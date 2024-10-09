Наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Їх немає ким замінити, - "слуга народу" Чернєв

Наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

Про це заявив на брифінгу у ВР заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО, депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв, передає LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на закритому засіданні Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ повідомили, що темпи мобілізації в країні для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

"Просто немає ким їх замінити", - сказав народний обранець.

Чернєв зазначив, якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді буде розглядатись і питання демобілізації.

Нагадаємо, що у середу, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Однак демобілізації у цьому документі не передбачали.

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