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Новости мобилизации
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Рада запретила мобилизацию 18-25-летних

Рада заборонила мобілізацію українців до 25 років

Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 311 парламентариев.

Что предшествовало

Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что ограниченно годных к военной службе в возрасте от 18 до 25 лет не будут мобилизовать. Минобороны готовит соответствующий приказ.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.

Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.

Читайте также: Прямого запрета на мобилизацию военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет нет, - Сумской ТЦК

Автор: 

ВР (29271) мобилизация (2794) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+37
Виходить, голосувати, обирати та бути обраними їм можна, а мобілізувати іх не можна.
І це логічно?
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09.10.2024 11:11
+30
Ню-ню. Что вы потом будете делать когда деды все сдадут. Молодые дадут последний бой под Крутами?
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09.10.2024 11:09
+26
Я вот тоже думаю так. Тису они штурмовать не будут. А вот то что власть зачищает стариков чтобы потом сдать Украину больше похоже на правду. Молодым же легче всего промыть мозги и им все равно под кем будет Украина. И они не знают истории кто такие рашисты. Да и родители ихние согласятся на капитуляцию лишь бы их деточка не ехала на фронт. А дальше грузинский сценарий только намного быстрее и жостче.
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09.10.2024 11:19
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Правильно пенсіонерів на утилізацію, а їхнім дітям волю щоб на наступних виборах правильно проголосували за владних добродіїв їхньої гульні.
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09.10.2024 21:44 Ответить
Легка зміна початкової політики матиме багато негативних наслідків.
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09.10.2024 22:26 Ответить
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