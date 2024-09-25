Прокуратура открыла уголовное производство о дезертирстве из-за публичного СОЧ Гнездилова
Правоохранители открыли уголовное производство из-за заявления военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова о самовольном оставлении службы. Ситуацию будет расследовать ГБР.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии Общественному.
По ее словам, 23 сентября прокуратура внесла в реестр досудебных расследований сведения о возможном уклонении от службы гражданином.
В рамках следствия проверяется выполнение Гнездиловым обязанности военной службы и приказов командиров. Орган расследования - ГБР.
"В результате мониторинга медиа зарегистрировано уголовное производство и проводятся следственные действия",- добавила пресс-секретарь.
По данным источника агенства "Интерфакс-Украина", дело открыла 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны.
Отмечается, что сейчас Гнездилов находится на больничном, поэтому он не имеет никакого процессуального статуса, о подозрении ему не сообщали.
"Сейчас он находится на больничном, срок которого заканчивается в ближайшее время. Если в течение трех дней после этого он не прибудет на место службы, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", - объяснил собеседник агентства.
Что предшествовало?
Отметим, что 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.
Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию общественности, мнения по этому поводу разделились.
Сергей Гнездилов - украинский военный, общественный активист и участник российско-украинской войны.
Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.
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це, моральний злочин, перед побратимами!
берта йосіфовна, моя улюблена вчителька з української мови. ви, як?
Пі. Сі. Мабуть тільки Зеленський з посіпаками згоден на безтерміновий термін!
чи, на нас напав страшний дикий ворог?
сьогодні, зараз, у нас вітчизняна війна.
нє, не чули?
чекаю питання, чому, я не в окопах.
Не забезпечувати війська необхідним - злочин. Крапка.
Виводити резерви на Курськ коли вони необхідні на наші землі - злочин. Крапка.
Випускати лояльних депутатів з накраденим закордон - злочин. Крапка.
Але агритись на простого чувака легше, ніж на владу, так виходить? І *****, що він відслужив 5 років, брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут. Раб же повинен бути в стійлі, так виходить?
Чувак, ти або із під шафи вилізь, або пельку стули
Робити блок пости на тилових областях.
Коменданські обмеження, при наявності камер на рос софті та не обмеженому доступі до супутникових комерційних послуг.
Не мілітарізоване суспільство, відсутність приватних полігонів та зброярської культури.
Нищення ідеї створення ТРО та військових приватних компаній.
До тепер, не зникли волонтери як тимчасова необхідність.
А так, звісно до йдуть. Всіх в братських могилах шукатимуть.
Правда, наші не дають іноземним компаніям допомогати з розпізнаванням останків. Ну, то дрібничка.
Демінери іноземні, не працюють на пряму бо в їх доктрині забагато відповідальності, і вони роблять філії под наші закони.
Теж, нічого суттєвого.
ТРо поглинули регулярні війська, але вони мали інше призначення.
Злагодження це важлива частина обороностійкості.
А по назвам рахувати фланги, то ми це вмієм)
Як там зі своїми заявами Кортевич? Купал? Сайгун?
Ще не в усіх закінчились терміни нерозголошення?
Ябчанка, за петицію?
Погані подають приклади, мусять за це заплатити...(підпис держава)
Швиденько йду на його канал читати, що ж він там написав.
Але найбільше вражає, це цинізм людей. Бачте, їм не подобається, що після 5 років людина просто хоче відпочити. Після 5 років війни людина втомилась. У них немає претензій ні до Зе, ні до По, що війну таки не зупинили, у них претензії саме до цього хлопця, бо від нього відповідь не прилетить...
Воїни, що слабо назвати суму відкупного,
якщо довго намагатись примусово щось стримувати - вибухнути може несподівано , де завгодно і як завгодно
Тоді нахіба 23.09 справу відкрили, якщо підстав до того на данний час не існує?
Цією дією Донецька спеціалізована прокуратура визнала, що спільно з ДБР вони займаються груповим процесуальним онанізмом.
А то ще з теплого Кієва прийдеться тікати...
Питання лише - коли це станеться ...
И никто тикать не будет.
Но нет же всё разворовывают
Він створює президент в системі, яка без цього бровами не поведе для вирішення проблем в війську.
То саме колись зробив Христос пішовши на Голгофу.
Проблема заміни виснажених військових існує. Так само як і відсутні будь-які спроби її вирішити.
В МОУ працює совково-парашна система усунення не проблем, а осіб, які про ці проблеми заявляють.
Ну що поробиш коли раб захотів на свободу?!?
П.С - чесно, в ньому більше козацького духу чим у половини населення України.... І займіться краще якимось дмитруком, чи ще чимось!!!
А вот если бы у чувака была фамилия Зеленский
Ему можно было бы все
Быть ухилянтом
Сравнивать родину с ******
Слить ГЕНИАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ГУР
И вообще делать ЛЮБЭ
У меня только один НЕСКРОМНЫЙ вопрос
А вот интересно - за кого голосовал ГНЕЗДИЛОВ?????
Не здається, що УССР захищає своїх і не щадить чужих?