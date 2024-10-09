Рада запретила мобилизацию 18-25-летних
Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 311 парламентариев.
Что предшествовало
Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что ограниченно годных к военной службе в возрасте от 18 до 25 лет не будут мобилизовать. Минобороны готовит соответствующий приказ.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.
Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це логічно?