враг, сколько сил есть у нас. И в таких условиях принимать в то время какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности.

Поэтому пришли, как вы правильно говорите, к такому решению, что Верховная Рада, приняв закон, в переходных положениях рекомендовала Кабинету Министров Украины разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о четких сроках службы.

Но, опять же, с того времени мы имеем в закрытых режимах полученную информацию от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Российская Федерация постоянно наращивает численность своих вооруженных сил.

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Мы знаем указ президента-преступника [Владимира] Путина, который увеличил общую численность вооруженных сил России. И количество военнослужащих Российской Федерации, которые на сегодня воюют на территории Украины и в приграничье, которые могут зайти на территорию Украины, оно ежемесячно только увеличивается. И увеличиваются они не на 5-10 тысяч, а увеличиваются на десятки тысяч. И это мы должны учитывать.

Я понимаю, сейчас очень сложная ситуация у министра обороны [Рустема Умерова], в целом в Министерстве обороны, главнокомандующего Вооруженными силами [Александра Сырского], как выполнить то поручение Верховной Рады, которое мы дали в переходных положениях и предусмотреть какие-то сроки службы.

Лично я понимаю, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях - это еще один шаг к потере нашей государственности", - рассказал Вениславский.

Автор: 

бронирование (156) мобилизация (2800) демобилизация (155) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+13
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12.10.2024 20:52
+6
так давайте ще один "водорозділ" добавимо - між тими хто неспроможний сплатити пару мільйонів гривень, і тому йде на ЛБЗ, і тими кому мама, яка працює у МСЕК, дала грошей, щоб її бубочка міг і надалі на концерти вакачука ходити.
М- мудро.
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12.10.2024 20:49
+6
А чого це гроші мають вирішувати придатність людини до захисту держави ?
Що значить відкупитись.
Тобто це війна бідних чи як??
Чому така дискримінація.
Ми ж знаємо хто в нас багатий. бо бізнесу в державі немає. Корупція багата. Вона відкупиться.
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12.10.2024 20:50
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12.10.2024 20:52 Ответить
Бомонд - ненадійний в політичному сенсі прошарок суспільства.
У деяких стародавніх цивілізаціях він був найнижчий, хоча і мав деякий вплив на еліти, більш сексуальний, ніж суспільно - політичний.
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12.10.2024 22:04 Ответить
А, якщо піти конем - зєлю геть і вибори? Тоді вистачить голосів?
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12.10.2024 21:11 Ответить
А якщо вистачить голосів - ЗСУ розбіжиться по СЗЧ!
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12.10.2024 21:26 Ответить
І в таких умовах приймати на той час якісь строкові рамки для можливості звільнення з військової служби, було точно загрозою національній безпеці.

 НІхто не каже про повне звільнення, назвіть це ротацією. Тільки не так як зараз, з однієї посадки в іншу, а гражданських у військо, військових - пожити трохи з сім'єю.
****. Підари. Заїбали.
Треба всім піздувати в СЗЧ, бо це буде безкінечно.
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12.10.2024 22:04 Ответить
Скоро ви всі будете смоктати куй,а не високі податки і економічне бронювання
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12.10.2024 22:53 Ответить
Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має

 Життя взагалі несправедливе. Ті хто має гроші (і бажання відкупитися) зроблять це. ТЦК-шніку, МСЕК-у, командиру частини, комбату, чи свому безпосередньому командиру - але все одно він не буде воювати. Можливо навіть не хабарями, напівофіційно - просто якщо людина (наприклад) служить в піхоті і дає підрозділу щомісяця десяток фпв дронів, то ніякий вмєняємий командир не пошле таку людину в окоп. Бо десяток дронів цінніше ніж один зайвий автомат в окопі.

Краще би порядок в армії навели. Бо тупі старожили-контрачі сидять звязок налаштовують, а мобілізовані вчорашні сісадміни окопи риють. У нас взагалі якісь універсальні солдати (як вважають совкодрочерні командіри). Вчора ти був копачем окопів, сьогодні інтернет налаштовуєш, завтра стрілець, післязавтра стороз склада, а через два дні машину ремонтуєш. Врезультаті все робиться через жопу, і ніхєра нормально не працює. Мало того що на посади призначають кого попало, так ще й на посадові обовязки всім пох - всі занімаються всим. І одночасно нічим нормально.
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13.10.2024 09:33 Ответить
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