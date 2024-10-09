Пока нет оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет. Их не кем заменить, - "слуга народа" Чернев

Сейчас нет оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет. Темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

Об этом заявил на брифинге в ВР заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев, передает LB, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на закрытом заседании Министерства обороны и Генштаба ВСУ сообщили, что темпы мобилизации в стране для увольнения со службы этой категории недостаточны.

"Просто некем их заменить", - сказал народный избранник.

Чернев отметил, если будут соответствующие показатели мобилизации, тогда будет рассматриваться и вопрос демобилизации.

Напомним, что в среду, 9 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Однако демобилизации в этом документе не предусматривали.

