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Новости Видео мобилизации
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Демобилизация мужчин до 25 лет обрушит отдельные участки нашего фронта, - Стефанчук. ВИДЕО

Демобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которых мобилизовали из-за коллизии в законодательстве, обвалит отдельные участки украинского фронта. Необходимо найти тех, кто придет в армию на замену демобилизованным.

Об этом на брифинге заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что мы не один раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно, в течение этого периода - я не могу назвать это количество, потому что мы проводили эти заседания в тайном режиме - определенное количество лиц от 18 до 25 лет, которые были ограниченно годными, были мобилизованы", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что "просто демобилизация - это будет обвал отдельных участков украинского фронта в противостоянии Российской Федерации".

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"И мы не хотим, чтобы за этими популистскими решениями кто-то пиарился. Потому что здесь - не вопрос для пиара, а вопрос безопасности нашей страны", - отметил Председатель ВР.

Стефанчук считает, что сейчас нужно не только найти возможность демобилизовать эту категорию мужчин, а "понять, кто придет на их место".

"Но мы осознаем, что эти дети 18-25 лет, попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства. И мы проговорили об этом с военными. И вы знаете, что они выполнили свое обещание, после того, как мы с ними договорились", - сказал председатель Верховной Рады.

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Он напомнил, что до принятия закона военное руководство приняло соответствующую директиву, по которой больше не мобилизуют эту категорию в возрасте 18-25 лет.

"И еще до момента внесения и принятия этого закона, военные пообещали, что не будут закреплять этих мобилизованных по боевым распоряжениям на сложных участках фронта", - добавил Стефанчук.

Напомним, что в среду, 9 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Однако демобилизации в этом документе не предусматривали.

Автор: 

мобилизация (2794) демобилизация (155) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+45
ти нормальний?
тобто молоді, "обмежено придатні", сидять на нулі? і їх стільки що обвалить фронт?
тварюка ти товстопика, твою жопу би в окоп, масою б 2 позиції закривав.
ох висіти вам після війни на майдані..
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10.10.2024 15:23
+35
Тобто, "окремі ділянки нашого фронту" утримують обмежено придатні?
А повністю придатні в цей час де знаходяться?
Армія - мільйон+
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10.10.2024 15:24
+31
То не правда.
Дві свинки - брати Стефанчуки своїм тілом зможуть прикрити ризиковані ділянки фронту.
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10.10.2024 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Діти? Ну-ну.
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10.10.2024 15:22 Ответить
Замінити тцкашниками і стефанчуком. В чому проблема? Та тцекашників десь під 50 тисяч, У кожному населеному пункті зграями лазять.
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10.10.2024 17:42 Ответить
То не правда.
Дві свинки - брати Стефанчуки своїм тілом зможуть прикрити ризиковані ділянки фронту.
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10.10.2024 15:22 Ответить
ти нормальний?
тобто молоді, "обмежено придатні", сидять на нулі? і їх стільки що обвалить фронт?
тварюка ти товстопика, твою жопу би в окоп, масою б 2 позиції закривав.
ох висіти вам після війни на майдані..
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10.10.2024 15:23 Ответить
З такими керовніками "після війни" може і не настати.
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10.10.2024 15:26 Ответить
Це скоріш вказує на розумову обмежену придатність Коливана. Навіть збрехати ладно не може.
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10.10.2024 15:46 Ответить
Та не треба ілюзій! Ніхто не буде висіти, а якщо і сидіти, то тільки в тих кріслах, що і були! В РФ Путін НАРАЗІ поставив боротьбу з корупцією в оборонній промисловості і арміїї найважливішим завданням , а не після перемоги над Україною! І така актуальність цієї боротьби - дуже недобрий сигнал для України.
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10.10.2024 21:07 Ответить
Сцяння у вічі продовжується
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10.10.2024 15:23 Ответить
Тобто, "окремі ділянки нашого фронту" утримують обмежено придатні?
А повністю придатні в цей час де знаходяться?
Армія - мільйон+
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10.10.2024 15:24 Ответить
А повністю придатні в армії вже лежать на полях.
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10.10.2024 15:54 Ответить
Там різні лежать. Там і добровольці, і примусово бусифіковані.
https://youtu.be/mCnrPSiGmGE Є трохи інша думка щодо комплектації підрозділів
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10.10.2024 16:05 Ответить
сходи на кладовища пощитай прапори , ... потом ***** про мільйон ..
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10.10.2024 16:24 Ответить
Активні службовці ЗСУ ~800 000 (станом на 2024 рік) - офіційні дані.
Національна гвардія ~90 000 (станом на 2024 рік) - офіційні дані.
Сюди не входять добробати, з ними - мільйон +
А ти що хотів мені сказати? Сходи та сам порахуй.
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10.10.2024 16:39 Ответить
я рахую їх кожен день , у мене морг недалеко , куди їх завозять а потім видають рідним ... ну да . зелена цифра в 30 тис це теж правдива , препіздєнт же не збреше .. можеш добавить у свої колонки....
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10.10.2024 16:51 Ответить
Хто про що...
До чого тут те, що десь збрехав наш самодур?
Ми тут що, обговорювали наші втрати?
Я кажу про те, що оце жирне мурло нагло бреше. Замінити є ким!
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10.10.2024 17:04 Ответить
як на мене - безумовно !! я бачу кругом себе здорових лайдакіів 30 рокіів , яким мами поробили " непридатність " , тобто купили ВЛК , студентів 40 рокі в , в яких проснулась непереборна жадоба до знань , один навіть " оженився " на 18 років старшій з трьома діітьми .. про відставних ментів , депутатів священних і не замінних нема що згадувати .. цим війна побоку , .. але там на нулях хлопці гинуть сотнями якщо не тисячами в день і вони колись закінчаться .. оця несправедливіть бісить ..
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10.10.2024 17:22 Ответить
Платити солдату 20т грв., офіцеру 30, це нормально, фронт не рушиться...
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10.10.2024 15:26 Ответить
Хіба на нулі не 200 тисяч платять?
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10.10.2024 16:43 Ответить
Ти ж на нулі не постійно, вивели в тил, усе. Чи на чергуванні, змінився, усе, смокчи ноги. А якщо попав на МСЕК, чи пенсію рішив оформити, то ти бомжара, твій номер шість. Держава кине тебе синку, будеш вічно судитись за те що тобі належить начебто по закону. Кацапам дають три мільони, а нам розповідають як потрібно любити Родину. Повстає питання, а хто перемогти то бажає, кацапи чи ми?
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10.10.2024 17:25 Ответить
Кацапи продають нафти й газу на трільони, а у нас промисловість розбомблена і констрактів довгострокових з іноземцями важко добитися, бо ніхто не знає, що з нами завтра буде. Ти дійсно не розумієш, що фінансові можливості у наших країн трохи різні?
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10.10.2024 19:03 Ответить
На держ службовців, суддів, прокурорів, та інших і "слуг народу" вистачає, матраци баксами забиті, а на армію нє? То можливо потрібно змінити пріоритети під час війни? Ми ж на зовнішньому фінансуванні, це навіть не наші гроші. Нема на професійну армію, то бусіфікуйте далі алкашів та калік 50+, можливо щось вийде, та не завивайте що в вас на щось не вистачає, окрім асфальту і шашликів...
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10.10.2024 20:44 Ответить
Стефанчук вважає, що наразі потрібно не лише знайти можливість демобілізувати цю категорію чоловіків, а "зрозуміти, хто прийде на їхнє місце". Всіх хто в тилу замінити на строковиків: ВСП, ТЦК, МВС, блок-пости, охорона мостів та тунелів, тилові частини, і. т.п.
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10.10.2024 15:29 Ответить
Вже ніхто тут не згадує "аудит Сирського". Скінчився не почавшись...
А скільки "бойових" вояків третій рік сидить по тилам?
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10.10.2024 15:47 Ответить
Вони ж вспіли полковників отримати, не маючи військової спеціальності, а тепер що з ними робити, звільнити теж не можуть, отож сидять на телефонах.
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10.10.2024 20:59 Ответить
А хто тоді платитиме хабарі владі?
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10.10.2024 15:55 Ответить
Каких еще срочников ? Срочной службы больше нет в Украине, демобилизованы все 7.5к тех, кто были.
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10.10.2024 16:58 Ответить
Тих що бухають на лавочках, траву курять та закидаються іншим гуано, тих що ганяють на автівках та мото бухими по ночах, тих хто мав право голосу голосувати за зелених а воювати ні, я про вікову категорію 18-25. Повернути строкову, стояти на блок-постах та в тилових частинах байдики бити легко можна 18-25 річним, тих хто старше на ЛБЗ.
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10.10.2024 17:24 Ответить
18-23 летние не могли голосовать ни за поца, ни пороха, ни за кого другого. В душе не е.у че к этой возрастной категории прие.ались? Пенсы и иже с ними решили все свои ошибки жизни на молодых списать? Из тех кого я знаю за зелень голосовали 50- 60 +, любители сериалчиков и гречи на халяву
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10.10.2024 22:36 Ответить
Как раз молодежь и голосовала за клоуна, - поэтому им в самый раз в окопы - поржать, да чтоб хуже не будет, война на крови, бариги - хай в окопах всё побачать. За Порошенко голосовали люди постарше, с мозгами, но их меньше в стране поэтому клоуна и выбрали.

Про ошибки молодости по подробнее....
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11.10.2024 08:57 Ответить
Мобілізація на війну з 18 до 40 років, це загальносвітова практика.
Мобілізація з 25 до 60 років це виключно українське ноу хау.
Тому поразка війні забезпечена, в таких вікових рамках мобілізації.
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10.10.2024 15:29 Ответить
Ніби тільки з віковими рамками в Україні проблема. От мобілізуємо молодь і 32-го грудня зразу перемога буде, так по-вашому?
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10.10.2024 15:35 Ответить
Середній вік української армії більше 45 років!
Тому поразка забезпечена, виходячи з цього показника. Решта вже не має значення.
Порівнювати ЗСУ з арміями країн НАТО не дуже релевантно, тому що вони не перебувають у стані війни. А втім, уявлення про віковий зріз ******** армій така статистика дає.

За даними статистичної платформи https://www.statista.com/statistics/580693/average-age-of-uk-armed-forces-by-military-branch/ Statista , середній вік британських військовослужбовців у 2023-му становив 31 рік. Американська армія також значно молодша за українську. Згідно з даними у 2022-му середній вік американського військового був 28,5 років.

Але все ж таки корисніше порівнювати з середнім віком мобілізованих у воюючій країни. Наприклад, Ізраїлю, де https://www.epravda.com.ua/publications/2023/08/18/703349/ війна триває з моменту заснування ддержави.
Після досягнення 18-ліття юнаків і дівчат в Ізраїлі призивають до армії на обов'язкову строкову службу. Підготовка триває від одного місяця до півтора року. Строк визначається відповідно до професії. Умовно кажучи, кухаря навчатимуть місяць, а бойового піхотинця - вісім місяців і більше.

Після підготовки і хлопці, і дівчата потрапляють у резерв, де перебувають до 40 років, та обов'язково щороку беруть участь у військових зборах, щоб не втратити бойові навички. Після 40-річчя резервісти можуть продовжити службу добровільно.
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10.10.2024 15:57 Ответить
Крім віку нема що порівнювати українську та ізраїльську армії. Порівняйте спочатку ставлення до солдата та забезпечення в Україні та Ізраїлі, а далі вже розказуйте про вікові рамки.
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10.10.2024 16:24 Ответить
Молодь також нічого не вирішить, в орків м'яса в 3 рази більше, потрібна артилерія, снаряди, беспілотники та засоби боротьби з їх авіацією.
Війна зараз дистанційна більшість втрат і поранень саме від далекобійного озброєння в якому у орків нажаль перевага.
Треба це питання в першу чергу вирішувати, а затикання дирок живою це як трубу яку прорвало ізолентою клеїти.
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10.10.2024 15:53 Ответить
Мова не про затикання дирок, а про те, що 40-50-річні мужики з гіпертонією, артритом чи іншими віковими хворобами часто і на позиції вийти не можуть! І чатсо випадки, коли по штату такий боєць є, а в реалі у госпіталі лежить зі своїми болячками...
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10.10.2024 15:57 Ответить
А більшість з них і задачу фізично виконати не можуть, як люди з проблемами хребта, гіпертонією та іншими хворобами можуть з 20-30 кг спорядження десь побігти чи паркан перелізти. Та навіть елементарна хвороба язва чи холецестит, що він б...ть буде робити на позиціях де немає нормальних умов, просто доведе швидко хворобу до загострення і попаде в госпіталь і в результаті некомплект.

Але ще раз кажу без вирішення осного питання озброєння та реальних санкцій щодо орків, все решта то просто тимчасове затикання дірок, а не комплексне вирішення проблеми.
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10.10.2024 16:04 Ответить
ось вам, керівництво держави, у всій красі.
найвище керівництво.
то, що тут коментувати?
як, приклад: як що таке станеться і зе!гундос, таки піде у відставку, то його місце займе, оцей тупий вонючий жиртрест.
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10.10.2024 15:30 Ответить
це якраз і є одним із оптимальних варіантів для збереження України: зеля - "я устал, я ухожу", коливан - по Конституції повинен зайняти його місце, але, вже такий прецендент в Раді був в 2014 році після втечі яника. Тоді бувшому голові ВР популярно розяснили, що на нього чекає, він відмовився і обрали Турчинова. Наразі. по цьому варіанту проходить Порошенко . Тарас Чорновіл озвучив такий спосіб здихатися зеленої плісняви
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10.10.2024 16:13 Ответить
я, про це писав, весь 2022 рік!
може, навіть, не порошенко, але, якийсь "дорослий" політик.
але, порох і ко підписали меморандум, і я махнув на ес, рукою.
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10.10.2024 16:34 Ответить
Противник займається мотиваційними методом, яким і Україна могла б набирати з сотню тис. на рік, при таких умовах як там. Тут тільки примус тому десята частина в бігах, пята по госпіталях, половина в тилу петляє як уміє. і в 90% думка одна - скоріше б це все скінчилось. Але це ще добре, що військо нерушило на свою столицю, як траплялось у першу світову - отоді неврятує тебе свиня ніяка "бронь"
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10.10.2024 15:34 Ответить
Найдивовижніше що народ "мовчав в тряпочку" коли їх мобілізовували до 25 років, коли все кругом твердили що не можна. Не потрібно себе вести як безсловесні вівці. Тепер уже нікуди не втечеш.
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10.10.2024 15:34 Ответить
фронт, а в последствии и Страну, обвалит социальная несправедливость...
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10.10.2024 15:35 Ответить
Ніякої "страни" вже нема, воно все держиться купи лише на силі.
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10.10.2024 15:42 Ответить
В 24 р діти - в 25 р дорослі - шо за муиня
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10.10.2024 15:38 Ответить
Ти́ їх вбив та з'їв, Стефанчуче!
Ти́!
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10.10.2024 15:42 Ответить
То може настав час депутатському корпусу прикрити "окремі ділянки фронту".
Це ж той ексреД, який два роки тому стверджував, що 450 депутатів ВР то лише батальйон. Забувши, що кожен депутат це ще й десятки заброньованих холуїв (помічників, радників, медійників, охоронців, водіїв і т.д.) та підконтрольних волонтерів.
Виходить, що кожен депутат- це заброньована рота, яка вже чудово "прібарахлілась" для свого екіпірування та мала три роки для підготовки. З мотивацією теж питання не стоїть, поголовно високомотивовані пАтужно-патріоти.
До того, крім депутатів ВР заброньовані й депутати обласних, районних, міських та селищних рад.
Цікавий такий батальон виходить, з армійськими корпусами повного штату у якості підрозділів.
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10.10.2024 15:45 Ответить
А як ви готували резерви, що тепер неможливо демобілізувати людей? Чи ви думали, що військові мають сидіти в окопах до смерті, як у царській росії?
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10.10.2024 15:50 Ответить
Мабуть ті "14 бригад", про які розповідав зелений самодур, досі сидять без зброї десь по тилам.
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10.10.2024 15:55 Ответить
В неділю на марафоні лікар ненароком ляпнув "іпсо" що в ЗСУ з "50-річними штурмовиками" одних інсультів та інфарктів 7-9 тис. на місяць. Це що правда?
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10.10.2024 15:51 Ответить
Шта?

Тобто на вечірках до ранку 25-річні можуть танцювати, а воювати не можуть?
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10.10.2024 15:52 Ответить
Ну конкретно тут мова йшла саме про обмежено придатних до 25 років, яких, якщо вірити спікеру, ще й на передок послали. Але загалом я з вами згоден, краще призивати 23-25-річних (саме здорових), ніж 45-50річних.
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10.10.2024 15:59 Ответить
Я проти демобілізації. Голосували на виборах за чмо, або ті самі родичі бігли як навіжені.
Щось не бачу наклейок зе на автівках. Де ви, скотиняки...
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10.10.2024 15:57 Ответить
Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Глава Чечни заявил, что эти три человека виновны в перестрелке у офиса Wildberries и, кроме того, планировали «заказать» убийство Кадырова.
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10.10.2024 16:00 Ответить
а тебе,. хібана свиня та твоїх стефадітей на фронт коли відправиш? зедота кривава
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10.10.2024 16:11 Ответить
він вже обвалився, треба вже об'являти демобілізацію всіх хто є зараз на фронті, а посилати туди тих, хто сидять на Цензорі й пишуть різні дурниці...
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10.10.2024 16:11 Ответить
а цей свінтус нічго з там своею подругою безмзко безуглою зробитти не хоче чи то жир на мозок даве чи то треба від батьків безуглої лікування щоб хоть щось під курдюком ворушилось
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10.10.2024 16:15 Ответить
У мене одне питання: чому це жирне тіло коментує речі, які взагалі не має коментувати?
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10.10.2024 16:16 Ответить
Жирна свиня, яка під час війни купляє своїй шмарі шубу за 2,5 млн грн, розповідає, що демобілізація 18-25 річних зараз неможлива, бо зедєрьмаки спеціально знищили систему призову і провалили мобілізацію.
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10.10.2024 16:17 Ответить
Одним Стефанчуком мінімум дві ділянки затулити можна
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10.10.2024 16:21 Ответить
а якщо йго скинути з ф 16 то це 10 тонна бімба буде
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10.10.2024 16:25 Ответить
Брудна бімба!
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10.10.2024 16:53 Ответить
ну там ще юзік е тоді це 2 брудні бімби
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10.10.2024 17:20 Ответить
Стефанчук закриє ділянку, як три силуети середньостатичного чоловіка. Вперед! Прояви самовідданість за національну ідею!
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10.10.2024 16:22 Ответить
Кабанчик не хоче на "0"?
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10.10.2024 16:34 Ответить
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10.10.2024 16:35 Ответить
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10.10.2024 16:40 Ответить
Плять....коли він схудне? Хряк
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10.10.2024 16:39 Ответить
От **** свинячомордая, вместо того, чтобы исправлять ошибки, и быстрее ввести поправки в закон, эта падла защищает тцкушников, которые воспользовались этой" колизией". Выход есть, кем заменить незаконно мобилизованных ограниченно пригодных-сократить на 50 процентов тцк и полицию, ДБР и других уродов комнатных, и отправить на фронт, они подготовленные, сразу можно на передовой. А то власть их держат, как цепных псов.
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10.10.2024 16:40 Ответить
а мобілізація стефанчуків і подібних не підтримає фронт, але зігріє душу й серце кожного українця
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10.10.2024 16:41 Ответить
)))а гіпертоніків, язвеники, епілєптіки, і решта обмежено придатних не обвалять?)))
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10.10.2024 16:42 Ответить
В нас на фронті тебе не хватає'за троїх підеш
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10.10.2024 16:47 Ответить
Поясніть що це за колізія коли у нас мобілізація з 25 років, і це загальновідомо. Але виявляється якщо ти обмежено придатний то можна було і до 25 років? Геть не розумію як таке можливо. Є обізнані?
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10.10.2024 16:48 Ответить
С 25 те, кто не отслужил срочную/ был контрактником.
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10.10.2024 17:03 Ответить
Тобто ті, хто не служив срочку чи по контракту, могли бути мобілізовані до 25 років ? Вперше чую чесно кажучи.. Або чогось не розумюі... для мене це звучить так : От їх до 25 років не мобілізовували а тепер їх не мобілізовуватимуть..
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10.10.2024 19:28 Ответить
Те, кто не служил срочную/контрактником, подлежат мобилизации только с 25 лет. Демобилизованные не так давно срочники через год снова подлежат мобилизации.
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10.10.2024 19:42 Ответить
почали хапати 18-25 річних "обмежено" приданих після 17 травня, адже тим законом обмежено придатні стали придатними до служби.
пів року потужним незламним урадовцям знадобилось щоб виправити цю колізію, яку браві тецеке трактували у свою сторону.
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10.10.2024 23:31 Ответить
Тоді нехай ця свиня закриє фронт своєю пткою
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10.10.2024 17:13 Ответить
А юзик, а вірастюк - одними пиками розженуть орчину зграю!
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10.10.2024 18:52 Ответить
Пройде ще небагато часу і буде питання стояти про мобілізацію з 20 років. В нас один за одним виходять із строю по здоров'ю. Щоб цього не було треба знімати броні з усіх. Від депутата і судді до прибиральниці. Обмежено придатних на виробництво. Ха ха ха.
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10.10.2024 18:19 Ответить
Ничего такой дядька. Вполне себе украинский КАБ1500. А вы говорите нету.
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10.10.2024 18:47 Ответить
Закон,один для всех,если закон не идеальный и вы допустили что ребята которые ЧАСТИЧНО пригодные сейчас держат фронт зачем нам власть? Пусть сменит ребят в окопах может сможет реабелитироватся. Власть должна нести ответственность за свои поступки а не обворовывать граждан.
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10.10.2024 19:19 Ответить
наивный ты
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10.10.2024 20:10 Ответить
Навіть говова ВР коментує військові справи. Що ж це влада така? 73%, ви де? ви це схвалюєте?
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10.10.2024 19:19 Ответить
батальйон монако запускайте "у військо на заміну демобілізованим"
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10.10.2024 20:09 Ответить
скільки ще повторювати, забудьте слово демобілізація до кінця війни
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10.10.2024 21:49 Ответить
Мєнти і прокурорви підуть. Хай відробляють свої липові корочки убд
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11.10.2024 00:15 Ответить
Свин собою може "закрити" значну ділянку фронту. Але ж ухилянти на чолі із зеленським не воюють! Сцять...
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12.10.2024 12:43 Ответить
 
 