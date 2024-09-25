Прокуратура открыла уголовное производство о дезертирстве из-за публичного СОЧ Гнездилова

Правоохранители открыли уголовное производство из-за заявления военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова о самовольном оставлении службы. Ситуацию будет расследовать ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии Общественному.

По ее словам, 23 сентября прокуратура внесла в реестр досудебных расследований сведения о возможном уклонении от службы гражданином.

В рамках следствия проверяется выполнение Гнездиловым обязанности военной службы и приказов командиров. Орган расследования - ГБР.

"В результате мониторинга медиа зарегистрировано уголовное производство и проводятся следственные действия",- добавила пресс-секретарь.

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По данным источника агенства "Интерфакс-Украина", дело открыла 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны.

Отмечается, что сейчас Гнездилов находится на больничном, поэтому он не имеет никакого процессуального статуса, о подозрении ему не сообщали.

"Сейчас он находится на больничном, срок которого заканчивается в ближайшее время. Если в течение трех дней после этого он не прибудет на место службы, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", - объяснил собеседник агентства.

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Что предшествовало?

Отметим, что 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию общественности, мнения по этому поводу разделились.

Сергей Гнездилов - украинский военный, общественный активист и участник российско-украинской войны.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

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