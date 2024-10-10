Демобилизация мужчин до 25 лет обрушит отдельные участки нашего фронта, - Стефанчук. ВИДЕО
Демобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которых мобилизовали из-за коллизии в законодательстве, обвалит отдельные участки украинского фронта. Необходимо найти тех, кто придет в армию на замену демобилизованным.
Об этом на брифинге заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, что мы не один раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно, в течение этого периода - я не могу назвать это количество, потому что мы проводили эти заседания в тайном режиме - определенное количество лиц от 18 до 25 лет, которые были ограниченно годными, были мобилизованы", - отметил Стефанчук.
Он подчеркнул, что "просто демобилизация - это будет обвал отдельных участков украинского фронта в противостоянии Российской Федерации".
"И мы не хотим, чтобы за этими популистскими решениями кто-то пиарился. Потому что здесь - не вопрос для пиара, а вопрос безопасности нашей страны", - отметил Председатель ВР.
Стефанчук считает, что сейчас нужно не только найти возможность демобилизовать эту категорию мужчин, а "понять, кто придет на их место".
"Но мы осознаем, что эти дети 18-25 лет, попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства. И мы проговорили об этом с военными. И вы знаете, что они выполнили свое обещание, после того, как мы с ними договорились", - сказал председатель Верховной Рады.
Он напомнил, что до принятия закона военное руководство приняло соответствующую директиву, по которой больше не мобилизуют эту категорию в возрасте 18-25 лет.
"И еще до момента внесения и принятия этого закона, военные пообещали, что не будут закреплять этих мобилизованных по боевым распоряжениям на сложных участках фронта", - добавил Стефанчук.
Напомним, что в среду, 9 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Однако демобилизации в этом документе не предусматривали.
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Дві свинки - брати Стефанчуки своїм тілом зможуть прикрити ризиковані ділянки фронту.
тобто молоді, "обмежено придатні", сидять на нулі? і їх стільки що обвалить фронт?
тварюка ти товстопика, твою жопу би в окоп, масою б 2 позиції закривав.
ох висіти вам після війни на майдані..
А повністю придатні в цей час де знаходяться?
Армія - мільйон+
https://youtu.be/mCnrPSiGmGE Є трохи інша думка щодо комплектації підрозділів
Національна гвардія ~90 000 (станом на 2024 рік) - офіційні дані.
Сюди не входять добробати, з ними - мільйон +
А ти що хотів мені сказати? Сходи та сам порахуй.
До чого тут те, що десь збрехав наш самодур?
Ми тут що, обговорювали наші втрати?
Я кажу про те, що оце жирне мурло нагло бреше. Замінити є ким!
А скільки "бойових" вояків третій рік сидить по тилам?
Про ошибки молодости по подробнее....
Мобілізація з 25 до 60 років це виключно українське ноу хау.
Тому поразка війні забезпечена, в таких вікових рамках мобілізації.
Тому поразка забезпечена, виходячи з цього показника. Решта вже не має значення.
Порівнювати ЗСУ з арміями країн НАТО не дуже релевантно, тому що вони не перебувають у стані війни. А втім, уявлення про віковий зріз ******** армій така статистика дає.
За даними статистичної платформи https://www.statista.com/statistics/580693/average-age-of-uk-armed-forces-by-military-branch/ Statista , середній вік британських військовослужбовців у 2023-му становив 31 рік. Американська армія також значно молодша за українську. Згідно з даними у 2022-му середній вік американського військового був 28,5 років.
Але все ж таки корисніше порівнювати з середнім віком мобілізованих у воюючій країни. Наприклад, Ізраїлю, де https://www.epravda.com.ua/publications/2023/08/18/703349/ війна триває з моменту заснування ддержави.
Після досягнення 18-ліття юнаків і дівчат в Ізраїлі призивають до армії на обов'язкову строкову службу. Підготовка триває від одного місяця до півтора року. Строк визначається відповідно до професії. Умовно кажучи, кухаря навчатимуть місяць, а бойового піхотинця - вісім місяців і більше.
Після підготовки і хлопці, і дівчата потрапляють у резерв, де перебувають до 40 років, та обов'язково щороку беруть участь у військових зборах, щоб не втратити бойові навички. Після 40-річчя резервісти можуть продовжити службу добровільно.
Війна зараз дистанційна більшість втрат і поранень саме від далекобійного озброєння в якому у орків нажаль перевага.
Треба це питання в першу чергу вирішувати, а затикання дирок живою це як трубу яку прорвало ізолентою клеїти.
Але ще раз кажу без вирішення осного питання озброєння та реальних санкцій щодо орків, все решта то просто тимчасове затикання дірок, а не комплексне вирішення проблеми.
найвище керівництво.
то, що тут коментувати?
як, приклад: як що таке станеться і зе!гундос, таки піде у відставку, то його місце займе, оцей тупий вонючий жиртрест.
може, навіть, не порошенко, але, якийсь "дорослий" політик.
але, порох і ко підписали меморандум, і я махнув на ес, рукою.
Ти́!
Це ж той ексреД, який два роки тому стверджував, що 450 депутатів ВР то лише батальйон. Забувши, що кожен депутат це ще й десятки заброньованих холуїв (помічників, радників, медійників, охоронців, водіїв і т.д.) та підконтрольних волонтерів.
Виходить, що кожен депутат- це заброньована рота, яка вже чудово "прібарахлілась" для свого екіпірування та мала три роки для підготовки. З мотивацією теж питання не стоїть, поголовно високомотивовані пАтужно-патріоти.
До того, крім депутатів ВР заброньовані й депутати обласних, районних, міських та селищних рад.
Цікавий такий батальон виходить, з армійськими корпусами повного штату у якості підрозділів.
Тобто на вечірках до ранку 25-річні можуть танцювати, а воювати не можуть?
Щось не бачу наклейок зе на автівках. Де ви, скотиняки...
пів року потужним незламним урадовцям знадобилось щоб виправити цю колізію, яку браві тецеке трактували у свою сторону.