9 974 76

Пока нет оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет. Их не кем заменить, - "слуга народа" Чернев

Чернєв про демобілізацію військових 18-25 років

Сейчас нет оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет. Темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

Об этом заявил на брифинге в ВР заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев, передает LB, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на закрытом заседании Министерства обороны и Генштаба ВСУ сообщили, что темпы мобилизации в стране для увольнения со службы этой категории недостаточны.

"Просто некем их заменить", - сказал народный избранник.

Чернев отметил, если будут соответствующие показатели мобилизации, тогда будет рассматриваться и вопрос демобилизации.

Напомним, что в среду, 9 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Однако демобилизации в этом документе не предусматривали.

демобилизация (160) ВСУ (6866) Чернев Егор (106)
+43
Як це немає ким замінити? Що за цинічні заяви? Полюцію візьміть на фронт. Заброньованих помічників депутатів....
09.10.2024 22:26 Ответить
+32
це свідчить не лише про провалену мобілізацію (за яку, до речі, відповідальний ЕрЗе, який мав своєчасно внести відповідний закон на розгляд Верховної Ради), а й про значні втрати особового складу ЗСУ (також відповідальні ЕрЗе та кожна зелена морда прислуги клоуна-наркомана). За дефіцит зброї в ЗСУ - чи варто вкотре нагадувати?
09.10.2024 22:32 Ответить
+29
Можна замінити Пікаловим або Корявченковим.
09.10.2024 22:23 Ответить
Можна замінити Пікаловим або Корявченковим.
09.10.2024 22:23 Ответить
Юзік не влізе в БМП-2, тільки в Бредлі
09.10.2024 23:00 Ответить
Можна без броніка, та каски в нього достатньо природної потужністі.
10.10.2024 12:53 Ответить
Як це немає ким замінити? Що за цинічні заяви? Полюцію візьміть на фронт. Заброньованих помічників депутатів....
09.10.2024 22:26 Ответить
Поліція тільки цивільних ******* вміє,як заявляв Клименко,у помічників роботи багато,навіть зарплату підвищили,щоб не звільнилися від втоми
09.10.2024 22:31 Ответить
Якщо поліцію відправлять на фронт, ви з голоду помрете, бо лячно буде на вулицю вийти.
09.10.2024 22:39 Ответить
Поліція зараз основне джерело злочинності, вони кришиють наркоманів тому що так їм легко розкриваємість тримати по лотереї потім їх садять та закривають свої дірки. В моєму місті скупщик краденого роками біля поліції живе та працює і всі знають про це а от поліція якось не бачить.

Так само всякі колцентри та крадії авто також під їх кришею.
09.10.2024 23:19 Ответить
наркодилери теж їхнє поле ..... раз у міс забирають свою мзду .. і працюй далі ..."захисники" порядку хренови..
10.10.2024 10:44 Ответить
Не свисти, обісранцю. Під час Майдану вся поліція по норах ховалася, а люди чудово самі собі давали раду.
09.10.2024 23:43 Ответить
А у бригадах Лють, Хижак, КОРД хто твою дупу захищає?
09.10.2024 23:11 Ответить
А скільки там поліцаїв, і чому всюди отакі оголошення: "Заповнюй анкету добровольця і долучайся до штурмових бригад МВС"?
10.10.2024 09:32 Ответить
Більшість. Але,звісно, ти завжди можеш доєднатися до будь-якого бойового підрозділу як доброволець. Поліцейських туди, доречі, далеко не тільки добровольців зараховуть, а й за наказом. Тому чим більше добровольців- тим менше за наказом поліцейських доведеться туди направляти.
10.10.2024 10:07 Ответить
"ти завжди можеш доєднатися" - вже не можу.
А спецпризначенців з Дніпра, котрі відмовлялися йти на передок, ми всі добре пам'ятаємо.
10.10.2024 10:39 Ответить
"спецпризначенців з Дніпра, котрі відмовлялися йти на передок, ми всі добре пам'ятаємо"

Це було до створення поліцейських бригад. Зараз туди вже призначають наказом, а не добровільно. Але такі "спецпризначенці" досі мають шпарину - вони просто звільняються зі сліжби і мають 6 місяців, коли їх не можуть мобілізувати.
10.10.2024 11:24 Ответить
Тебе бичка тоже можна взяти мабуть,
09.10.2024 23:02 Ответить
А шо було 11 років назад?
09.10.2024 22:35 Ответить
11 років назад виборці йому насрали у штани, і йому дотепер приходиться в них ходити.
09.10.2024 22:50 Ответить
Цей падло на Майдан натякає!
10.10.2024 09:00 Ответить
Ця гнида не розуміє що Майдан був більше ніж 11 років тому.
10.10.2024 17:17 Ответить
Ну, Євромайдан, після якого втік Янек і сталося перше вторгнення рашки в Крим та на Донбас, почався 21 листопада 2013, тобто таки майже 11 років тому.
Але це був не перший Майдан в історії України. А може і не останній!..
10.10.2024 21:04 Ответить
А що оті пенси "наробили" 11 років тому?
09.10.2024 22:35 Ответить
Подивилися "Санта-Барбару"
09.10.2024 22:46 Ответить
Безпорадні шмарклі совкового дегенерата з партії регіонів розчулюють ітішать. ))
10.10.2024 00:33 Ответить
це свідчить не лише про провалену мобілізацію (за яку, до речі, відповідальний ЕрЗе, який мав своєчасно внести відповідний закон на розгляд Верховної Ради), а й про значні втрати особового складу ЗСУ (також відповідальні ЕрЗе та кожна зелена морда прислуги клоуна-наркомана). За дефіцит зброї в ЗСУ - чи варто вкотре нагадувати?
09.10.2024 22:32 Ответить
Це говоритьпро те що фронт постійно розтягуєтся. Більше фронту- більше солдатів потрібно.
09.10.2024 22:40 Ответить
Куди він розтягується?
10.10.2024 10:23 Ответить
в курську область! це ж найочевидніше рішення - розтягувати фронт, коли содатів обмаль!
10.10.2024 12:25 Ответить
Чекайте, так нові правила стосуються обмежено придатних. Їх якщо і мобілізували, то мали б виключно на небойові посади ставити. А на такі посади бажаючих повно знайдеться... Чи їх посилали куди попало просто?
09.10.2024 22:40 Ответить
Якщо я вірно зрозуміла, там у законі була якась щілинка - 18-25-річних мобілізувати заборонялося, статтю про обмежену придатність скасували, і виявилося, що на 18-25-річних, які є водночас обмежено придатними, заборона мобілізації не поширюється! Це, звісно, дурня, але "мисливці за головами" цим негайно скористалися. Чим не покращили состав лав ЗСУ, бо хворі діти - ті ще вояки...
Оцю несправедливість виявили (партія ЄС, до речі) та виправили.
10.10.2024 13:59 Ответить
І все так чи інакше зводиться до теми, котра зараз в Україні є табу - втрати і масштаби сзч. Мобілізація іде повним ходом, демобілізації немає, але людей...постійно не вистачає.
І проблема в тому, що маю підозру, точної інформації про втрати не буде, навіть після війни. Адже....рейтинги. Вова на чергові вибори збирається, а озвучена кількість втрат точно не дасть йому ще голосів.
І проблема №2 одночасно, це суспільство, яке чи то "устало ат вайни", чи занадто боягузливе в масі, але озвучити йому правду - викличе масові істерики.
Одні лише воїни ЗСУ не втомились і не боягузи, але чим далі, тим більше бажаючих ігнорувати їх і їх проблеми.
PS І так, назвіть мене ботом, але це ніяк не змінить факту, що значна частина людей ховає голову в пісок, немов страус, а влада їм в цьому потурає.
09.10.2024 22:45 Ответить
Військові також втомились звідти така кількість СЗЧ та вимога демобілізації.
09.10.2024 23:23 Ответить
Більшість сзч це ті кого бусифікували, так вже вийшло що якщо людину проти волі гнати на війну, то воювати вона не буде
10.10.2024 07:37 Ответить
ні. значна частина сзч зараз і добровольці 22 року, які вже тупо заїбались. вони втомлені і виснажені. з хворобами і пораненнями.
я їх потрібно міняти.
10.10.2024 09:57 Ответить
Якщо військові втомились воювати - треба закінчувати війну, а не викрадати цивільних для того, щоб вони виконували твою роботу.
10.10.2024 10:25 Ответить
переважна більшість з них - цивільні люди, яких мобілізували. і як ви пропонуєте закінчувати війну?
10.10.2024 11:06 Ответить
ЮРИЙ СИРОТЮК

Ніхто не навчився плавати, поки не вступив у річку. З війною і продовженням роду те саме. Треба переступити страх невідомого і все получиться. Тут на нулі теж є життя.

Також потрібне часткове обмеження прав ухилянтів в майбутньому, приміром обирати і обиратися, працювати в органах влади і місцевого самоврядування, силових структурах, отримувати будь-які державні пільги. Логіка проста - не відчуваєш обовʼязків не матимеш усіх прав.

Проте головним, є максимальне сприяння і підтримка тих, хто добровільно зголошується до оборони країни - козаків.

покозачених українців та обовʼязково 100% підготовка населення до можливого спротиву окупантам - запорука посилення обороноздатності країни і прививка від бажання когось на нас напасти.

Тотальне патріотичне виховання дітей та військово-патріотичне підлітків. Тут явний провал або свідома диверсія Міносвіти, з якого пішов Табачник але ніяк протягом крайніх 10 років не вивітрився табачниківщина. А останні кроки по зачищенню вивчення історії України в школі є неприпустимою і свідомою диверсією проти майбутнього державності.

Щодо вікових категорій. Вважаю, що чоловіки категорії 50+ мають займати до звільнення з сил оборони тилові посади (окрім тих хто виявив бажання і має здоровʼя воювати на передку). При чому, що півроку скорочувати термін звільнення. Нині 60, через півроку 59 і так як мінімум до 55.

Щодо категорії 18-25. Багато хлопців цієї категорії служать добровільно підписавши контракт. Щодо інших має бути на мою думку обернений підхід як до категорії 50+. Кожних півроку тривання війни має планово скорочуватися верхня мобілізаційна планка.

Приміром з початку 2025 року до лав Сил оборони можна було б залучати, починаючи з 24 років, триватиме війна високої інтенсивності у 2025 років з липня варто призивати 23 літніх.

Тоді і юнаки розумітимуть свої перспективи і армія поступово омолоджуватися. Заклики негайно звільнити з лав війська людей категорії 50+ і не чіпати «наше майбутнє» 18-25 років вважаю небезпечним і злочинним популізмом з чиїх вуст вони б не звучали.

Це екзистенційна війна української нації (не за владу, депутатів, корупціонерів і «що вона мені далі», а за рідну землю і за свій рід) і допоки ворог не відмовився від своїх планів у нас просто немає вибору.

Планові системні дії, невідворотність покарання, зрештою суспільний осуд мають опритомнити частину суспільства, яка вирішила, що її хата скраю і це не її війна.

Популізм найгірший ворог на війні. Ми вже бачимо як геєзділовщина дає страшні наслідки (тут привіт гнєзділовським пропагандонам, які тиражували і популяризували ухилянство в популярних ЗМІ).
09.10.2024 22:48 Ответить
Найперше треба права корупціонерів обмежити. А не так щоб втік закордон і ще міг голосувати в комітеті в ВР. Більше того залишався депутатом і отримував зарплатню..

Про яйця, та інших мілардерів яких просто звільнили просто помовчу.

А ці вкрадені гроші то все втрати від відсутності озброєння і врезультаті потреба в новому поповненні.
09.10.2024 23:25 Ответить
Працівники міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції, міністерства надзвичайних ситуацій є ухилянтами по вашому чи ні? Бо так виходить, по вашому, що зараз в силових структурах працює повно ухилянтів. З ними що потім робити? Вони, наприклад, усю війну "провоювали" у Закарпатьському котлі, ще й премії отримували. То їм потим продовжувати у силовиках? Чи йти на пенсію? І яку пенсію їм потім виплачувати, як повноцінному працівнику чи як ухилянту у формі?
А головне - хто те все буде впроваджувати та контролювати.
09.10.2024 23:38 Ответить
Цікаві питання Ви ставите
тобто СЛУГІ зовсім не працюють над вдосконаленням бази законів
09.10.2024 23:55 Ответить
Перше що треба зробити це відкрити кордони, щоб ті кому до одного місяця ця влада і країна яка ніколи нічого не давала а лише забирала, могли виїхати. А тоді вже розмовляти з тими хто готовий тут щось захищати.
10.10.2024 07:41 Ответить
А з тими кому влада і країна все "давала"і "дає" що робити?Треба давати відповідь і на це незручне питаннячко.
10.10.2024 09:03 Ответить
Навіщо ? Як мене це стосується? Питай у просрочки і його вірних псів яки розікрали все що можна і не можна, що робить і як жити. Але скоріш за все відповідь буде " я нікаму нічего не должен"
10.10.2024 09:21 Ответить
Як правильно?
"Чергове *********" чи "чергова *******"?
09.10.2024 22:50 Ответить
1,3 млн. в армії, а людей не вистачає на фронті.
Парадокс.
09.10.2024 22:52 Ответить
Можу підказати пану дупутату ким можна замінити: 100 тисяч тцкунів, 400 тисяч мусорів, 60 тисяч військових та мусорських пенсіонерів, кілька десятків тисяч вертухаїв на західному кордоні, які стежать щоб з зеленої країни мрій ніхто не втік і так далі. Всі ці "люди", до речі, давали присягу та утримувались за кошти держави все життя. Але так, звісно, міняти ні ким.
09.10.2024 22:56 Ответить
Та ти один, замінеш 400 тисяч тих поліцаїв, питання як теба із під шафи витягти
09.10.2024 23:08 Ответить
Яка користь з цих 400 тисяч ?
10.10.2024 12:28 Ответить
якщо цих мобілізувати, через годину там буде СЗЧ в кількості 560 тисяч
10.10.2024 12:28 Ответить
Пане Юрію, дякую за мудрі слова
09.10.2024 23:04 Ответить
Депутат не розуміє всіх ризиків, йому варто знайти іншу роботу. Мігби і в ЗСУ підняти кваліфікацію.
09.10.2024 23:08 Ответить
Є точно до 400 зрадників України, ворог і тупих ідіотів у ВР. Супер підходять, зникнення яких країна не помітить.
09.10.2024 23:09 Ответить
Країна помітить.
Візьмемо хоча би це: не буде кому до 09.11.2024 продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію.
Чому саме ВР, а не ОП (наприклад)?
09.10.2024 23:23 Ответить
ой, а чому так? й до речі, от саме ці слова не може повторити верховний лідор? либоньЮ мобілізація - це його відповідальність , а не якогось невідомого чєрнєва? чи лідору ніколи? воно зараз насолоджується чудовими видами адріатичного узбережжя...
09.10.2024 23:20 Ответить
Погані видать в нашім краї пішли справи.Тонемо при такім капітані на дно.
09.10.2024 23:44 Ответить
будуть служити поки не п1дростуть , а пот1м до 60
09.10.2024 23:45 Ответить
Чернєв замінить.
10.10.2024 00:09 Ответить
То есть больных людей, назаконно отправленных на фронт уволить нельзя? А молодых и здоровых на фронт отправлять нельзя?
10.10.2024 00:15 Ответить
Пів Чікаго забиті тими хто може замінити
10.10.2024 03:05 Ответить
17 річні всі виїхали в минулому році. Так що мало сенсу оголошувати мобілізацію з 18, там майже все покоління вже за кордоном.
10.10.2024 09:02 Ответить
Заміняйте падли, чиновниками, їх тьма... і присягу вони приймали, і набереться їх на багато загальновійськових армій... але їх у військо не можна, бо за свої посади вони - ЗАПЛАТИЛИ... в ОПу
10.10.2024 09:20 Ответить
Ти вже в воєнному одязі. Тобою і подібних єрмаковців і замінити.
10.10.2024 09:23 Ответить
Зелена логика. Чим цивільні до 25 років краше мобілізованих🤬
10.10.2024 09:55 Ответить
Как это немае??? В ТРЦ заходил???
10.10.2024 11:33 Ответить
в барбершопах і фітнес центрах повно вгодованих бугаїв. їх потрібно мобілізувати
10.10.2024 12:09 Ответить
З окопу пишеш ?
10.10.2024 12:29 Ответить
або з телевізора - там купа добре підстріжених, накачаних суперсолдатів інтервʼю дає
10.10.2024 12:30 Ответить
йди *****
10.10.2024 12:34 Ответить
 
 