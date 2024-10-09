Пока нет оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет. Их не кем заменить, - "слуга народа" Чернев
Сейчас нет оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет. Темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.
Об этом заявил на брифинге в ВР заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев, передает LB, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, на закрытом заседании Министерства обороны и Генштаба ВСУ сообщили, что темпы мобилизации в стране для увольнения со службы этой категории недостаточны.
"Просто некем их заменить", - сказал народный избранник.
Чернев отметил, если будут соответствующие показатели мобилизации, тогда будет рассматриваться и вопрос демобилизации.
Напомним, что в среду, 9 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Однако демобилизации в этом документе не предусматривали.
Так само всякі колцентри та крадії авто також під їх кришею.
А спецпризначенців з Дніпра, котрі відмовлялися йти на передок, ми всі добре пам'ятаємо.
Це було до створення поліцейських бригад. Зараз туди вже призначають наказом, а не добровільно. Але такі "спецпризначенці" досі мають шпарину - вони просто звільняються зі сліжби і мають 6 місяців, коли їх не можуть мобілізувати.
Але це був не перший Майдан в історії України. А може і не останній!..
Оцю несправедливість виявили (партія ЄС, до речі) та виправили.
І проблема в тому, що маю підозру, точної інформації про втрати не буде, навіть після війни. Адже....рейтинги. Вова на чергові вибори збирається, а озвучена кількість втрат точно не дасть йому ще голосів.
І проблема №2 одночасно, це суспільство, яке чи то "устало ат вайни", чи занадто боягузливе в масі, але озвучити йому правду - викличе масові істерики.
Одні лише воїни ЗСУ не втомились і не боягузи, але чим далі, тим більше бажаючих ігнорувати їх і їх проблеми.
PS І так, назвіть мене ботом, але це ніяк не змінить факту, що значна частина людей ховає голову в пісок, немов страус, а влада їм в цьому потурає.
я їх потрібно міняти.
Ніхто не навчився плавати, поки не вступив у річку. З війною і продовженням роду те саме. Треба переступити страх невідомого і все получиться. Тут на нулі теж є життя.
Також потрібне часткове обмеження прав ухилянтів в майбутньому, приміром обирати і обиратися, працювати в органах влади і місцевого самоврядування, силових структурах, отримувати будь-які державні пільги. Логіка проста - не відчуваєш обовʼязків не матимеш усіх прав.
Проте головним, є максимальне сприяння і підтримка тих, хто добровільно зголошується до оборони країни - козаків.
покозачених українців та обовʼязково 100% підготовка населення до можливого спротиву окупантам - запорука посилення обороноздатності країни і прививка від бажання когось на нас напасти.
Тотальне патріотичне виховання дітей та військово-патріотичне підлітків. Тут явний провал або свідома диверсія Міносвіти, з якого пішов Табачник але ніяк протягом крайніх 10 років не вивітрився табачниківщина. А останні кроки по зачищенню вивчення історії України в школі є неприпустимою і свідомою диверсією проти майбутнього державності.
Щодо вікових категорій. Вважаю, що чоловіки категорії 50+ мають займати до звільнення з сил оборони тилові посади (окрім тих хто виявив бажання і має здоровʼя воювати на передку). При чому, що півроку скорочувати термін звільнення. Нині 60, через півроку 59 і так як мінімум до 55.
Щодо категорії 18-25. Багато хлопців цієї категорії служать добровільно підписавши контракт. Щодо інших має бути на мою думку обернений підхід як до категорії 50+. Кожних півроку тривання війни має планово скорочуватися верхня мобілізаційна планка.
Приміром з початку 2025 року до лав Сил оборони можна було б залучати, починаючи з 24 років, триватиме війна високої інтенсивності у 2025 років з липня варто призивати 23 літніх.
Тоді і юнаки розумітимуть свої перспективи і армія поступово омолоджуватися. Заклики негайно звільнити з лав війська людей категорії 50+ і не чіпати «наше майбутнє» 18-25 років вважаю небезпечним і злочинним популізмом з чиїх вуст вони б не звучали.
Це екзистенційна війна української нації (не за владу, депутатів, корупціонерів і «що вона мені далі», а за рідну землю і за свій рід) і допоки ворог не відмовився від своїх планів у нас просто немає вибору.
Планові системні дії, невідворотність покарання, зрештою суспільний осуд мають опритомнити частину суспільства, яка вирішила, що її хата скраю і це не її війна.
Популізм найгірший ворог на війні. Ми вже бачимо як геєзділовщина дає страшні наслідки (тут привіт гнєзділовським пропагандонам, які тиражували і популяризували ухилянство в популярних ЗМІ).
Про яйця, та інших мілардерів яких просто звільнили просто помовчу.
А ці вкрадені гроші то все втрати від відсутності озброєння і врезультаті потреба в новому поповненні.
А головне - хто те все буде впроваджувати та контролювати.
тобто СЛУГІ зовсім не працюють над вдосконаленням бази законів
"Чергове *********" чи "чергова *******"?
Парадокс.
Візьмемо хоча би це: не буде кому до 09.11.2024 продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію.
Чому саме ВР, а не ОП (наприклад)?