Рада заборонила мобілізацію 18-25 річних

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 311 парламентарів.

Що передувало

Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що обмежено придатних до військової служби віком від 18 до 25 років не мобілізуватимуть. Міноборони готує відповідний наказ.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.

