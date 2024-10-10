Демобілізація чоловіків до 25 років обвалить окремі ділянки нашого фронту, - Стефанчук. ВIДЕО
Демобілізація чоловіків віком від 18 до 25 років, яких мобілізували через колізію у законодавстві, обвалить окремі ділянки українського фронту. Необхідно знайти тих, хто прийде у військо на заміну демобілізованим.
Про це на брифінгу заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду - я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі - певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, були мобілізовані", - зазначив Стефанчук.
Він наголосив, що "просто демобілізація – це буде обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві Російській Федерації".
"І ми не хочемо, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився. Бо тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни", - зазначив Голова ВР.
Стефанчук вважає, що наразі потрібно не лише знайти можливість демобілізувати цю категорію чоловіків, а "зрозуміти, хто прийде на їхнє місце".
"Але ми усвідомлюємо, що ці діти 18-25 років, попали під мобілізацію через недосконалість законодавства. І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того, як ми з ними домовилися", - сказав голова Верховної Ради.
Він нагадав, що до прийняття закону військове керівництво ухвалило відповідну директиву, за якою більше не мобілізують цю категорію віком 18-25 років.
"І ще до моменту внесення і прийняття цього закону, військові пообіцяли, що не будуть закріплювати цих мобілізованих по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту", - додав Стефанчук.
Нагадаємо, що у середу, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Однак демобілізації у цьому документі не передбачали.
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Дві свинки - брати Стефанчуки своїм тілом зможуть прикрити ризиковані ділянки фронту.
тобто молоді, "обмежено придатні", сидять на нулі? і їх стільки що обвалить фронт?
тварюка ти товстопика, твою жопу би в окоп, масою б 2 позиції закривав.
ох висіти вам після війни на майдані..
А повністю придатні в цей час де знаходяться?
Армія - мільйон+
https://youtu.be/mCnrPSiGmGE Є трохи інша думка щодо комплектації підрозділів
Національна гвардія ~90 000 (станом на 2024 рік) - офіційні дані.
Сюди не входять добробати, з ними - мільйон +
А ти що хотів мені сказати? Сходи та сам порахуй.
До чого тут те, що десь збрехав наш самодур?
Ми тут що, обговорювали наші втрати?
Я кажу про те, що оце жирне мурло нагло бреше. Замінити є ким!
А скільки "бойових" вояків третій рік сидить по тилам?
Про ошибки молодости по подробнее....
Мобілізація з 25 до 60 років це виключно українське ноу хау.
Тому поразка війні забезпечена, в таких вікових рамках мобілізації.
Тому поразка забезпечена, виходячи з цього показника. Решта вже не має значення.
Порівнювати ЗСУ з арміями країн НАТО не дуже релевантно, тому що вони не перебувають у стані війни. А втім, уявлення про віковий зріз ******** армій така статистика дає.
За даними статистичної платформи https://www.statista.com/statistics/580693/average-age-of-uk-armed-forces-by-military-branch/ Statista , середній вік британських військовослужбовців у 2023-му становив 31 рік. Американська армія також значно молодша за українську. Згідно з даними у 2022-му середній вік американського військового був 28,5 років.
Але все ж таки корисніше порівнювати з середнім віком мобілізованих у воюючій країни. Наприклад, Ізраїлю, де https://www.epravda.com.ua/publications/2023/08/18/703349/ війна триває з моменту заснування ддержави.
Після досягнення 18-ліття юнаків і дівчат в Ізраїлі призивають до армії на обов'язкову строкову службу. Підготовка триває від одного місяця до півтора року. Строк визначається відповідно до професії. Умовно кажучи, кухаря навчатимуть місяць, а бойового піхотинця - вісім місяців і більше.
Після підготовки і хлопці, і дівчата потрапляють у резерв, де перебувають до 40 років, та обов'язково щороку беруть участь у військових зборах, щоб не втратити бойові навички. Після 40-річчя резервісти можуть продовжити службу добровільно.
Війна зараз дистанційна більшість втрат і поранень саме від далекобійного озброєння в якому у орків нажаль перевага.
Треба це питання в першу чергу вирішувати, а затикання дирок живою це як трубу яку прорвало ізолентою клеїти.
Але ще раз кажу без вирішення осного питання озброєння та реальних санкцій щодо орків, все решта то просто тимчасове затикання дірок, а не комплексне вирішення проблеми.
найвище керівництво.
то, що тут коментувати?
як, приклад: як що таке станеться і зе!гундос, таки піде у відставку, то його місце займе, оцей тупий вонючий жиртрест.
може, навіть, не порошенко, але, якийсь "дорослий" політик.
але, порох і ко підписали меморандум, і я махнув на ес, рукою.
Ти́!
Це ж той ексреД, який два роки тому стверджував, що 450 депутатів ВР то лише батальйон. Забувши, що кожен депутат це ще й десятки заброньованих холуїв (помічників, радників, медійників, охоронців, водіїв і т.д.) та підконтрольних волонтерів.
Виходить, що кожен депутат- це заброньована рота, яка вже чудово "прібарахлілась" для свого екіпірування та мала три роки для підготовки. З мотивацією теж питання не стоїть, поголовно високомотивовані пАтужно-патріоти.
До того, крім депутатів ВР заброньовані й депутати обласних, районних, міських та селищних рад.
Цікавий такий батальон виходить, з армійськими корпусами повного штату у якості підрозділів.
Тобто на вечірках до ранку 25-річні можуть танцювати, а воювати не можуть?
Щось не бачу наклейок зе на автівках. Де ви, скотиняки...
пів року потужним незламним урадовцям знадобилось щоб виправити цю колізію, яку браві тецеке трактували у свою сторону.