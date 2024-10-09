УКР
Рада заборонила мобілізацію 18-25 річних

Рада заборонила мобілізацію українців до 25 років

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 311 парламентарів.

Що передувало

Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що обмежено придатних до військової служби віком від 18 до 25 років не мобілізуватимуть. Міноборони готує відповідний наказ.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.

Читайте: Чоловіки, які вступають в Український легіон у Польщі, зможуть без проблем перетинати кордон, - генконсул Куць

+37
Виходить, голосувати, обирати та бути обраними їм можна, а мобілізувати іх не можна.
І це логічно?
09.10.2024 11:11
+30
Ню-ню. Что вы потом будете делать когда деды все сдадут. Молодые дадут последний бой под Крутами?
09.10.2024 11:09
+26
Я вот тоже думаю так. Тису они штурмовать не будут. А вот то что власть зачищает стариков чтобы потом сдать Украину больше похоже на правду. Молодым же легче всего промыть мозги и им все равно под кем будет Украина. И они не знают истории кто такие рашисты. Да и родители ихние согласятся на капитуляцию лишь бы их деточка не ехала на фронт. А дальше грузинский сценарий только намного быстрее и жостче.
09.10.2024 11:19
Правильно пенсіонерів на утилізацію, а їхнім дітям волю щоб на наступних виборах правильно проголосували за владних добродіїв їхньої гульні.
09.10.2024 21:44
Легка зміна початкової політики матиме багато негативних наслідків.
09.10.2024 22:26
