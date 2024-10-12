На сьогодні у Раді немає достатньо голосів за економічне бронювання, - "слуга народу" Веніславський

У Верховній Раді немає достатньої кількості голосів у парламенті для прийняття економічного бронювання. А вимоги щодо термінів демобілізації військових є кроком до втрати державності.

Про це розповів в інтерв'ю Radio NV член комітету ВР з питань нацбезпеки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що ми її (ідею економічного бронювання. - Ред.) повністю поховали. Це питання дуже дискутивне. Воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах. І одна з пропозицій перевести це в легальне русло — щоб люди, які хочуть відкупитися, вони мали можливість отримати [високооплачувану] роботу з відповідними відрахуваннями до бюджету. І це альтернатива [позбавлення] від цих тіньових схем.

На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має", - розповів Веніславський.

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Веніславський також назвав популістськими заяви, які лунали при підготовці закону про мобілізацію, щодо введення чітких термінів служби для військових.

"По-перше, я з вами повністю погоджуюсь, що [це були] популістські заяви для того, щоб сподобатися військовослужбовцям, що ми їм встановимо чіткі строки служби. Дискутувалося про 12 місяців на передньому краї, 18, потім в кінці - про 36 місяців. Але після звернення в закритих режимах головнокомандувача Збройних сил, начальника Генерального штабу, міністра оборони, для всіх колег з різних фракцій було надано інформацію про те, скільки сил концентрує ворог, скільки сил є в нас. І в таких умовах приймати на той час якісь строкові рамки для можливості звільнення з військової служби, було точно загрозою національній безпеці.

Тому прийшли, як ви правильно говорите, до такого рішення, що Верховна Рада, ухваливши закон, в перехідних положеннях рекомендувала Кабінету Міністрів України розробити і внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про чіткі строки служби.

Але, знову ж таки, з того часу ми маємо в закритих режимах отриману інформацію від Головного управління розвідки, від Служби зовнішньої розвідки, від прикордонної розвідки, від інших представників сектору безпеки і оборони, що Російська Федерація постійно нарощує чисельність своїх збройних сил.

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Ми знаємо указ президента-злочинця [Володимира] Путіна, який збільшив загальну чисельність збройних сил Росії. І кількість військовослужбовців Російської Федерації, які на сьогодні воюють на території України і в прикордонні, які можуть зайти на територію України, вона щомісяця лише збільшується. І збільшуються вони не на п’ять-10 тисяч, а збільшуються на десятки тисяч. І це ми маємо враховувати.

Я розумію, зараз дуже складна ситуація у міністра оборони [Рустема Умєрова], загалом в Міністерстві оборони, головнокомандувача Збройних сил [Олександра Сирського], як виконати те доручення Верховної Ради, яке ми дали у перехідних положеннях і передбачити якісь строки служби.



Особисто я розумію, що вимагати внесення такого законодавчого акту чи законопроєкту в нинішніх умовах — це ще один крок до втрати нашої державності", - розповів Веніславський.