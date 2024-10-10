УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11615 відвідувачів онлайн
Новини Відео Мобілізація
9 077 91

Демобілізація чоловіків до 25 років обвалить окремі ділянки нашого фронту, - Стефанчук. ВIДЕО

Демобілізація чоловіків віком від 18 до 25 років, яких мобілізували через колізію у законодавстві, обвалить окремі ділянки українського фронту. Необхідно знайти тих, хто прийде у військо на заміну демобілізованим.

Про це на брифінгу заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду - я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі - певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, були мобілізовані", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що "просто демобілізація – це буде обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві Російській Федерації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Їх немає ким замінити, - "слуга народу" Чернєв

"І ми не хочемо, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився. Бо тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни", - зазначив Голова ВР.

Стефанчук вважає, що наразі потрібно не лише знайти можливість демобілізувати цю категорію чоловіків, а "зрозуміти, хто прийде на їхнє місце".

"Але ми усвідомлюємо, що ці діти 18-25 років, попали під мобілізацію через недосконалість законодавства. І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того, як ми з ними домовилися", - сказав голова Верховної Ради.

Читайте також: У Міноборони підтвердили рішення Кабміну переглянути списки заброньованих від мобілізації

Він нагадав, що до прийняття закону військове керівництво ухвалило відповідну директиву, за якою більше не мобілізують цю категорію віком 18-25 років.

"І ще до моменту внесення і прийняття цього закону, військові пообіцяли, що не будуть закріплювати цих мобілізованих по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту", - додав Стефанчук. 

Нагадаємо, що у середу, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Однак демобілізації у цьому документі не передбачали.

Автор: 

мобілізація (3100) демобілізація (110) Стефанчук Руслан (760)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
ти нормальний?
тобто молоді, "обмежено придатні", сидять на нулі? і їх стільки що обвалить фронт?
тварюка ти товстопика, твою жопу би в окоп, масою б 2 позиції закривав.
ох висіти вам після війни на майдані..
показати весь коментар
10.10.2024 15:23
+35
Тобто, "окремі ділянки нашого фронту" утримують обмежено придатні?
А повністю придатні в цей час де знаходяться?
Армія - мільйон+
показати весь коментар
10.10.2024 15:24
+31
То не правда.
Дві свинки - брати Стефанчуки своїм тілом зможуть прикрити ризиковані ділянки фронту.
показати весь коментар
10.10.2024 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діти? Ну-ну.
показати весь коментар
10.10.2024 15:22 Відповісти
Замінити тцкашниками і стефанчуком. В чому проблема? Та тцекашників десь під 50 тисяч, У кожному населеному пункті зграями лазять.
показати весь коментар
10.10.2024 17:42 Відповісти
То не правда.
Дві свинки - брати Стефанчуки своїм тілом зможуть прикрити ризиковані ділянки фронту.
показати весь коментар
10.10.2024 15:22 Відповісти
ти нормальний?
тобто молоді, "обмежено придатні", сидять на нулі? і їх стільки що обвалить фронт?
тварюка ти товстопика, твою жопу би в окоп, масою б 2 позиції закривав.
ох висіти вам після війни на майдані..
показати весь коментар
10.10.2024 15:23 Відповісти
З такими керовніками "після війни" може і не настати.
показати весь коментар
10.10.2024 15:26 Відповісти
Це скоріш вказує на розумову обмежену придатність Коливана. Навіть збрехати ладно не може.
показати весь коментар
10.10.2024 15:46 Відповісти
Та не треба ілюзій! Ніхто не буде висіти, а якщо і сидіти, то тільки в тих кріслах, що і були! В РФ Путін НАРАЗІ поставив боротьбу з корупцією в оборонній промисловості і арміїї найважливішим завданням , а не після перемоги над Україною! І така актуальність цієї боротьби - дуже недобрий сигнал для України.
показати весь коментар
10.10.2024 21:07 Відповісти
Сцяння у вічі продовжується
показати весь коментар
10.10.2024 15:23 Відповісти
Тобто, "окремі ділянки нашого фронту" утримують обмежено придатні?
А повністю придатні в цей час де знаходяться?
Армія - мільйон+
показати весь коментар
10.10.2024 15:24 Відповісти
А повністю придатні в армії вже лежать на полях.
показати весь коментар
10.10.2024 15:54 Відповісти
Там різні лежать. Там і добровольці, і примусово бусифіковані.
https://youtu.be/mCnrPSiGmGE Є трохи інша думка щодо комплектації підрозділів
показати весь коментар
10.10.2024 16:05 Відповісти
сходи на кладовища пощитай прапори , ... потом ***** про мільйон ..
показати весь коментар
10.10.2024 16:24 Відповісти
Активні службовці ЗСУ ~800 000 (станом на 2024 рік) - офіційні дані.
Національна гвардія ~90 000 (станом на 2024 рік) - офіційні дані.
Сюди не входять добробати, з ними - мільйон +
А ти що хотів мені сказати? Сходи та сам порахуй.
показати весь коментар
10.10.2024 16:39 Відповісти
я рахую їх кожен день , у мене морг недалеко , куди їх завозять а потім видають рідним ... ну да . зелена цифра в 30 тис це теж правдива , препіздєнт же не збреше .. можеш добавить у свої колонки....
показати весь коментар
10.10.2024 16:51 Відповісти
Хто про що...
До чого тут те, що десь збрехав наш самодур?
Ми тут що, обговорювали наші втрати?
Я кажу про те, що оце жирне мурло нагло бреше. Замінити є ким!
показати весь коментар
10.10.2024 17:04 Відповісти
як на мене - безумовно !! я бачу кругом себе здорових лайдакіів 30 рокіів , яким мами поробили " непридатність " , тобто купили ВЛК , студентів 40 рокі в , в яких проснулась непереборна жадоба до знань , один навіть " оженився " на 18 років старшій з трьома діітьми .. про відставних ментів , депутатів священних і не замінних нема що згадувати .. цим війна побоку , .. але там на нулях хлопці гинуть сотнями якщо не тисячами в день і вони колись закінчаться .. оця несправедливіть бісить ..
показати весь коментар
10.10.2024 17:22 Відповісти
Платити солдату 20т грв., офіцеру 30, це нормально, фронт не рушиться...
показати весь коментар
10.10.2024 15:26 Відповісти
Хіба на нулі не 200 тисяч платять?
показати весь коментар
10.10.2024 16:43 Відповісти
Ти ж на нулі не постійно, вивели в тил, усе. Чи на чергуванні, змінився, усе, смокчи ноги. А якщо попав на МСЕК, чи пенсію рішив оформити, то ти бомжара, твій номер шість. Держава кине тебе синку, будеш вічно судитись за те що тобі належить начебто по закону. Кацапам дають три мільони, а нам розповідають як потрібно любити Родину. Повстає питання, а хто перемогти то бажає, кацапи чи ми?
показати весь коментар
10.10.2024 17:25 Відповісти
Кацапи продають нафти й газу на трільони, а у нас промисловість розбомблена і констрактів довгострокових з іноземцями важко добитися, бо ніхто не знає, що з нами завтра буде. Ти дійсно не розумієш, що фінансові можливості у наших країн трохи різні?
показати весь коментар
10.10.2024 19:03 Відповісти
На держ службовців, суддів, прокурорів, та інших і "слуг народу" вистачає, матраци баксами забиті, а на армію нє? То можливо потрібно змінити пріоритети під час війни? Ми ж на зовнішньому фінансуванні, це навіть не наші гроші. Нема на професійну армію, то бусіфікуйте далі алкашів та калік 50+, можливо щось вийде, та не завивайте що в вас на щось не вистачає, окрім асфальту і шашликів...
показати весь коментар
10.10.2024 20:44 Відповісти
Стефанчук вважає, що наразі потрібно не лише знайти можливість демобілізувати цю категорію чоловіків, а "зрозуміти, хто прийде на їхнє місце". Всіх хто в тилу замінити на строковиків: ВСП, ТЦК, МВС, блок-пости, охорона мостів та тунелів, тилові частини, і. т.п.
показати весь коментар
10.10.2024 15:29 Відповісти
Вже ніхто тут не згадує "аудит Сирського". Скінчився не почавшись...
А скільки "бойових" вояків третій рік сидить по тилам?
показати весь коментар
10.10.2024 15:47 Відповісти
Вони ж вспіли полковників отримати, не маючи військової спеціальності, а тепер що з ними робити, звільнити теж не можуть, отож сидять на телефонах.
показати весь коментар
10.10.2024 20:59 Відповісти
А хто тоді платитиме хабарі владі?
показати весь коментар
10.10.2024 15:55 Відповісти
Каких еще срочников ? Срочной службы больше нет в Украине, демобилизованы все 7.5к тех, кто были.
показати весь коментар
10.10.2024 16:58 Відповісти
Тих що бухають на лавочках, траву курять та закидаються іншим гуано, тих що ганяють на автівках та мото бухими по ночах, тих хто мав право голосу голосувати за зелених а воювати ні, я про вікову категорію 18-25. Повернути строкову, стояти на блок-постах та в тилових частинах байдики бити легко можна 18-25 річним, тих хто старше на ЛБЗ.
показати весь коментар
10.10.2024 17:24 Відповісти
18-23 летние не могли голосовать ни за поца, ни пороха, ни за кого другого. В душе не е.у че к этой возрастной категории прие.ались? Пенсы и иже с ними решили все свои ошибки жизни на молодых списать? Из тех кого я знаю за зелень голосовали 50- 60 +, любители сериалчиков и гречи на халяву
показати весь коментар
10.10.2024 22:36 Відповісти
Как раз молодежь и голосовала за клоуна, - поэтому им в самый раз в окопы - поржать, да чтоб хуже не будет, война на крови, бариги - хай в окопах всё побачать. За Порошенко голосовали люди постарше, с мозгами, но их меньше в стране поэтому клоуна и выбрали.

Про ошибки молодости по подробнее....
показати весь коментар
11.10.2024 08:57 Відповісти
Мобілізація на війну з 18 до 40 років, це загальносвітова практика.
Мобілізація з 25 до 60 років це виключно українське ноу хау.
Тому поразка війні забезпечена, в таких вікових рамках мобілізації.
показати весь коментар
10.10.2024 15:29 Відповісти
Ніби тільки з віковими рамками в Україні проблема. От мобілізуємо молодь і 32-го грудня зразу перемога буде, так по-вашому?
показати весь коментар
10.10.2024 15:35 Відповісти
Середній вік української армії більше 45 років!
Тому поразка забезпечена, виходячи з цього показника. Решта вже не має значення.
Порівнювати ЗСУ з арміями країн НАТО не дуже релевантно, тому що вони не перебувають у стані війни. А втім, уявлення про віковий зріз ******** армій така статистика дає.

За даними статистичної платформи https://www.statista.com/statistics/580693/average-age-of-uk-armed-forces-by-military-branch/ Statista , середній вік британських військовослужбовців у 2023-му становив 31 рік. Американська армія також значно молодша за українську. Згідно з даними у 2022-му середній вік американського військового був 28,5 років.

Але все ж таки корисніше порівнювати з середнім віком мобілізованих у воюючій країни. Наприклад, Ізраїлю, де https://www.epravda.com.ua/publications/2023/08/18/703349/ війна триває з моменту заснування ддержави.
Після досягнення 18-ліття юнаків і дівчат в Ізраїлі призивають до армії на обов'язкову строкову службу. Підготовка триває від одного місяця до півтора року. Строк визначається відповідно до професії. Умовно кажучи, кухаря навчатимуть місяць, а бойового піхотинця - вісім місяців і більше.

Після підготовки і хлопці, і дівчата потрапляють у резерв, де перебувають до 40 років, та обов'язково щороку беруть участь у військових зборах, щоб не втратити бойові навички. Після 40-річчя резервісти можуть продовжити службу добровільно.
показати весь коментар
10.10.2024 15:57 Відповісти
Крім віку нема що порівнювати українську та ізраїльську армії. Порівняйте спочатку ставлення до солдата та забезпечення в Україні та Ізраїлі, а далі вже розказуйте про вікові рамки.
показати весь коментар
10.10.2024 16:24 Відповісти
Молодь також нічого не вирішить, в орків м'яса в 3 рази більше, потрібна артилерія, снаряди, беспілотники та засоби боротьби з їх авіацією.
Війна зараз дистанційна більшість втрат і поранень саме від далекобійного озброєння в якому у орків нажаль перевага.
Треба це питання в першу чергу вирішувати, а затикання дирок живою це як трубу яку прорвало ізолентою клеїти.
показати весь коментар
10.10.2024 15:53 Відповісти
Мова не про затикання дирок, а про те, що 40-50-річні мужики з гіпертонією, артритом чи іншими віковими хворобами часто і на позиції вийти не можуть! І чатсо випадки, коли по штату такий боєць є, а в реалі у госпіталі лежить зі своїми болячками...
показати весь коментар
10.10.2024 15:57 Відповісти
А більшість з них і задачу фізично виконати не можуть, як люди з проблемами хребта, гіпертонією та іншими хворобами можуть з 20-30 кг спорядження десь побігти чи паркан перелізти. Та навіть елементарна хвороба язва чи холецестит, що він б...ть буде робити на позиціях де немає нормальних умов, просто доведе швидко хворобу до загострення і попаде в госпіталь і в результаті некомплект.

Але ще раз кажу без вирішення осного питання озброєння та реальних санкцій щодо орків, все решта то просто тимчасове затикання дірок, а не комплексне вирішення проблеми.
показати весь коментар
10.10.2024 16:04 Відповісти
ось вам, керівництво держави, у всій красі.
найвище керівництво.
то, що тут коментувати?
як, приклад: як що таке станеться і зе!гундос, таки піде у відставку, то його місце займе, оцей тупий вонючий жиртрест.
показати весь коментар
10.10.2024 15:30 Відповісти
це якраз і є одним із оптимальних варіантів для збереження України: зеля - "я устал, я ухожу", коливан - по Конституції повинен зайняти його місце, але, вже такий прецендент в Раді був в 2014 році після втечі яника. Тоді бувшому голові ВР популярно розяснили, що на нього чекає, він відмовився і обрали Турчинова. Наразі. по цьому варіанту проходить Порошенко . Тарас Чорновіл озвучив такий спосіб здихатися зеленої плісняви
показати весь коментар
10.10.2024 16:13 Відповісти
я, про це писав, весь 2022 рік!
може, навіть, не порошенко, але, якийсь "дорослий" політик.
але, порох і ко підписали меморандум, і я махнув на ес, рукою.
показати весь коментар
10.10.2024 16:34 Відповісти
Противник займається мотиваційними методом, яким і Україна могла б набирати з сотню тис. на рік, при таких умовах як там. Тут тільки примус тому десята частина в бігах, пята по госпіталях, половина в тилу петляє як уміє. і в 90% думка одна - скоріше б це все скінчилось. Але це ще добре, що військо нерушило на свою столицю, як траплялось у першу світову - отоді неврятує тебе свиня ніяка "бронь"
показати весь коментар
10.10.2024 15:34 Відповісти
Найдивовижніше що народ "мовчав в тряпочку" коли їх мобілізовували до 25 років, коли все кругом твердили що не можна. Не потрібно себе вести як безсловесні вівці. Тепер уже нікуди не втечеш.
показати весь коментар
10.10.2024 15:34 Відповісти
фронт, а в последствии и Страну, обвалит социальная несправедливость...
показати весь коментар
10.10.2024 15:35 Відповісти
Ніякої "страни" вже нема, воно все держиться купи лише на силі.
показати весь коментар
10.10.2024 15:42 Відповісти
В 24 р діти - в 25 р дорослі - шо за муиня
показати весь коментар
10.10.2024 15:38 Відповісти
Ти́ їх вбив та з'їв, Стефанчуче!
Ти́!
показати весь коментар
10.10.2024 15:42 Відповісти
То може настав час депутатському корпусу прикрити "окремі ділянки фронту".
Це ж той ексреД, який два роки тому стверджував, що 450 депутатів ВР то лише батальйон. Забувши, що кожен депутат це ще й десятки заброньованих холуїв (помічників, радників, медійників, охоронців, водіїв і т.д.) та підконтрольних волонтерів.
Виходить, що кожен депутат- це заброньована рота, яка вже чудово "прібарахлілась" для свого екіпірування та мала три роки для підготовки. З мотивацією теж питання не стоїть, поголовно високомотивовані пАтужно-патріоти.
До того, крім депутатів ВР заброньовані й депутати обласних, районних, міських та селищних рад.
Цікавий такий батальон виходить, з армійськими корпусами повного штату у якості підрозділів.
показати весь коментар
10.10.2024 15:45 Відповісти
А як ви готували резерви, що тепер неможливо демобілізувати людей? Чи ви думали, що військові мають сидіти в окопах до смерті, як у царській росії?
показати весь коментар
10.10.2024 15:50 Відповісти
Мабуть ті "14 бригад", про які розповідав зелений самодур, досі сидять без зброї десь по тилам.
показати весь коментар
10.10.2024 15:55 Відповісти
В неділю на марафоні лікар ненароком ляпнув "іпсо" що в ЗСУ з "50-річними штурмовиками" одних інсультів та інфарктів 7-9 тис. на місяць. Це що правда?
показати весь коментар
10.10.2024 15:51 Відповісти
Шта?

Тобто на вечірках до ранку 25-річні можуть танцювати, а воювати не можуть?
показати весь коментар
10.10.2024 15:52 Відповісти
Ну конкретно тут мова йшла саме про обмежено придатних до 25 років, яких, якщо вірити спікеру, ще й на передок послали. Але загалом я з вами згоден, краще призивати 23-25-річних (саме здорових), ніж 45-50річних.
показати весь коментар
10.10.2024 15:59 Відповісти
Я проти демобілізації. Голосували на виборах за чмо, або ті самі родичі бігли як навіжені.
Щось не бачу наклейок зе на автівках. Де ви, скотиняки...
показати весь коментар
10.10.2024 15:57 Відповісти
Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Глава Чечни заявил, что эти три человека виновны в перестрелке у офиса Wildberries и, кроме того, планировали «заказать» убийство Кадырова.
показати весь коментар
10.10.2024 16:00 Відповісти
а тебе,. хібана свиня та твоїх стефадітей на фронт коли відправиш? зедота кривава
показати весь коментар
10.10.2024 16:11 Відповісти
він вже обвалився, треба вже об'являти демобілізацію всіх хто є зараз на фронті, а посилати туди тих, хто сидять на Цензорі й пишуть різні дурниці...
показати весь коментар
10.10.2024 16:11 Відповісти
а цей свінтус нічго з там своею подругою безмзко безуглою зробитти не хоче чи то жир на мозок даве чи то треба від батьків безуглої лікування щоб хоть щось під курдюком ворушилось
показати весь коментар
10.10.2024 16:15 Відповісти
У мене одне питання: чому це жирне тіло коментує речі, які взагалі не має коментувати?
показати весь коментар
10.10.2024 16:16 Відповісти
Жирна свиня, яка під час війни купляє своїй шмарі шубу за 2,5 млн грн, розповідає, що демобілізація 18-25 річних зараз неможлива, бо зедєрьмаки спеціально знищили систему призову і провалили мобілізацію.
показати весь коментар
10.10.2024 16:17 Відповісти
Одним Стефанчуком мінімум дві ділянки затулити можна
показати весь коментар
10.10.2024 16:21 Відповісти
а якщо йго скинути з ф 16 то це 10 тонна бімба буде
показати весь коментар
10.10.2024 16:25 Відповісти
Брудна бімба!
показати весь коментар
10.10.2024 16:53 Відповісти
ну там ще юзік е тоді це 2 брудні бімби
показати весь коментар
10.10.2024 17:20 Відповісти
Стефанчук закриє ділянку, як три силуети середньостатичного чоловіка. Вперед! Прояви самовідданість за національну ідею!
показати весь коментар
10.10.2024 16:22 Відповісти
Кабанчик не хоче на "0"?
показати весь коментар
10.10.2024 16:34 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2024 16:35 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2024 16:40 Відповісти
Плять....коли він схудне? Хряк
показати весь коментар
10.10.2024 16:39 Відповісти
От **** свинячомордая, вместо того, чтобы исправлять ошибки, и быстрее ввести поправки в закон, эта падла защищает тцкушников, которые воспользовались этой" колизией". Выход есть, кем заменить незаконно мобилизованных ограниченно пригодных-сократить на 50 процентов тцк и полицию, ДБР и других уродов комнатных, и отправить на фронт, они подготовленные, сразу можно на передовой. А то власть их держат, как цепных псов.
показати весь коментар
10.10.2024 16:40 Відповісти
а мобілізація стефанчуків і подібних не підтримає фронт, але зігріє душу й серце кожного українця
показати весь коментар
10.10.2024 16:41 Відповісти
)))а гіпертоніків, язвеники, епілєптіки, і решта обмежено придатних не обвалять?)))
показати весь коментар
10.10.2024 16:42 Відповісти
В нас на фронті тебе не хватає'за троїх підеш
показати весь коментар
10.10.2024 16:47 Відповісти
Поясніть що це за колізія коли у нас мобілізація з 25 років, і це загальновідомо. Але виявляється якщо ти обмежено придатний то можна було і до 25 років? Геть не розумію як таке можливо. Є обізнані?
показати весь коментар
10.10.2024 16:48 Відповісти
С 25 те, кто не отслужил срочную/ был контрактником.
показати весь коментар
10.10.2024 17:03 Відповісти
Тобто ті, хто не служив срочку чи по контракту, могли бути мобілізовані до 25 років ? Вперше чую чесно кажучи.. Або чогось не розумюі... для мене це звучить так : От їх до 25 років не мобілізовували а тепер їх не мобілізовуватимуть..
показати весь коментар
10.10.2024 19:28 Відповісти
Те, кто не служил срочную/контрактником, подлежат мобилизации только с 25 лет. Демобилизованные не так давно срочники через год снова подлежат мобилизации.
показати весь коментар
10.10.2024 19:42 Відповісти
почали хапати 18-25 річних "обмежено" приданих після 17 травня, адже тим законом обмежено придатні стали придатними до служби.
пів року потужним незламним урадовцям знадобилось щоб виправити цю колізію, яку браві тецеке трактували у свою сторону.
показати весь коментар
10.10.2024 23:31 Відповісти
Тоді нехай ця свиня закриє фронт своєю пткою
показати весь коментар
10.10.2024 17:13 Відповісти
А юзик, а вірастюк - одними пиками розженуть орчину зграю!
показати весь коментар
10.10.2024 18:52 Відповісти
Пройде ще небагато часу і буде питання стояти про мобілізацію з 20 років. В нас один за одним виходять із строю по здоров'ю. Щоб цього не було треба знімати броні з усіх. Від депутата і судді до прибиральниці. Обмежено придатних на виробництво. Ха ха ха.
показати весь коментар
10.10.2024 18:19 Відповісти
Ничего такой дядька. Вполне себе украинский КАБ1500. А вы говорите нету.
показати весь коментар
10.10.2024 18:47 Відповісти
Закон,один для всех,если закон не идеальный и вы допустили что ребята которые ЧАСТИЧНО пригодные сейчас держат фронт зачем нам власть? Пусть сменит ребят в окопах может сможет реабелитироватся. Власть должна нести ответственность за свои поступки а не обворовывать граждан.
показати весь коментар
10.10.2024 19:19 Відповісти
наивный ты
показати весь коментар
10.10.2024 20:10 Відповісти
Навіть говова ВР коментує військові справи. Що ж це влада така? 73%, ви де? ви це схвалюєте?
показати весь коментар
10.10.2024 19:19 Відповісти
батальйон монако запускайте "у військо на заміну демобілізованим"
показати весь коментар
10.10.2024 20:09 Відповісти
скільки ще повторювати, забудьте слово демобілізація до кінця війни
показати весь коментар
10.10.2024 21:49 Відповісти
Мєнти і прокурорви підуть. Хай відробляють свої липові корочки убд
показати весь коментар
11.10.2024 00:15 Відповісти
Свин собою може "закрити" значну ділянку фронту. Але ж ухилянти на чолі із зеленським не воюють! Сцять...
показати весь коментар
12.10.2024 12:43 Відповісти
 
 