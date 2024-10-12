На сегодняшний день в Раде нет достаточно голосов за экономическое бронирование, - "слуга народа" Вениславский
В Верховной Раде нет достаточного количества голосов в парламенте для принятия экономического бронирования. А требования по срокам демобилизации военных является шагом к потере государственности.
Об этом рассказал в интервью Radio NV член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что мы ее (идею экономического бронирования. - Ред.) полностью похоронили. Этот вопрос очень дискуссионный. Он напрямую коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах. И одно из предложений перевести это в легальное русло - чтобы люди, которые хотят откупиться, они имели возможность получить [высокооплачиваемую] работу с соответствующими отчислениями в бюджет. И это альтернатива [избавления] от этих теневых схем.
На сегодня я не вижу, что в парламенте есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования. Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, кто имеет деньги, и теми, кто таких денег не имеет", - рассказал Вениславский.
Вениславский также назвал популистскими заявления, которые звучали при подготовке закона о мобилизации, о введении четких сроков службы для военных.
"Во-первых, я с вами полностью согласен, что [это были] популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, потом в конце - о 36 месяцах. Но после обращения в закрытых режимах главнокомандующего Вооруженными силами, начальника Генерального штаба, министра обороны, для всех коллег из разных фракций была предоставлена информация о том, сколько сил концентрирует враг, сколько сил есть у нас. И в таких условиях принимать в то время какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности.
Поэтому пришли, как вы правильно говорите, к такому решению, что Верховная Рада, приняв закон, в переходных положениях рекомендовала Кабинету Министров Украины разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о четких сроках службы.
Но, опять же, с того времени мы имеем в закрытых режимах полученную информацию от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Российская Федерация постоянно наращивает численность своих вооруженных сил.
Мы знаем указ президента-преступника [Владимира] Путина, который увеличил общую численность вооруженных сил России. И количество военнослужащих Российской Федерации, которые на сегодня воюют на территории Украины и в приграничье, которые могут зайти на территорию Украины, оно ежемесячно только увеличивается. И увеличиваются они не на 5-10 тысяч, а увеличиваются на десятки тысяч. И это мы должны учитывать.
Я понимаю, сейчас очень сложная ситуация у министра обороны [Рустема Умерова], в целом в Министерстве обороны, главнокомандующего Вооруженными силами [Александра Сырского], как выполнить то поручение Верховной Рады, которое мы дали в переходных положениях и предусмотреть какие-то сроки службы.
Лично я понимаю, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях - это еще один шаг к потере нашей государственности", - рассказал Вениславский.
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У деяких стародавніх цивілізаціях він був найнижчий, хоча і мав деякий вплив на еліти, більш сексуальний, ніж суспільно - політичний.
НІхто не каже про повне звільнення, назвіть це ротацією. Тільки не так як зараз, з однієї посадки в іншу, а гражданських у військо, військових - пожити трохи з сім'єю.
****. Підари. Заїбали.
Треба всім піздувати в СЗЧ, бо це буде безкінечно.
Життя взагалі несправедливе. Ті хто має гроші (і бажання відкупитися) зроблять це. ТЦК-шніку, МСЕК-у, командиру частини, комбату, чи свому безпосередньому командиру - але все одно він не буде воювати. Можливо навіть не хабарями, напівофіційно - просто якщо людина (наприклад) служить в піхоті і дає підрозділу щомісяця десяток фпв дронів, то ніякий вмєняємий командир не пошле таку людину в окоп. Бо десяток дронів цінніше ніж один зайвий автомат в окопі.
Краще би порядок в армії навели. Бо тупі старожили-контрачі сидять звязок налаштовують, а мобілізовані вчорашні сісадміни окопи риють. У нас взагалі якісь універсальні солдати (як вважають совкодрочерні командіри). Вчора ти був копачем окопів, сьогодні інтернет налаштовуєш, завтра стрілець, післязавтра стороз склада, а через два дні машину ремонтуєш. Врезультаті все робиться через жопу, і ніхєра нормально не працює. Мало того що на посади призначають кого попало, так ще й на посадові обовязки всім пох - всі занімаються всим. І одночасно нічим нормально.